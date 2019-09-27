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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.09.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

SOLIDWORKS 2020 geliyor: Yeni neler var?

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SOLIDWORKS 2020 geliyor: Yeni neler var?

Dassault Systèmes, 3D tasarım ve mühendislik uygulamaları portföyünün en son sürümü olan SOLIDWORKS 2020'yi tanıttı. SOLIDWORKS 2020, altı milyondan fazla SOLIDWORKS kullanıcısının kavramsal tasarımdan mamul ürün aşamasına kadar ürün geliştirme sürecini hızlandırmasını ve iyileştirmesini, ve de kurumlarına değer katmasını sağlayan geliştirmeler, yeni özellikler ve iş akışları sunuyor.

Dassault Systèmes’in araştırma ve geliştirme ekibi, SOLIDWORKS topluluğundan gelen binlerce geliştirme isteğine yanıt olarak SOLIDWORKS 2020'yi yarattı. 3DEXPERIENCE platformuna bağlanan SOLIDWORKS 2020, aynı zamanda, rekabetçi kuruluşların yeni işbirliği ve çeviklik düzeylerine ulaşıp müşterilerine daha hızlı ve düşük maliyetli yeni deneyim kategorileri sunmasını gerektiren, küresel piyasa trendlerini ve iş gereksinimlerini de karşılayacak.

SOLIDWORKS 2020’nin yüzlerce yeni geliştirmesi sayesinde, kullanıcılar günlük operasyonlarda sistem performansını iyileştirmek, iş akışlarını daha iyi kılmak, ve 3DEXPERIENCE platformuna kusursuz bir şekilde bağlanarak, tasarımdan imalata uzanan ekosistemlerini masaüstünden buluta taşımak için çeşitli seçenek ve fırsatlardan yararlanabilecek. 

SOLIDWORKS 2020'deki yüzlerce yeni geliştirme arasında dikkat çekici olarak şunlar var: 

Yeni Detaylandırma modu ve çizimler için grafik hızlandırması: Yeni Detaylandırma modu, kullanıcıların çizimin içine açıklama ekleme ve düzenleme kabiliyetini korurken, çizimlerini saniyeler içinde açmalarını sağlıyor. Detaylandırma modu özellikle kullanıcıların büyük montajların çizimleri veya çok sayıda sayfa, konfigürasyon veya kaynak-yoğun görünüme sahip çizimler üzerinde küçük düzenlemeler yapması gerektiğinde kullanışlı olacak.

Parçayı Esnekleştir, kullanıcıların aynı parçayı aynı montajda farklı durumlarda göstermesini sağlayan yeni bir özellik. Örneğin bir yay aynı montajda iki kez ancak iki farklı durumda yer alır: sıkıştırılmış ve sıkıştırılmamış halde. Parçayı Esnekleştir; yaylar, körükler, menteşeler, 'O' contalar gibi çeşitli tasarım uygulamalarında ve durumu değiştirebilecek veya esnekleştirebilecek herhangi bir parça söz konusu olduğunda kullanışlı bir özellik.

SOLIDWORKS 2020 geliyor: Yeni neler var

SOLIDWORKS PDM, SOLIDWORKS Elektrikli konektörü ve yeni bir SOLIDWORKS PCB konektörü için yapılan geliştirmeler, ECAD ve MCAD ekipleri arasında daha sıkı işbirliğini sağlarken tüm kullanıcı verilerinin güvenli depolanması, endekslenmesi ve sürümlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere tam teşekküllü elektronik tasarım ve veri yönetimi sağlayacak.

SOLIDWORKS 2020 ve 3DEXPERIENCE.WORKS çözüm portföyü sayesinde 3DEXPERIENCE platformu; konsept geliştirme, ürün tasarlama ve bunları üretme ve sunma faaliyetlerinin yönetimine yardımcı olmak için birlikte işleyen, giderek büyüyen bir bulut tabanlı çözümler seti sunuyor. xShape (alt bölüm modelleme) uygulamasını içeren 3D Sculptor, xDesign (parametrik modelleme) uygulamasını içeren 3D Creator, 3D Component Designer (veri yönetimi), Project Planner ve Structural Professional Engineer (gelişmiş simülasyon) gibi çözümler, kullanıcıların tasarımdan imalata uzanan süreçlerdeki pürüzleri azaltmasına olanak tanıyor. 

Bu yılın başlarında SOLIDWORKS World 2019’da açıklandığı gibi, tüm bu bulut tabanlı çözümler, 3DEXPERIENCE platformunun gücünü ve kapsamını SOLIDWORKS’ün sadeliği ve kullanım kolaylığı ile biraraya getiren 3DEXPERIENCE.WORKS portföyünün bir parçası olacak. 

Dassault Systèmes SOLIDWORKS CEO’su Gian Paolo Bassi konuyla ilgili şunları söyledi: “Biz sadece, herkesin bilip sevdiği SOLIDWORKS portföyüne yeni, güçlü yetenekler katmakla kalmıyoruz, ayrıca dünyadaki yegane bütünsel dijital deneyim platformu olan 3DEXPERIENCE platformu üzerinden onu buluta doğru genişletiyoruz. Kullanıcılarımızı 3DEXPERIENCE.WORKS’ün avantajlarından yararlanmaya teşvik eden platform tabanlı portföyümüze bir köprü oluşturduk. Bu, kuruluşlara Endüstri Rönesansını ve onun yeni icat, yenilikçilik ve işbirliği ve üretme yolları keşfetme ruhunu kucaklamaları için gerekli ortam ve uygulamaları sunuyor.”

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