Avengers: Infinity War sınırları zorluyor! Bu kez de...
Marvel'ın geçen hafta vizyona giren ve daha ilk günden rekor hasılatla başlayan filmi Avengers: Infinity War yeni bir rekora daha imza atmaya hazırlanıyor. Filmin daha bugünden 1 milyar dolar hasılata yaklaştığı ortaya çıktı.
Avengers: Infinity War rekorlara doymuyor. Vizyondaki ikinci haftasına giren Avengers: Infinity War, bugün yeni bir rekora imza atacak. Dün itibariyle dünya genelinde 905.1 milyon dolar gişe hasılatına ulaşan Infinity War, bugün gişede 1 milyar dolara ulaşacak. Bu da Avengers: Infinity War'u sinema tarihinde 1 milyar dolar barajını en çabuk aşan film yapacak.
Daha önce bir diğer Disney filmi olan Star Wars: The Force Awakens, gişede 1 milyar dolara 12 günde ulaşarak bu rekoru eline geçirmişti. Avengers: Infinity War ise bugün sonunda 1 milyar dolar hasılata ulaşarak bu kilometre taşına 11 günde ulaşmış olacak. Bu da Infinity War'un kırılması zor görünen bir rekoru daha kıracağı anlamına geliyor.
Öte yandan gişede hız kesmeyen Infinity War'un vizyondaki yolculuğunu tamamlamadan 2 milyar dolar barajını aşması bekleniyor. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa Marvel'in yeni filmi Avatar, Titanic ve Star Wars: The Force Awakens'tan sonra 2 milyar dolar barajını aşan dördüncü film olacak.
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