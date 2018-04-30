Avengers: Infinity War telefonları da vurdu!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
30.04.2018 - 12:58, Son Güncelleme:

Avengers: Infinity War telefonları da vurdu!

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Avengers: Infinity War telefonları da vurdu!

Netmarble Corporation, dünyanın en hızlı büyüyen mobil oyun firması, bugün çok beğenilen oyunu MARVEL Future Fight'ın üçüncü yılını dünyanın her yerindeki 70 milyon oyuncusu ile birlikte kutluyor. Netmarble, bu özel günü kutlamak için oyunculara çeşitli oyun içi etkinlikleri ve bilgilendirme amaçlı bazı 'Eğlenceli Bilgiler' hazırladı. Avengers: Infinity War'un da vizyona girmesiyle oyuna olan ilgi de ciddi yükseliş göze çarptı.

MARVEL Future Fight, 2015 yılında yayınlandığından bu yana 70 milyondan fazla oyuncuya ulaştı. Oyun üstünden iki orijinal karakter Kaptan Amerika (Sharon Rogers) ve Luna Snow Marvel Evreni'ne eklendi. Görevler sırasında en fazla tercih edilen erkek süper kahraman Demir Adam, kadın süper kahraman ise Kaptan Amerika (Sharon Rogers) oldu. Thanos'a 11 milyon kez meydan okundu ve mağlup edildi. En çok tercih edilen kostümlerin arasında Loki'nin "Leydi Loki" ve Kaptan Amerika'nın (Sharon Rogers) "Yıldız Işığı Zırhı" oldu. 

Geri sayım etkinliği başladı 

Resmi yıl dönümü öncesinde MARVEL Future Fight, 16 Nisan tarihinden 30 Nisan 2018 tarihine kadar sürecek bir geri sayım etkinliği başlattı. Oyun içi etkinliği, oyunculara aralarında Kategori-2 Karakter Seçicinin de bulunduğu ve 30 Nisan'da dağıtılacak ödülleri içerecek. Kategori-2 Karakter Seçici, oyunculara Kaptan Amerika (Sharon Rogers), Hulk ve daha fazla güçlü Kategori-2 karakterleri alma fırsatı verecek. 

3. yıldönümünü kutlamak için, 30 Nisan'dan 7 Mayıs'a kadar sürecek olan, Premium Kahraman Kutuları kazanılabilecek 56 günlük giriş yapma ve çeşitli başka günlük etkinlikler düzenlenecek. Oyuncular, 3 Nisan'dan 1 Mayıs'a kadar altı kez 30 Güçlendirme Puanı kazanacak ve 30 Nisan'da oyuna giriş yapan oyunculara, özel bir 3. Yıldönümü Çizgi Roman Kartı verilecek. Ayın etkinliklerinde son olarak altın, ISO-8, özel ekipman ve daha fazlasını içeren özel bir satış olacak.

Netmarble Chief Global Officer’ı Seungwong Lee, "3 yıl boyunca oyuncuların ve kahramanlarının dünyayı kötülüklerden koruma çalışmalarına destek verdiğimiz için gurur duyuyoruz, bu kadar zamandır bizimle olan herkese teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki yıllarda evrenin iyiliği için iyi içerikler üretmeye devam edeceğiz" dedi. 

MARVEL Future Fight 25 Nisan 2018 tarihinde, 3. yıldönümünden önce yeni bir Avengers: Sonsuzluk Savaşı temalı güncelleme yayınladı ve mayısta yayınlayacakları ikinci Sonsuzluk Savaşı temalı güncellemenin de haberini verdi.

 

 

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