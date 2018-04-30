Avengers: Infinity War telefonları da vurdu!

MARVEL Future Fight, 2015 yılında yayınlandığından bu yana 70 milyondan fazla oyuncuya ulaştı. Oyun üstünden iki orijinal karakter Kaptan Amerika (Sharon Rogers) ve Luna Snow Marvel Evreni'ne eklendi. Görevler sırasında en fazla tercih edilen erkek süper kahraman Demir Adam, kadın süper kahraman ise Kaptan Amerika (Sharon Rogers) oldu. Thanos'a 11 milyon kez meydan okundu ve mağlup edildi. En çok tercih edilen kostümlerin arasında Loki'nin "Leydi Loki" ve Kaptan Amerika'nın (Sharon Rogers) "Yıldız Işığı Zırhı" oldu.

Geri sayım etkinliği başladı

Resmi yıl dönümü öncesinde MARVEL Future Fight, 16 Nisan tarihinden 30 Nisan 2018 tarihine kadar sürecek bir geri sayım etkinliği başlattı. Oyun içi etkinliği, oyunculara aralarında Kategori-2 Karakter Seçicinin de bulunduğu ve 30 Nisan'da dağıtılacak ödülleri içerecek. Kategori-2 Karakter Seçici, oyunculara Kaptan Amerika (Sharon Rogers), Hulk ve daha fazla güçlü Kategori-2 karakterleri alma fırsatı verecek.

3. yıldönümünü kutlamak için, 30 Nisan'dan 7 Mayıs'a kadar sürecek olan, Premium Kahraman Kutuları kazanılabilecek 56 günlük giriş yapma ve çeşitli başka günlük etkinlikler düzenlenecek. Oyuncular, 3 Nisan'dan 1 Mayıs'a kadar altı kez 30 Güçlendirme Puanı kazanacak ve 30 Nisan'da oyuna giriş yapan oyunculara, özel bir 3. Yıldönümü Çizgi Roman Kartı verilecek. Ayın etkinliklerinde son olarak altın, ISO-8, özel ekipman ve daha fazlasını içeren özel bir satış olacak.

Netmarble Chief Global Officer’ı Seungwong Lee, "3 yıl boyunca oyuncuların ve kahramanlarının dünyayı kötülüklerden koruma çalışmalarına destek verdiğimiz için gurur duyuyoruz, bu kadar zamandır bizimle olan herkese teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki yıllarda evrenin iyiliği için iyi içerikler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

MARVEL Future Fight 25 Nisan 2018 tarihinde, 3. yıldönümünden önce yeni bir Avengers: Sonsuzluk Savaşı temalı güncelleme yayınladı ve mayısta yayınlayacakları ikinci Sonsuzluk Savaşı temalı güncellemenin de haberini verdi.