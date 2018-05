Avengers: Infinity War'dan sonra gelen yeni Marvel filmleri

Ant-Man and the Wasp... 'Ant-Man and the Wasp' Ant-Man filmi serisinin ikinci filmi. Film, 'Captain America: Civil War' ve 'Infinity War' zamanının arasında yer aldığı için bize gelecek hakkında pek de fikir vermeyecek.



Vizyon tarihi: 6 Haziran 2018





Captain Marvel... 'Captain Marvel' evreni çok daha eskilerde yani 90'larda geçecek. Film Infinity War öncesine planlanmış durumda, bu yüzden de gelecek günlerde Infinity War'da da bulunan Nick Fury bu filmde de oynayabilir. Ayrıca filmin Avengers'ın son filmi hakkında çok önemli bilgiler içermesi bekleniyor.

Vizyon tarihi: 8 Mart 2019







Avengers 4... Marvel hayranları, ne yazık ki 'Infinity War'ın şok edici sonundan sonra ne olduğunu öğrenmeden önce bir yıl daha beklemek zorunda. 'Avengers: Infinity War - Part 2' olarak tanıtılan film hakkında henüz devam filmi olacağı dışında hiçbir şey açıklanmadı.



Vizyon tarihi: 9 Mayıs 2019







Spider-Man: Homecoming 2... Yönetmen Jon Watts gelecek yıl 'Homecoming' filminin devamı için geri dönüyor. Filmin 'Infinity War' ile bağdaştırılması ise muhtemel.



Vizyon tarihi: 5 Haziran 2019







Guardians of the Galaxy Vol.3... Filme dair tek bilinen şey ne yazık ki; Mayıs, 31 Temmuz veya 6 Kasım'da yayınlanacak olduğu

Vizyon tarihi: Net değil; ancak 2020 yılında onaylanağı biliniyor.