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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
04.05.2018 - 07:36, Son Güncelleme:

Avengers: Infinity War'dan sonra gelen yeni Marvel filmleri

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Avengers: Infinity War'dan sonra gelen yeni Marvel filmleri

Avengers: Infinity War vizyona girdi, daha ilk günden rekor gişe yapan filmle birlikte Marvel'ın ilerleyen aylarda hangi filmlerle geleceği de netleşti. İşte Avengers: Infinity War sonrası Marvel dünyasından gelen en yeni filmler...

Ant-Man and the Wasp... 'Ant-Man and the Wasp' Ant-Man filmi serisinin ikinci filmi. Film, 'Captain America: Civil War' ve 'Infinity War' zamanının arasında yer aldığı için bize gelecek hakkında pek de fikir vermeyecek. 

Vizyon tarihi: 6 Haziran 2018

Avengers: Infinity Wardan sonra gelen yeni Marvel filmleri

Captain Marvel... 'Captain Marvel' evreni çok daha eskilerde yani 90'larda geçecek. Film Infinity War öncesine planlanmış durumda, bu yüzden de gelecek günlerde Infinity War'da da bulunan Nick Fury bu filmde de oynayabilir. Ayrıca filmin Avengers'ın son filmi hakkında çok önemli bilgiler içermesi bekleniyor.

Vizyon tarihi: 8 Mart 2019

Avengers: Infinity Wardan sonra gelen yeni Marvel filmleri


Avengers 4... Marvel hayranları, ne yazık ki 'Infinity War'ın şok edici sonundan sonra ne olduğunu öğrenmeden önce bir yıl daha beklemek zorunda. 'Avengers: Infinity War - Part 2' olarak tanıtılan film hakkında henüz devam filmi olacağı dışında hiçbir şey açıklanmadı. 

Vizyon tarihi: 9 Mayıs 2019

Avengers: Infinity Wardan sonra gelen yeni Marvel filmleri


Spider-Man: Homecoming 2... Yönetmen Jon Watts gelecek yıl 'Homecoming' filminin devamı için geri dönüyor. Filmin 'Infinity War' ile bağdaştırılması ise muhtemel.

Vizyon tarihi: 5 Haziran 2019

Avengers: Infinity Wardan sonra gelen yeni Marvel filmleri


Guardians of the Galaxy Vol.3... Filme dair tek bilinen şey ne yazık ki; Mayıs, 31 Temmuz veya 6 Kasım'da yayınlanacak olduğu

Vizyon tarihi: Net değil; ancak 2020 yılında onaylanağı biliniyor.

 

 

 

 




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