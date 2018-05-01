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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
01.05.2018 - 07:18, Son Güncelleme:

Avengers Infinity War sinema salonlarını fena salladı!

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Avengers Infinity War sinema salonlarını fena salladı!

Avengers Infınity War bilindiği üzere Cuma günü yayınlandı. Yayınlandığı günden bu yana sinema salonlarını dolduran film, büyük rekorlar kırıyor. İşte Avengers Infınity War'un gişe hasılatı...

Marvel sinema evreni 10 yıldır bu film için hazırlanıyordu. Bu film Marvel evreni için bir dönüm noktası olacaktı. Bu yüzden filmin gişesinin oldukça yüksek olacağı bekleniyordu. Ayrıca filmin Star Wars The Force Awakens’in açılış rekorunu geçip geçmeyeceği de oldukça fazla merak ediliyordu.

Avengers Infınitıy War, Amerika’da kazandığı 250 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Böylelikle Star Wars The Force Awakens’i geride bıraktı. Ancak Avengers bu başarı ile de yetinmedi. Yayınladığı günden bu yana yani 3 günde 630 milyon dolar elde eden film, Justice League’nin de gişe hasılatını geçti. Filmin başarılı olması bekleniyordu ancak bu kadar büyük bir başarı beklenmiyordu. Çünkü film daha Çin pazarında yayınlanmadı bile. Film 11 Mayıs’ta Çin’de vizyona girecek. Filmin Çin’de vizyona girmesi ile birlikte bu rakamların oldukça büyük bir patlama yaşayacağı tahmin ediliyor. Filmin hasılatı kadar müzikleri de oldukça fazla konuşuluyor. Bunun üzerine müzikleri yapan Alan Silvestri’nin Spotify ve iTunes hesabından 23 müzik yayınladı.

Avengers Infınity War Part 2’den önce gelecek filmler -Spoiler-

Avengers Infınity War’un devam filminden önce Ant-Man and Wasp ile Captain Marvel filmlerini izleyeceğiz. Ant-Mant and Wasp filminin Avengers Infınity War filmi ile aynı zamanda geçeceği söyleniyor. Captain Marvel’ı ise filmin sonunda Nick Fury’nin çağırdığını görmüştük.

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