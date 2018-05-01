Avengers Infinity War sinema salonlarını fena salladı!
Avengers Infınity War bilindiği üzere Cuma günü yayınlandı. Yayınlandığı günden bu yana sinema salonlarını dolduran film, büyük rekorlar kırıyor. İşte Avengers Infınity War'un gişe hasılatı...
Marvel sinema evreni 10 yıldır bu film için hazırlanıyordu. Bu film Marvel evreni için bir dönüm noktası olacaktı. Bu yüzden filmin gişesinin oldukça yüksek olacağı bekleniyordu. Ayrıca filmin Star Wars The Force Awakens’in açılış rekorunu geçip geçmeyeceği de oldukça fazla merak ediliyordu.
Avengers Infınitıy War, Amerika’da kazandığı 250 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Böylelikle Star Wars The Force Awakens’i geride bıraktı. Ancak Avengers bu başarı ile de yetinmedi. Yayınladığı günden bu yana yani 3 günde 630 milyon dolar elde eden film, Justice League’nin de gişe hasılatını geçti. Filmin başarılı olması bekleniyordu ancak bu kadar büyük bir başarı beklenmiyordu. Çünkü film daha Çin pazarında yayınlanmadı bile. Film 11 Mayıs’ta Çin’de vizyona girecek. Filmin Çin’de vizyona girmesi ile birlikte bu rakamların oldukça büyük bir patlama yaşayacağı tahmin ediliyor. Filmin hasılatı kadar müzikleri de oldukça fazla konuşuluyor. Bunun üzerine müzikleri yapan Alan Silvestri’nin Spotify ve iTunes hesabından 23 müzik yayınladı.
Avengers Infınity War Part 2’den önce gelecek filmler -Spoiler-
Avengers Infınity War’un devam filminden önce Ant-Man and Wasp ile Captain Marvel filmlerini izleyeceğiz. Ant-Mant and Wasp filminin Avengers Infınity War filmi ile aynı zamanda geçeceği söyleniyor. Captain Marvel’ı ise filmin sonunda Nick Fury’nin çağırdığını görmüştük.
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