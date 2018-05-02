Avengers Infinity War'da hafızalara kazınan sahneler

Marvel sinematik evreni 10 yıldır, 18 film ile Infinity War'a hazırlanıyor. Bu yüzden çoğu kişi filme gitmeden önce güzel olacağını tahmin edebiliyordu. Ancak filmde bulunan karakter çokluğu yüzünden insanların içinde biraz da olsa kuşku bulunuyordu. Ama filmin yönetmenleri Russo kardeşler hayranları yüzüstü bırakmadı ve göndermelerle dolu çok güzel bir film ortaya koydular. Filmde birçok sahne Infinity Gauntlet çizgi romanındaki bölümler ile benziyordu. Çizgi romanın yanı sıra geçmiş filmlere de göndermeler bulunuyordu.

Loki'nin ilk sahnede Thanos ile karşılaştığında "bizimde Hulk'umuz var" kelimesini ilk Avengers filminde Tony Stark (Iron Man) Loki'ye söylüyordu. Ancak bu durum burada pek işe yaramadı. Çünkü Thanos elinde bulunan uzay taşının bile gücünü kullanmadan Hulk'u çok rahat bir şekilde yendi. Bu sahneden sonra Heimdall gücünü kullanarak Hulk'u, Doctor Strange'in yanına yolladı. Sonra da bir daha Hulk'u görmedik. Film boyunca yeşil devimizin bazı sorunları var gibi duruyordu. Thanos'tan öyle bir dayak kim yese bir daha çıkmak istemez diye düşünüyorum.



Tabii Heimdall, Hulk'u kurtardı ama bunun bir bedeli olmalı. Heimdall'ın Hulk'u yollamasının ardından Thanos tarafından öldürüldüğü sahneyi görüyoruz. Bunu gören Thor, Thanos'a saldırmak istiyor ancak Black Order üyelerinden Ebony Maw buna engel oluyor ve Thor'u demirlerle yerine sabitliyor. Tabi bu sıra Loki yine hınzırlık peşinde kendi planları ile Thanos'u öldürmeye çalışıyor. Açıkçası bu sahne biraz kötü olmuş. Çünkü Gamora'dan sonra Thanos'un güçlerini, ne yapabileceğini en iyi bilen kişi Loki. Çok ucuz bir hamle ile Tesseract'ı, Thanos'a verirken bıçak saplamaya çalışıyor.



Tabii bunu Thanos fark ediyor ve Loki'yi, Thor'un gözü önünde öldürüyor. Ancak burada en dikkat çeken noktalar ise Loki'nin sözleri. Loki Tesseract'ı teslim ederken Odin'in oğlu olduğunu kabul ediyor ve ölürken Thanos'a asla bir tanrı olamayacağını söylüyor. Bu sözlerden sonra ise Thanos ona bu sefer dirilmek yok diyor. Bu sahneden sonra Thor kendini Thanos'u öldürmeye adıyor diyebiliriz. Sistemli bir şekilde planlarını gerçekleştirmeye başlıyor. Ancak bundan önce Guardians of The Galaxy ekibi ile karşılaşıyor. Yani onların uzay araçlarına bir sinek gibi yapışıyor.

Daha sonra Groot ile Roket ile yeni bir çekiç yapmak için eski çekicini yapan cüce Eitri'nin yanına gidiyor. Burada bütün cücelerin öldüğünü ve sadece Eitri'nin yaşadığını görüyor. Daha sonra Thanos'a o eldiveni yapanın Eitri olduğunu öğreniyor. Bu olaylardan sonra Stormbreaker'ı yapmaya koyuluyorlar. Çizgi romanda bu çekiç Beta Bill Ray'in çekici olarak geçiyor. Beta Bill Ray kendini Thor'un çekicine layık olduğunu kanıtlıyor ve bunun üzerine Odin ona Stormbreaker'ı yapması için Eitri'ye söylüyor. Ancak filmde Beta Bill Ray'den bahsedilmiyor.



Beta Bill Ray ile ilgili Sadece Thor Ragnarok filminde gördüğümüz heykel bulunuyor. Bu sırada Doctor Strange ve Tony Strak'ın başı Ebony Maw ile dertte. Ebony Mar Doctor Strange'i yakalayarak gemisine bindiriyor ve ondan zaman taşını almak için işkence etmeye başlıyor. Onu buradan Spiderman ve Tony Stark kurtarıyor. Bu sıra Tony, Spiderman'e yeni kostümünü veriyor. Bu kostüm çizgi romanlarda bulunan Iron Spider kostümünün aynısı. Doctor Strange'i kurtaran Tony onları ikna ederken Thanos'un gezegeni Titan'a gitmeleri için zorluyor. Titan'a giden karakterlerimiz burada diğer Guardians of The Galaxy üyeleri ile karşılaşıyorlar ve beraber Thanos'u yenmek için plan kuruyorlar.

Bu sıra Doctor Strange zamanla ileri giderek Thanos'u yenebilecekleri ihtimallere bakıyor ve 14.000.605 ihtimalden sadece birinde yendiklerini görüyor. İşe koyulan karakterlerimiz Thanos'u yenmeye çalışıyorlar ancak başarılı olamıyorlar ve Thanos, Tony Stark'ı öldürme noktasına geliyor. Bu sırada Doctor Strange taşı Thanos'a vererek Tony'i kurtarıyor.



Doctor Strange'in taşı vermesi o bir ihtimalin gerçekleşmesi için gerekli olan şey olduğu düşünülüyor. Bu olaylardan önce Thanos merakla beklenen ruh taşını buluyor. Ruh taşı aslında çoktan Gamora tarafından bulunmuş. Thanos ile Gamora ruh taşını almaya gittiklerine Captain America'nın ezeli düşmanı Red Skull karşımıza çıkıyor. Red Skull ilk filmde Tesseract'a dokunarak yok olmuştu. Ama yok olmamış Red Skull ruh taşının koruyucusu olarak uzaya ışınlanmış.

Dünya'da da ayrı bir savaş dönüyor. Vision ve Scarlet Witch, Black Order üyeleri tarafından saldırıya uğruyor. Onların yardımına Captain America, Falcon ve Black Widow yetişiyor ve onları kurtararak Wakanda'ya götürüyor. Captain America ve Black Widow kaçak olarak yaşadıkları için görünüşlerini de biraz değiştirmiş durumdalar. Wakanda'ya giden karakterler orada bildiğiniz üzere malum savaşı yapıyorlar.



En sonunda herkesin bildiği üzere Thanos parmaklarını şıklatarak bütün evrenin yarısını yok ediyor. Birçok karaktere burada veda ediyoruz ve Thanos'ta kendini inzivaya çekiyor.

Bu olay yani Thanos'un parmağını şıklatarak bütün evrenin yarısını yok etmesi tam anlamıyla çizgi romandan alınma. Buradaki çoğu karakterin geri döneceğini tahmin ediyoruz tüm bunların Doctor Strange'in gördüğü ihtimal olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca ölen karakterlerden Spiderman'ın zaten 2019'da bir filmi çıkacağı da açıklanmıştı. Tüm bunlar yaşanırken

Hawkeye ve Ant-Man hiçbir yerde gözükmüyor. Bu iki karakterin de bir sonraki Infinity War filminde büyük rolleri olacağı tahmin ediliyor. Ant-Man hakkındaki filmleri yeni çıkacak olan Ant-Man and Wasp filminde öğreneceğiz. Hawkeye'ın ise ailesinin yanında ev hapsinde olduğu tahmin ediliyor. Büyük ihtimalle Hawkeye'ın ailesi gözlerinin önünde ölecek ve bu durumdan dolayı çıldıracak olan Hawkeye bunun intikamını isteyecektir. Birçok kişi Hawkeye'ın, Ronin karakterine dönüşmesini bekliyor. Ortaya çıkan set fotoğraflarındaki kostümü de bu karaktere oldukça benziyor.

Son olarak after credits sahnesini konuşmasak olmaz. Bu sahnede Nick Fury'nin Captain Marvel'ı çağırdığını görüyoruz. Büyük ihtimalle bu karakterinde bir sonraki Infinity War filminde büyük rolleri olacak. Çünkü onca olay oldu ve hiç birinde Nick Fury bu karakteri çağırmadı, neden burada çağırsın.