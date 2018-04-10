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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Serhat SARISÖZEN
10.04.2018 - 12:02, Son Güncelleme:

Kuzeyin başkenti: Kiev

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
Kuzeyin başkenti: Kiev

Kuzeyin başkenti lakabı Kiev’e çok yakışıyor. Birçok ulus tarafından yönetilen Kiev’de bu sebeple kültürel çeşitlilik çok fazla… Bu çeşitlilik de Kiev’in güzelliğine yansımış. Birçok kilise, heykel, manastır ve meydan sizleri bekliyor. İşte sizin için hazırladığım Kiev gezi yazısı.

“Kuzeyin başkenti” Kiev’deyiz. İçinden Dinyeper Nehri’nin geçtiği Kiev, Ukrayna’nın başkenti ve en büyük şehri. Kiev, büyük göç yolları arasında bulunduğundan çok sayıda uygarlık tarafından istila edilmiş. Yaklaşık olarak 250 sene Hazarlar, 250 sene Altınordu, 500 sene Osmanlı egemenliğinde kalmış. Rus hakimiyeti sırasında büyük bir metro ağı yapılan Kiev, bu sayede ulaşımın oldukça rahat yapılabildiği bir Avrupa başkenti olmuş. Sovyetler Birliği’ne bağlıyken, Sovyetler’in 3. büyük şehri olan Kiev, 3 milyon civarı nüfusuyla, şu an Avrupa’nın en kalabalık on şehrinden biri.Kiev, sadece siyasi açıdan bir başkent değil, aynı zamanda Ukrayna’nın kültürel, bilimsel ve ekonomik açıdan da merkezi. Kiev’de Rus izleri her yerde görülüyor. Yer altındaki devasa metro ağında ve yer üstünde altın renkli kubbeleriyle göz alan kiliselerde, geniş caddelerde bu izleri takip etmek mümkün.

Kuzeyin başkenti: Kiev

Kiev’i tanımak için en iyi yol, şehrin ortasından geçen Dinyeper Nehri’nde tekne turu yapmak. Bu tur size şehrin büyüklüğü ve tarihi yapıların çeşitliliği konusunda fikir verme imkânı tanıyacak. Şehirde görülmesi gereken hemen her yer birbirine yakın konum. Gezimize, Kiev’in sembollerinden St. Sophia Kilisesi ile başlıyoruz. Bu kilise İstanbul’da yer alan Ayasofya Kilisesi’nden etkilenerek yaptırılmış. 1037 yılında Prens Yaroslav tarafından yaptırılan şehrin en eski kilisesi olan St. Sophia Kilisesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmış. Fresk ve mozaikleri ile dikkat çeken bu 11.yüzyıl yapısı, Ukrayna’nın 7 harikası arasında sayılıyor.

Baharda Kiev’e gitmek için 12 neden
Baharda Kiev’e gitmek için 12 neden

Kuzeyin başkenti: Kiev


St. Sophia Kilisesi’nin karşısında ise St. Michael Katedrali yer alıyor. Her iki katedralin de kapıları karşılıklı birbirine bakıyor. Kiev’de zaten her şey birbirine çok yakın konumda olduğundan St. Sophia’dan çıkıp, St. Michael’i görmeye gidebilirsiniz. Barok stilde yapılmış mimarisi, altın kubbesi ve içinde yer alan freskleriyle St. Michael Katedrali, görülmeden Kiev’den ayrılınmaması gereken yapılardan. Bu katedralin içinde zaman zaman sergilerin düzenlendiğini de söyleyelim.

Kuzeyin başkenti: Kiev

Kiev’in en hareketli caddesi Kreschatik Caddesi. Bu cadde, Bessarabskaya Meydanı ve Europeiskaya Meydanı arasında uzanıyor. 2. Dünya Savaşı sırasında tümüyle mayınlarla döşenen cadde, iki taraflı mağazaları ve geniş caddeleriyle şehrin ana gezinti alanı. Alışveriş merkezleri, kafeleri, restoranlarıyla Kreschatik’te epey vakit geçireceğinizi söyleyelim. Caddede yer alan Bağımsızlık Meydanı (Maidan Nezalezhnosti) ise şehrin kalbi. Kiev’in sembollerinden olan meşhur Özgürlük Heykeli de yine bu meydanda bulunuyor.

Kuzeyin başkenti: Kiev

Kiev’e hâkim tepelerden birinde bulunan 102 metre yükseklikteki ve 560 ton ağırlığındaki Mother Motherland Heykeli, turistlerin Kiev’de en çok fotoğrafladığı anıtlardan. 1981’de tamamlanan “Kiev’in Annesi”, sağ elinde 16 metre uzunluğunda ve 9 ton ağırlığında bir kılıç, sol elinde kalkan tutuyor. Pechersk Lavra (Mağaralar Manastırı - Monastery of the Caves), Kiev’de bulunup, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan yapılardan bir başkası. 1015’te yapılmış bu büyük Manastır kompleksi içinde çok sayıda Ortodoks kilisesi bulunuyor. Kiliselerin 12’si yer üstünde, 6’sı yer altında bulunuyor. Bu sebeple bu manastır, “Mağaralar Manastırı” olarak adlandırılmış. Kiliseler geniş bir alana yayıldığından buraya geniş vakit ayırmalısınız. 1024’te inşa edilen ve şehrin ana giriş kapısı olarak kullanılan Altın Kapı (Zoloti Vorota-Golden Gate), şimdilerde müze olarak hizmet veriyor. Etrafı parkla çevrili olan tapının surları başta savunma amaçlı inşa edilmiş olsa da bu surlar günümüze kadar gelmeyi başaramamış.

36 saatte Kiev
36 saatte Kiev

Kuzeyin başkenti: Kiev


Özgürlük Meydanı’na yakın konumuyla “Babi Yar”, 1941’de 60 binden fazla insanın katledildiği bir geçit. Nazi işgali esnasında yakınlarını kaybedenlerin gözyaşlarıyla sulanmış bu toplu mezar sadece yerel halk tarafından özel bulunan bir yer değil, aynı zamanda şehre gelen turistlerin de seyahat listesinde üst sıralarda.  

Kuzeyin başkenti: Kiev


Eski Kiev’i görmek istiyorsanız mutlaka Podol’a gitmelisiniz. Bu semt, yerel mimariyi görebileceğiniz evleri, dar sokakları, limanı, kuşaktan kuşağa uzun yılar boyunca kurulan pazarı ile şehrin görülmesi gereken önemli noktalarından. Başkanlık Sarayı’nın bir parçası olan Canavarlı Ev (House with Chimera) Kievli mimar Vladislav Gorodezhki tarafından 1903 yılında yapılmış. Mimar, bu binayı çok sevdiği kızının ölümü üzerine, akıl sağlığını kaybederek tasarlamış. Bina, dışında ve içinde çok sayıda canavar heykelini barındıran fantastik bir yapı.

Kuzeyin başkenti: Kiev


1986 yılındaki Çernobil faciasından etkilenenlere adanmış olan Chernobly Museum (Çernobil Müzesi), faciaya ilişkin obje, fotoğraf ve belgeleri sergiliyor. Bu müze, nükleer gücün güvenli kullanmaması halinde nelere yol açabileceğini gösteriyor ve insanları bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyor.

Kuzeyimizdeki Roma: Kiev
Kuzeyimizdeki Roma: Kiev

Kuzeyin başkenti: Kiev


Yazın sıcak havada Kiev’i gezmek şüphesiz çok zevkli olur. Fakat biz çok soğuk olacağını göz önüne almamıza rağmen Kiev’e kış mevsiminde gittik. Evet, çok üşüdük ama hiç pişman olmadık. Karlı kaplı altın kubbeleri görmek; caddeleri ve tarihi yapıları gezmek oldukça keyifliydi. Bu komşu ülke başkentinin kışı ayrı, yazı ayrı güzel…

Kuzeyin başkenti: Kiev

Fotoğraflar: Serhat SARISÖZEN

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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