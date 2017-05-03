Baharda Kiev’e gitmek için 12 neden

1. Kiev’in en güzel zamanı ‘bahar’… Bunu ben değil, Kievliler söylüyor….

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2. Değil vize, pasaport bile olmadan sadece nüfus cüzdanı ile gitmek mümkün.

3. Ulaşım kolay, günde birkaç kez İstanbul-Kiev uçuşu var.

4. Ev bulmak kolay ve ucuz, Airbnb ile günlüğü 50 dolar’a jakuzili, üç odalı, mutfağında tost makinasından Çin yemeği çubuklarına her şey mevcut olan evler kiralayabilirsiniz.

5. Türk lirası değerli, (1 TL 7.5 Grivna ediyor)

6. Ülke ucuz, dört kişi çorbasından salatasına, votkasından bifteğine mükellef bir yemek için bile toplamda sadece 30 dolar ödersiniz.

7. Çok lezzetli bir mutfağı var, hem de bizim damak zevkimize çok uygun. Mantı benzeri ‘varenky’den, bildiğimiz ‘çi börek’e, kapalısı Karadeniz pidesine, açığı ise pizzaya benzeyen ‘kachapuri’den, yine mantıyı andıran ‘khinkali’ye, yemekler çok çok leziz. Bir de Lviv Hand Made Chocolate isimli bir dükkânı var ki, çikolata severler içinde akıllarını kaçırabilirler, uyarmadı demeyin…

8. Çok etkileyici müzeleri var: Nükleer santral gerçeklerini öğrenmek isteyenler için hayli iç acıtan Çernobil Müzesi; Savaşın acısını ve acımasızlığını unutmamak isteyenler için 2. Dünya Savaşı Müzesi; Çocuklarına doğayı öğretmek isteyenler için, içinde mamut iskeletlerinden her türlü minerale, bölgedeki tüm hayvan türlerinden bitki türlerine gez gez bitmez çok zengin bir içeriği olan Ulusal Doğal Tarih Müzesi; Hem açık havada eğlenceli bir gün geçirmek hem de Ukrayna’nın kırsal yaşamının tarihçesini merak edenler için Avrupa’nın en büyüğü olan Pirogovo Açık Hava Müzesi.

Hele bir de yel değirmenlerini fotoğraflamayı sevenlerdenseniz, tam yeri. Ülkenin politik tarihiyle ilgilenenler için Taras Shevchenko Müzesi; Etnoğrafya meraklıları için Ivan Honchar Müzesi; Bukovski okurları için, yaşadığı evi gezebilmek adına Bukovski Müzesi.

9. Şehir manzarası muhteşem… Pechersk Lavra isimli, yer altı tünellerinde manastırların olduğu yerden gün batımında, pembeleşmiş ışıkların altında parıldayan altın soğan kubbeleri seyretmek çok etkileyici, bonusu ise, tabii meraklısıysanız, tünellerdeki rahip mumyalarını görmek olabilir. Biraz klostrofobik bir deneyim ama deneyim deneyimdir…

10. Montmartre özlemini Kiev’de de gidermek mümkün. Andreevsky Spusk sağlı sollu seyyar satıcıların tezgahlarında binbir çeşit turistik eşya sattığı ve ressamların da tablolarını sergilediği bir sokak. Tam bohem bir ortam.

11. Şehirde ağaç kesmek yasak, 2 tane kocaman park ve 1 tane de botanik bahçesi var, yeşile gönül verenler için ideal şehir.

12. “Yok bunlar yetmez, ben illa alışveriş de yapacağım” diyorsanız, o zaman istikamet Khreshchatky Caddesi, burada Gucci’sinden Prada’sına her marka mevcut. Yok bunlar bütçemi aşar derseniz, o zaman caddenin sağını ve solunu birbirine bağlayan alt geçitlere alalım sizi, orada da envai çeşit, daha makul fiyatlı dükkânlar var.