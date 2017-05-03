Baharda Kiev’e gitmek için 12 neden

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriTuba Köseoğlu OKÇU Baharda Kiev’e gitmek için 12 neden
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Seyahat
Tuba KÖSEOĞLU OKÇU / tkoseoglu@hurriyet.com.tr
03.05.2017 - 09:00, Son Güncelleme:

Baharda Kiev’e gitmek için 12 neden

Tuba Köseoğlu OKÇU
Tuba Köseoğlu OKÇU
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Tuba Köseoğlu OKÇU
Tuba Köseoğlu OKÇU
Baharda Kiev’e gitmek için 12 neden

Çalışan gezginler için, hafta sonu ile birleşen resmi tatiller gibisi yok… Mayıs’ta da hem 1 Mayıs hem de 19 Mayıs hafta sonu ile birleşiyor. O zaman oturalım, plan yapmaya başlayalım. Bu kez önerim Kiev… Kiev ve tatil henüz birbiriyle çok örtüşen kavramlar değil bizler için ama aklınızı çelmeye çalışacağım… İşte bu bahar Kiev’e gitmek için size 12 gerekçe...

1. Kiev’in en güzel zamanı ‘bahar’… Bunu ben değil, Kievliler söylüyor….

Baharda Kiev’e gitmek için 12 neden

Vizesiz tatil fırsatları için tıkla!

2. Değil vize, pasaport bile olmadan sadece nüfus cüzdanı ile gitmek mümkün.

Baharda Kiev’e gitmek için 12 neden

3. Ulaşım kolay, günde birkaç kez İstanbul-Kiev uçuşu var.

Baharda Kiev’e gitmek için 12 neden

4. Ev bulmak kolay ve ucuz, Airbnb ile günlüğü 50 dolar’a jakuzili, üç odalı, mutfağında tost makinasından Çin yemeği çubuklarına her şey mevcut olan evler kiralayabilirsiniz.

5. Türk lirası değerli, (1 TL 7.5 Grivna ediyor)

Pasaportlarınızı hazırlayın Eğlence vadeden vizesiz ülkeler
Pasaportlarınızı hazırlayın! Eğlence vadeden vizesiz ülkeler

 

Baharda Kiev’e gitmek için 12 neden

6. Ülke ucuz, dört kişi çorbasından salatasına, votkasından bifteğine mükellef bir yemek için bile toplamda sadece 30 dolar ödersiniz.

7. Çok lezzetli bir mutfağı var, hem de bizim damak zevkimize çok uygun. Mantı benzeri ‘varenky’den, bildiğimiz ‘çi börek’e, kapalısı Karadeniz pidesine, açığı ise pizzaya benzeyen ‘kachapuri’den, yine mantıyı andıran ‘khinkali’ye, yemekler çok çok leziz. Bir de Lviv Hand Made Chocolate isimli bir dükkânı var ki, çikolata severler içinde akıllarını kaçırabilirler, uyarmadı demeyin…

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2017’de yurt dışında gidilecek en iyi 10 yer
2017’de yurt dışında gidilecek en iyi 10 yer

 

Baharda Kiev’e gitmek için 12 neden

8. Çok etkileyici müzeleri var: Nükleer santral gerçeklerini öğrenmek isteyenler için hayli iç acıtan Çernobil Müzesi; Savaşın acısını ve acımasızlığını unutmamak isteyenler için 2. Dünya Savaşı Müzesi; Çocuklarına doğayı öğretmek isteyenler için, içinde mamut iskeletlerinden her türlü minerale, bölgedeki tüm hayvan türlerinden bitki türlerine gez gez bitmez çok zengin bir içeriği olan Ulusal Doğal Tarih Müzesi; Hem açık havada eğlenceli bir gün geçirmek hem de Ukrayna’nın kırsal yaşamının tarihçesini merak edenler için Avrupa’nın en büyüğü olan Pirogovo Açık Hava Müzesi.

Hele bir de yel değirmenlerini fotoğraflamayı sevenlerdenseniz, tam yeri. Ülkenin politik tarihiyle ilgilenenler için Taras Shevchenko Müzesi; Etnoğrafya meraklıları için Ivan Honchar Müzesi; Bukovski okurları için, yaşadığı evi gezebilmek adına Bukovski Müzesi.

Baharda nerelere gidilir
Baharda nerelere gidilir?

 

Baharda Kiev’e gitmek için 12 neden

9. Şehir manzarası muhteşem… Pechersk Lavra isimli, yer altı tünellerinde manastırların olduğu yerden gün batımında, pembeleşmiş ışıkların altında parıldayan altın soğan kubbeleri seyretmek çok etkileyici, bonusu ise, tabii meraklısıysanız, tünellerdeki rahip mumyalarını görmek olabilir. Biraz klostrofobik bir deneyim ama deneyim deneyimdir…

Baharda Kiev’e gitmek için 12 neden

10. Montmartre özlemini Kiev’de de gidermek mümkün. Andreevsky Spusk sağlı sollu seyyar satıcıların tezgahlarında binbir çeşit turistik eşya sattığı ve ressamların da tablolarını sergilediği bir sokak. Tam bohem bir ortam.

11. Şehirde ağaç kesmek yasak, 2 tane kocaman park ve 1 tane de botanik bahçesi var, yeşile gönül verenler için ideal şehir.

Baharda Kiev’e gitmek için 12 neden

12. “Yok bunlar yetmez, ben illa alışveriş de yapacağım” diyorsanız, o zaman istikamet Khreshchatky Caddesi, burada Gucci’sinden Prada’sına her marka mevcut. Yok bunlar bütçemi aşar derseniz, o zaman caddenin sağını ve solunu birbirine bağlayan alt geçitlere alalım sizi, orada da envai çeşit, daha makul fiyatlı dükkânlar var.

Baharda Kiev’e gitmek için 12 neden

Tuba Köseoğlu OKÇU
Tuba Köseoğlu OKÇU
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