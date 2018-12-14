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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
Oğulcan TATAR / ogulcan@doyasiyagez.com
14.12.2018 - 09:00, Son Güncelleme:

Ayasofya hakkında en ilginç üç bilgi...

Oğulcan TATAR
Oğulcan TATAR
ogulcan@doyasiyagez.com
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Oğulcan TATAR
Oğulcan TATAR
ogulcan@doyasiyagez.com
Ayasofya hakkında en ilginç üç bilgi...

Abartısız onlarca kez ziyaret ettim Ayasofya’yı. Her ziyaretimde farklı bilgiler öğrenip ruhumu tatmin etsem de Ayasofya’yla ilgili bazı belli başlı klasik bilgi ve efsaneleri çok seviyorum. Her ziyaretimde de mutlaka bunları görmeye ya da düşünmeye koyuluyorum. İşte benim Ayasofya’yla ilgili en çok sevdiğim üç bilgi…

Theodora’nın Ayasofya’sı...

Bizans İmparatorluğu’nu incelemek için okuduğumuz ‘Bizans İmparatorluğu Tarihi’ kitabında bile önemli Bizans tarihçisi yazar A. Vasiliev dönemlerden bahsederken Justinianos demekle yetinmez ve “Justinianos ve Theodora’nın Dönemi” der. O dönemin Bizans tarihçilerinden Prokopius ise Theodora’nın soylu bir kökeni olmadığı için sürekli onun geldiği pis ortamlardan bahsetmiştir. Acaba Bizans’ın merkezinde hafifmeşrep bir yaşantıda her gün birçok farklı erkekle vakit geçiren Theodora nasıl olur da Ayasofya için kilit bir isim olurdu? Justinianos ile evlendikten sonra imparatoriçe unvanını alan Theodora eşine sadece iyi bir eş olarak kalmayıp imparatorluk meseleleriyle de yakından ilgilendi.

Ayasofya hakkında en ilginç üç bilgi...


İmparatorluk boyunca çıkan en büyük isyanlardan biri de bu ikilinin döneminde yaşandı, Nika İsyanı… İmparator Justinianos emrindeki gemi ve paraya güvenerek kaçmayı düşünüyordu ancak Theodora onu bir imparatorluğun kaderini değiştirecek ve 30 bin ayaklanmacının ölümüyle sonuçlandıracak şekilde eşini ikna etti. Ve sonunda ölse bile imparatoriçe olarak ölmek istediğini belirterek “Erguvani pelerin kefenim olsun” dedi. Bu sözlerin ardından ayaklanma bastırıldı ve daha önceleri iki örneği de yıkılan, şu an Sultanahmet Meydanı’nda gördüğümüz mabed Ayasofya inşa edildi. İşte, ben de buraya her geldiğimde Justinianos’tan çok Theodora’yı düşünürüm.

 Mozaikten ilk montaj!

Ayasofya’da öyle bir mozaik vardır ki, her baktığımda yüzümde bir tebessüm belirir. Bu da mozaikteki komiklikten değil, arkasında yatan sebepten dolayıdır. İlk önce sizden rica ediyorum, aşağıdaki fotoğrafa dikkatlice bakın…

Ayasofya hakkında en ilginç üç bilgi...


Muhteşem bir dedikoduya hazır olun… Fazla yaşına rağmen üç koca eskiten İmparatoriçe Zoe bu mozaikte en sağda yer alıyor. Mozaik yapıldığında daha yaşlı olsa da burada çok gençmiş gibi gösterilmiş, her neyse konu bu değil. Ortada yer alan Hazreti İsa ve en solda da imparator IX Konstantinos Monomakhos yer alıyor. IX Konstantinos Monomakhos bu mozaikte size de biraz farklı gözükmüyor mu? Baş kısmı sanki daha önceden var olan bir mozaikten farklı gibi? Aynen de öyle! Ayasofya’da yer alan bu mozaik aslında bu şekilde değildi. Aslında o mozaikte III Romanos yer alırken Zoe’nin daha sonrasında IX Konstantinos Monomakhos ile hayatlarını birleştirmesi sonucunda bu mozaikte bir ‘mosaicshop’ gidilmiş! Ayrıca dikkat ederseniz tek bozukluğun baş kısmında değil, üstte yer alan isim kısmında da olduğunu görebilirsiniz.

Halvdan buradaydı!

Günümüzde farklı yerlere seyahat ederken ya da bir yerde yemek yerken sosyal ağlardan konum (check-in) bilgisi paylaşarak bizi takip edenlere bir nevi bilgi aktarıyoruz. Hatta ben de bu yazıyı yazmadan önceki son Instagram yer bildirimimi Ayasofya’dan yapmıştım, tıpkı benden 1200 yıl önce bir Viking askeri olan Halvdan’ın yaptığı gibi…

Ayasofya hakkında en ilginç üç bilgi...



Yine Ayasofya’nın ikinci katında mermer korkulukların üzerinde bir el yazısı göze çarpar, işte bu el yazısı savaşçı kimliğiyle ön plana çıkan ve yine savaşmak için bu topraklara gelen bir Viking askeri Halvdan’ın Ayasofya’da ölümsüzleşen yazısıdır.

Bu arada bir önceki yazım olan 'İstanbul’un tadına varmak için 5 pazar aktivitesi'  (üzerine tıklayarak yazıya ulaşabilirsiniz) belirttiğim gibi iki Hürriyet Seyahat okuruyla beraber bir roman okuyup ardından romanda geçen yerleri ziyaret edecektik. Projemize başladık, mail gönderen ilk iki kişi, Bilge ve Öznür Hanım ile Peyami Safa’nın ‘Cumbadan Rumbaya’ adlı eserini okuyoruz. Bu gezi için yerimiz dolsa da sonraki gezilerde muhabbetini açmak üzere siz de kitabı okuyabilirsiniz…

Oğulcan TATAR
Oğulcan TATAR
ogulcan@doyasiyagez.com
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