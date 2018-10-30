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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oğulcan Tatar / ogulcan@doyasiyagez.com
30.10.2018 - 12:33, Son Güncelleme:

İstanbul’un tadına varmak için 5 pazar aktivitesi

Oğulcan TATAR
Oğulcan TATAR
ogulcan@doyasiyagez.com
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Oğulcan TATAR
Oğulcan TATAR
ogulcan@doyasiyagez.com
İstanbul’un tadına varmak için 5 pazar aktivitesi

Milyonların yaşadığı İstanbul’da yoğun iş temposundan ötürü şehirden zevk alan kaç kişi var? Ancak İstanbul’dan keyif almak o kadar kolay olmasına rağmen evlerinden çıkmayan, kendilerini televizyona sıkıştırıp yeni heyecanlar aramayan milyonlar için ilham olabilecek 5 İstanbul tavsiyesi sizlerle…

1- Balat’ta antik eşya mezatına katılın

Genellikle 10 liradan başlayan fiyatlarla yaşanmışlık meraklılarına satışa sunulan birbirinden farklı binlerce eşya her pazar mezatlarda yeni sahiplerine kavuşuyor. Bir dükkânda bitip öbür dükkânda başlayan, pazar günleri Balat sokaklarını heyecanlandıran bu mezatlarda yeni eşyalar alabileceğiniz gibi siz de eski eşyalarınızı satışa sunabilirsiniz.

İstanbul’un tadına varmak için 5 pazar aktivitesi

İstanbul’un tadına varmak için 5 pazar aktivitesi


2- Yaşayan roman; okunası İstanbul

Konusu İstanbul olmasa da İstanbul’da geçen bir romanı okuyun. Kitabınızı bitirdikten sonra ister sevdiğiniz roman karakterini “Belki bulurum” heyecanıyla bahsi geçen semt ve mekânlara gidin. Dileyen okurlar da sevmediği karakterleri takip edebilir tabi! Ya da bunun film versiyonunu da yapabilirsiniz. Dileyenler kitabı bitirmeden de bu gezilere çıkabilir. Kendinizi roman karakterlerinin yerine koyarak sonraki sayfalarda neler olacağını düşünebilirsiniz.

İstanbul’un tadına varmak için 5 pazar aktivitesi


3- Turistlerle vakit geçirin!

Bir gezgin, turizmci ve hepsinden öte bir meraklı olarak yaşadığım şehrin turistleriyle muhabbet etmeyi çok severim. Özellikle bu muhabbetler saatler sürüyorsa insanda sanki günübirlik yurt dışına çıkmış hissi de uyandırıyor. “İstanbul’da turisti nereden bulacağım, hadi buldum nasıl muhabbet edeceğim?” diyorsanız eğer ben size taktiğimi söyleyeyim. Elindeki haritaya ciddi ciddi bakan görünüşü sizden epey farklı insanlar görüyorsanız gidin onlara yardım edebileceğinizi sorun ve nereye gitmek istediğini öğrenin… Verdiğiniz tavsiyelerden sonra mutlaka arkadaş olursunuz. Ya da oturduğunuz yerden arkadaş olmak istiyorsanız Çorlulu Ali Paşa Medresesi gibi insanların birbirine çok yakın oturup çay kahve içtiği bir yerde turistlerle tanışıp bu şehri tekrardan gezebilirsiniz.

İstanbul’un tadına varmak için 5 pazar aktivitesi


 4- Yeni tatlar, hoş müdavimlikler

Yaşadığınız şehirde hem turist olmayı hem de şehre sahip olmayı deneyin. Yeni tatlar keşfetmek için yeni açılan veya daha hiç gitmediğiniz yerlere şans verin. Size ilham olacaktır. Ancak tadını bildiğiniz, çalışanlarını tanıdığınız eski restoranlara uğrayıp şehrin kültürünü de ayakta tutabilirsiniz. Hem Pandeli, Yanyalı Fehmi, Filibe Köftecisi ve Baylan Pastanesi gibi şehrin eskileri de yok olmasın…

İstanbul’un tadına varmak için 5 pazar aktivitesi


5- İstanbul’a tepelerden bakın

Geniş caddelerin dar kaldırımlarında, dolu metrobüslerde başımız yere ya da pek de ilgilenmediğimiz telefonlara bakarken ömrümüz geçip gidiyor. Farklı düşünebilmek için, hayata fark katmak için İstanbul’a farklı bir yerden bakmak gerek değil mi? Her ne kadar çarpık kentleşmeyle yüz yüze kalacak olsak da bu şehre yüksekten bakmak insanda hoş bir his uyandırıyor. Bütçeye göre birçok seçeneği de var. İster 15 dakikalık bir helikopter turu, ister Saphire’in seyir terası ister de Yahya Kemal Beyatlı’nın baktığı güzel tepe Mihrabat Korusu’ndan da seyre dalabilirsiniz.

İstanbul’un tadına varmak için 5 pazar aktivitesi


Bu yazıyı okuyup İstanbul’dan keyif almak isteyen iki farklı okur ile İstanbul’da geçen bir romanı okuyup ardından bir pazar günü romanda geçen yerleri gezmek istiyorum. Ben bu işte varım diyenler ogulcan@doyasiyagez.com ‘a mail atabilir. Mail atan ilk iki kişi ile gezelim bakalım.

 

 

 

 

 

 

 

Oğulcan TATAR
Oğulcan TATAR
ogulcan@doyasiyagez.com
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