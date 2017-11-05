Madagaskar ‘veba’yla mücadele ediyor

Madagaskar’daki veba salgını devam ediyor. DSÖ (WHO-Dünya Sağlık Örgütü), şu ana kadar Madagakar’da 124 kişi veba salgınından dolayı hayatını kaybetti. 12 Ekim 2017’e kadar ülkedeki 114 ilçenin 35’inde toplam 684 vaka (şüpheli, muhtemel ve doğrulanmış), 57 ölüm bildirilmişti. Salgının başlamasından bu yana en az 15 sağlık çalışanında veba tespit edildi. Ancak son bilgilere göre, ölüm sayısı Madagaskar’da 124’e ulaştı.

Veba Seyşeller’e de sıçradı. DSÖ, Seyşeller’de vebayla temasa girebilecek uluslararası yolcular için çok düşük risk olduğunu belirtti. Mevcut bilgilere dayanarak Seyşeller veya Madagaskar’da seyahat veya ticaretle ilgili herhangi bir kısıtlamayı tavsiye edilmedi. Salgın Madagaskar’da kontrol altına alınmaya çalışılırken Etiyopya, Kenya, Mozambik, Tanzanya, Komorlar, Mauritius, Seyşeller ve Fransız bölgesi Renuion Adası’nın da risk altında olduğu bildirildi.Yakın zamanda, 1994’de ve 2002’de Hindistan, 1997’de Endonezya ve 2003 yılında Cezayir’de yine veba salgınları yaşandı. DSÖ kayıtlarına göre, son ciddi veba salgını Peru’da 2010 yılında yaşandı ve 12 kişi hastalığa yakalandı.





Nasıl bulaşıyor?



Veba, küçük memeliler ve pirelerinde bulunan ‘zoonoz’ bakterilerden ‘yersinia pestis’in neden olduğu bulaşıcı bir hastalık. Hayvanlar arasında pirelerle yayılıyor. İnsanlara enfekte pire ısırığı, enfekte materyallerle doğrudan temas veya havayoluyla bulaşabiliyor. Hastalıktan korunmanın en etkili yolu hastalığın bulaşmasına neden olan pirelerin yaşadığı yerlerden ve hayvanlardan uzak durmak. Çevre daima temiz olmalı, güneş gören yerler tercih edilmeli (bakteri güneş ışınlarının etkisinde kaldığında hızla ölür) ve en önemlisi veba hastalığı taşıyan kişi ve hayvanlar ile temastan kesinlikle kaçınılmalı.

Fotoğraflar: NasılKolay, Cüneyt Gök - blogger