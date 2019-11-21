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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazı ve fotoğraflar: Melih DAŞGIN / Instagram: @izinthengit
21.11.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Kuzey Işıkları için en iyi rota neresi?

Melih DAŞGIN
Melih DAŞGIN
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Melih DAŞGIN
Melih DAŞGIN
Kuzey Işıkları için en iyi rota neresi?

Her yıl Kasım – Şubat ayları arasında binlerce kişi bu doğa olayına tanıklık etmek için dünyanın dört bir yanından kuzeydeki ülkelere akın ediyor. Peki Kuzey Işıkları en iyi nerede görülür? Sizin için tüm detayları yazdım, işte detaylar…

Öncelikle en iyi kavramını açıklayalım. ‘Güneş’te meydana gelen solar aktiviteler elbette olmazsa olmaz, ona yapacak bir şey yok ama bir yere en iyi diyebilmek için aşağıdaki maddelerden birçoğuna sahip olması gerektiğinin altını çizelim.

Yeteri kadar Kuzey Kutup Dairesi içerisinde olmalı
Ucuz olmalı
Kolay ulaşılabilir olmalı
Bulutluluk oranı az olmalı
Işık kirliliği az ve gökyüzü karanlık olmalı
Fotoğraf için iyi sahneleri barındırmalı (göl, dağ vb.)
Tercih edeceğiniz yer bu maddelerden ne kadar fazlasını barındırıyorsa, orası emin olun kuzey ışıkları için en iyi yerdir.

Kuzey Işıkları için en iyi rota neresi


Görme garantisi maalesef yok

Aslında kuzey ışıkları şans ile doğru orantılı ve maalesef görme garantisi yok. O yüzden en azından oralara gittiğinizde neler yapabileceğinizi düşünerek rota belirlemek en doğrusu. (Husky ve ren geyiği turları, karlar altında sauna, snowmobile, kar ayakkabılarıyla gezi, donmuş gölde balık tutma vb.)

Kuzey Işıkları için en iyi rota neresi


Atlantik Okyanusu’nun etkisine dikkat

İzlanda ve Norveç kuzey ışıklarını görebileceğimiz ülkelerden ikisi. Özellikle Norveç bu konuda oldukça popüler. Ancak bu iki ülkenin Atlantik Okyanusu’na komşu olmalarından dolayı, olumsuz hava koşullarının daha fazla gözlendiği ve havanın hızlı bir şekilde değişebileceği söz konusu. Oysa İsveç ve Finlandiya bu konuda biraz daha şanslı. Karasal iklimin hakim olduğu bu yerlerde hava daha stabil ve açık gökyüzü sayısı diğer yerlere oranla daha fazla.

Kuzey Işıkları için en iyi rota neresi


Karanlık süresi fazla olsun

Avrupa’nın en kuzeyinde yaşam olan Svalbard’da, Kasım-Şubat ayları arasında güneş yüzünü hiç göstermez, yani 24 saat karanlık yaşanır. Kuzey ışıklarını görebilmenin en önemli kuralı olan karanlığın sürekli olmasından dolayı, geceyi beklemeden, gün içerisinde her an kuzey ışıklarını görebilirsiniz.

Kuzey Işıkları için en iyi plan nasıl yapılır
Kuzey Işıkları için en iyi plan nasıl yapılır?

Soğuğu en az olan yer

İzlanda, Gulf Stream akıntılarının yakınından geçmesinden dolayı, kuzey ışıklarının görüldüğü diğer tüm ülkelerden daha az soğuk. Ortalama eksi  5 ile eksi 10 arasında olan hava sıcaklığıyla çok üşümeyeceğiniz bir güzergah.

Kuzey Işıkları için en iyi rota neresi


Ekonomik ve büyük bir şehir arıyorsanız

Rusya’da bulunan Murmansk, Kuzey Kutup Dairesi’nin en kalabalık şehri. Oldukça büyük olmasından dolayı ulaşım, konaklama vb. ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayabilirsiniz.  Ayrıca aurora ovali içerisinde olmasına rağmen, çok popüler olmamasından dolayı kuzey ışıkları için en ekonomik yerlerin başında.

Kuzey Işıkları için en iyi rota neresi


Uzaklar

Kanada ve Alaska ise kuzey ışıkları için uzak olmasından dolayı akıllara ilk etapta gelmeyen yerler. Oysa aurora ovalin tam ortasında bulunmaları ve minimum ışık kirliliğinden ötürü kuzey ışıklarını görebileceğiniz en güzel yerlerden. Özellikle Alaska’da bulunan Fairbanks’in, kıyıdan uzak olması ve az yağış alması sonucu gökyüzünün genelde açıklığı en önemli etken. Aynı zamanda Fairbanks’te kuzey ışıklarını görme dönemi diğer yerlere göre biraz daha uzun. 21 Ağustos-21 Nisan arası.

Kuzey ışıkları turunu ucuza getireceğiniz 10 madde
Kuzey ışıkları turunu ucuza getireceğiniz 10 madde

Sonuç

Araştırmalar sonucu kuzey ışıklarının en çok görülme olasılığı olan yer İsveç’in Abisko şehri. Nedeni ise, Abisko’da bulunan Tornetrask Gölü’nün mikroklima etkisiyle bulutları bulunduğu çevreden uzaklaştırması ve bu sayede bulutsuz gün sayısının diğer yerlere oranla fazla olması. Ayrıca Abisko, neredeyse 100 kadar kişinin yaşamasından dolayı, ışık kirliliğinden arındırılmış bir yer haline geliyor. Bu da kuzey ışıklarının ilk kuralı ‘karanlık’ için oldukça önemli bir etken. (Abisko’da üç veya daha uzun gün kalma durumunuzda, kuzey ışıklarını yüzde 80 görme şansınız var)

 

Melih DAŞGIN
Melih DAŞGIN
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