Kuzey Işıkları için en iyi rota neresi?

Öncelikle en iyi kavramını açıklayalım. ‘Güneş’te meydana gelen solar aktiviteler elbette olmazsa olmaz, ona yapacak bir şey yok ama bir yere en iyi diyebilmek için aşağıdaki maddelerden birçoğuna sahip olması gerektiğinin altını çizelim.

Yeteri kadar Kuzey Kutup Dairesi içerisinde olmalı

Ucuz olmalı

Kolay ulaşılabilir olmalı

Bulutluluk oranı az olmalı

Işık kirliliği az ve gökyüzü karanlık olmalı

Fotoğraf için iyi sahneleri barındırmalı (göl, dağ vb.)

Tercih edeceğiniz yer bu maddelerden ne kadar fazlasını barındırıyorsa, orası emin olun kuzey ışıkları için en iyi yerdir.









Görme garantisi maalesef yok

Aslında kuzey ışıkları şans ile doğru orantılı ve maalesef görme garantisi yok. O yüzden en azından oralara gittiğinizde neler yapabileceğinizi düşünerek rota belirlemek en doğrusu. (Husky ve ren geyiği turları, karlar altında sauna, snowmobile, kar ayakkabılarıyla gezi, donmuş gölde balık tutma vb.)









Atlantik Okyanusu’nun etkisine dikkat

İzlanda ve Norveç kuzey ışıklarını görebileceğimiz ülkelerden ikisi. Özellikle Norveç bu konuda oldukça popüler. Ancak bu iki ülkenin Atlantik Okyanusu’na komşu olmalarından dolayı, olumsuz hava koşullarının daha fazla gözlendiği ve havanın hızlı bir şekilde değişebileceği söz konusu. Oysa İsveç ve Finlandiya bu konuda biraz daha şanslı. Karasal iklimin hakim olduğu bu yerlerde hava daha stabil ve açık gökyüzü sayısı diğer yerlere oranla daha fazla.









Karanlık süresi fazla olsun

Avrupa’nın en kuzeyinde yaşam olan Svalbard’da, Kasım-Şubat ayları arasında güneş yüzünü hiç göstermez, yani 24 saat karanlık yaşanır. Kuzey ışıklarını görebilmenin en önemli kuralı olan karanlığın sürekli olmasından dolayı, geceyi beklemeden, gün içerisinde her an kuzey ışıklarını görebilirsiniz.





Soğuğu en az olan yer

İzlanda, Gulf Stream akıntılarının yakınından geçmesinden dolayı, kuzey ışıklarının görüldüğü diğer tüm ülkelerden daha az soğuk. Ortalama eksi 5 ile eksi 10 arasında olan hava sıcaklığıyla çok üşümeyeceğiniz bir güzergah.









Ekonomik ve büyük bir şehir arıyorsanız

Rusya’da bulunan Murmansk, Kuzey Kutup Dairesi’nin en kalabalık şehri. Oldukça büyük olmasından dolayı ulaşım, konaklama vb. ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayabilirsiniz. Ayrıca aurora ovali içerisinde olmasına rağmen, çok popüler olmamasından dolayı kuzey ışıkları için en ekonomik yerlerin başında.









Uzaklar

Kanada ve Alaska ise kuzey ışıkları için uzak olmasından dolayı akıllara ilk etapta gelmeyen yerler. Oysa aurora ovalin tam ortasında bulunmaları ve minimum ışık kirliliğinden ötürü kuzey ışıklarını görebileceğiniz en güzel yerlerden. Özellikle Alaska’da bulunan Fairbanks’in, kıyıdan uzak olması ve az yağış alması sonucu gökyüzünün genelde açıklığı en önemli etken. Aynı zamanda Fairbanks’te kuzey ışıklarını görme dönemi diğer yerlere göre biraz daha uzun. 21 Ağustos-21 Nisan arası.





Sonuç

Araştırmalar sonucu kuzey ışıklarının en çok görülme olasılığı olan yer İsveç’in Abisko şehri. Nedeni ise, Abisko’da bulunan Tornetrask Gölü’nün mikroklima etkisiyle bulutları bulunduğu çevreden uzaklaştırması ve bu sayede bulutsuz gün sayısının diğer yerlere oranla fazla olması. Ayrıca Abisko, neredeyse 100 kadar kişinin yaşamasından dolayı, ışık kirliliğinden arındırılmış bir yer haline geliyor. Bu da kuzey ışıklarının ilk kuralı ‘karanlık’ için oldukça önemli bir etken. (Abisko’da üç veya daha uzun gün kalma durumunuzda, kuzey ışıklarını yüzde 80 görme şansınız var)