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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazı ve fotoğraflar: Melih DAŞGIN / Instagram: @izinthengit
15.11.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Kuzey ışıkları turunu ucuza getireceğiniz 10 madde

Melih DAŞGIN
Melih DAŞGIN
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Melih DAŞGIN
Melih DAŞGIN
Kuzey ışıkları turunu ucuza getireceğiniz 10 madde

Kutup ışıklarını izleyebileceğiniz destinasyonlara gitmeyi belki siz de pek çok kişi gibi hayal etmiş olabilirsiniz. Özellikle sevgilinizle birlikte romantik bir seyahate çıkmak istiyorsanız bu güzel seyahati biraz olsun ucuza getirecek maddeleri sıraladım. İşte Kuzey ışıkları turunu ucuza getireceğiniz 10 madde…

1- Uçak bileti

Eğer gidiş ve dönüş tarihleriniz belli ise erken rezervasyon ile biletinizi haftalar öncesinden alın. Alacağınız bilet için ülkemizden en ekonomik seçenekleri teker teker inceleyin. Örneğin Tromso’da kuzey ışıklarını görme planınız varsa, ülkemizden sadece Oslo’ya, Oslo’dan da Tromso’ya bakıp bırakmayın. Ülkemizden Stockholm’e veya Kopenhag’a oradan Tromso’ya bilet bakın.

Kuzey ışıkları turunu ucuza getireceğiniz 10 madde


Ödül bilet düzenleyin. THY milleriniz ile ilk uçuşu (Türkiye-Oslo, Helsinki, Stockholm vb.) daha uygun fiyata alabilirsiniz. Hatta ülkemizden direkt Rovaniemi’ye ödül bilet alabilir ve ikinci bir uçuşa ihtiyacınız kalmadan maliyet ve zamandan tasarruf yapabilirsiniz. Uçuş puanları ile bilet alın. Her iki uçuşu da puanlarınız ile satın alarak ekonomik hale getirebilirsiniz.

2- Ulaşım alternatiflerini düşünün

Tren seçeneğini unutmayın. Stockholm-Kiruna arası 16 saat süren tren fiyatlarına bakmadan direkt Stockholm-Kiruna uçak bileti almayın. BlaBlaCar gibi uygulamaları deneyebilirsiniz. Otostop şansınızı deneyin.

3- Kıyafetleri ödünç alın

Aşırı soğuktan korunmak için yeterli kıyafetiniz yoksa sahip olan arkadaşlarınızdan ödünç alın dönünce iade edin. Çünkü o kadar soğuğa belki bir daha hiç gitmeyecek veya o kadar üşümeyeceksiniz.  

Kuzey ışıkları turunu ucuza getireceğiniz 10 madde


4- Araba Kiralayın

Zamanı en etkin biçimde kullanırsınız. İndiğiniz havalimanından aracı kiralayarak sonrasında otelinize/evinize ulaşmak için yapacağınız harcamanın önüne geçebilirsiniz. Kuzey ışıklarını görebilmek için tura katılmanıza gerek kalmaz. Otoparklar çoğu yerde ücretsiz. Benzin neredeyse ülkemizle aynı fiyatta. Geniş bir araç kiralayarak konaklama seçeneği olarak da kullanabilirsiniz.

5- Kalabalık gidin

Sizinle birlikte yanınızda arkadaşlarınız olsun. İki-üç aile olarak hem konaklamayı hem de araç kiralamayı (yakıtı) daha ucuza mal edebilirsiniz. Ancak dört kişiden fazla olursanız ikinci bir araca ihtiyacınız olabilir.

Kuzey ışıkları turunu ucuza getireceğiniz 10 madde


6- Yanınızda yiyecek götürün

Bavulunuzun birine yiyecek doldurun. Hazır yemekler, konserveler, atıştırmalıklar, içecekler vb. şeyler orada sizi market masrafından kurtaracaktır. Götürdüklerinizi tüketeceğiniz için dönüşte ne de olsa çantanız boş gelecek, fazla yükü dert etmeyin.

7- Termos götürün

Sıcak içecekler her zaman hayat kurtarıcıdır. Hele ki siz de bizim gibi çay/kahve severseniz yanınıza mutlaka termos almayı unutmayın. Hem bu sayede azımsanmayacak tutardaki içecek fiyatlarından kurtulabilir hem de her daim içinizi ısıtabilirsiniz.

8- Evlerde konaklayın, Couchsurfing yapın

Couchsurfing yapabilirseniz, en masraflı kalemi sıfıra indirebilirsiniz. Evlerin özel odalarında yine maliyeti azaltabilir, yeme-içme giderlerini düşürebilirsiniz. Ev sahibi ile turistik olmayan, daha uygun yerleri/aktiviteleri planlayabilir, bütçe artırımı yapabilirsiniz.

9- Kış aktiviteleri

Kış aktivitelerini toplu yapın. Bir Husky safari yapmayı planlıyorsanız, birden fazla kişiyle yapılabilenlerden tercih edin. (Kızakta sadece siz değil, başkaları da oluyor)

Kuzey ışıkları turunu ucuza getireceğiniz 10 madde


10- Fotoğraf makinesi

Eğer fotoğraf makineniz yoksa ve oradaki fotoğrafçıların fiyatlarını beğenmediyseniz, gitmeden varsa bir arkadaşınızdan fotoğraf makinesini alın veya kiralayan yerlerden kiralayın. Tabi kullanmasını mutlaka önceden öğrenin.

 

Melih DAŞGIN
Melih DAŞGIN
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