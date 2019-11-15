Kuzey ışıkları turunu ucuza getireceğiniz 10 madde

1- Uçak bileti

Eğer gidiş ve dönüş tarihleriniz belli ise erken rezervasyon ile biletinizi haftalar öncesinden alın. Alacağınız bilet için ülkemizden en ekonomik seçenekleri teker teker inceleyin. Örneğin Tromso’da kuzey ışıklarını görme planınız varsa, ülkemizden sadece Oslo’ya, Oslo’dan da Tromso’ya bakıp bırakmayın. Ülkemizden Stockholm’e veya Kopenhag’a oradan Tromso’ya bilet bakın.









Ödül bilet düzenleyin. THY milleriniz ile ilk uçuşu (Türkiye-Oslo, Helsinki, Stockholm vb.) daha uygun fiyata alabilirsiniz. Hatta ülkemizden direkt Rovaniemi’ye ödül bilet alabilir ve ikinci bir uçuşa ihtiyacınız kalmadan maliyet ve zamandan tasarruf yapabilirsiniz. Uçuş puanları ile bilet alın. Her iki uçuşu da puanlarınız ile satın alarak ekonomik hale getirebilirsiniz.

2- Ulaşım alternatiflerini düşünün

Tren seçeneğini unutmayın. Stockholm-Kiruna arası 16 saat süren tren fiyatlarına bakmadan direkt Stockholm-Kiruna uçak bileti almayın. BlaBlaCar gibi uygulamaları deneyebilirsiniz. Otostop şansınızı deneyin.

3- Kıyafetleri ödünç alın

Aşırı soğuktan korunmak için yeterli kıyafetiniz yoksa sahip olan arkadaşlarınızdan ödünç alın dönünce iade edin. Çünkü o kadar soğuğa belki bir daha hiç gitmeyecek veya o kadar üşümeyeceksiniz.









4- Araba Kiralayın

Zamanı en etkin biçimde kullanırsınız. İndiğiniz havalimanından aracı kiralayarak sonrasında otelinize/evinize ulaşmak için yapacağınız harcamanın önüne geçebilirsiniz. Kuzey ışıklarını görebilmek için tura katılmanıza gerek kalmaz. Otoparklar çoğu yerde ücretsiz. Benzin neredeyse ülkemizle aynı fiyatta. Geniş bir araç kiralayarak konaklama seçeneği olarak da kullanabilirsiniz.

5- Kalabalık gidin

Sizinle birlikte yanınızda arkadaşlarınız olsun. İki-üç aile olarak hem konaklamayı hem de araç kiralamayı (yakıtı) daha ucuza mal edebilirsiniz. Ancak dört kişiden fazla olursanız ikinci bir araca ihtiyacınız olabilir.









6- Yanınızda yiyecek götürün

Bavulunuzun birine yiyecek doldurun. Hazır yemekler, konserveler, atıştırmalıklar, içecekler vb. şeyler orada sizi market masrafından kurtaracaktır. Götürdüklerinizi tüketeceğiniz için dönüşte ne de olsa çantanız boş gelecek, fazla yükü dert etmeyin.

7- Termos götürün

Sıcak içecekler her zaman hayat kurtarıcıdır. Hele ki siz de bizim gibi çay/kahve severseniz yanınıza mutlaka termos almayı unutmayın. Hem bu sayede azımsanmayacak tutardaki içecek fiyatlarından kurtulabilir hem de her daim içinizi ısıtabilirsiniz.

8- Evlerde konaklayın, Couchsurfing yapın

Couchsurfing yapabilirseniz, en masraflı kalemi sıfıra indirebilirsiniz. Evlerin özel odalarında yine maliyeti azaltabilir, yeme-içme giderlerini düşürebilirsiniz. Ev sahibi ile turistik olmayan, daha uygun yerleri/aktiviteleri planlayabilir, bütçe artırımı yapabilirsiniz.

9- Kış aktiviteleri

Kış aktivitelerini toplu yapın. Bir Husky safari yapmayı planlıyorsanız, birden fazla kişiyle yapılabilenlerden tercih edin. (Kızakta sadece siz değil, başkaları da oluyor)









10- Fotoğraf makinesi

Eğer fotoğraf makineniz yoksa ve oradaki fotoğrafçıların fiyatlarını beğenmediyseniz, gitmeden varsa bir arkadaşınızdan fotoğraf makinesini alın veya kiralayan yerlerden kiralayın. Tabi kullanmasını mutlaka önceden öğrenin.