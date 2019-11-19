Kuzey Işıkları için en iyi plan nasıl yapılır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat YazılarıKuzey Işıkları için en iyi plan nasıl yapılır?
GeriMelih DAŞGIN Kuzey Işıkları için en iyi plan nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Melih DAŞGIN / Instagram: @izinthengit
19.11.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Kuzey Işıkları için en iyi plan nasıl yapılır?

Melih DAŞGIN
Melih DAŞGIN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Melih DAŞGIN
Melih DAŞGIN
Kuzey Işıkları için en iyi plan nasıl yapılır?

Bu ölümsüz anları görebilmek için nereden başlamalı ve nasıl bir plan yapmalı? Kuzeye çıktıkça soğukla doğru orantıda artan bir diğer şey ise maalesef maliyet. İskandinavya ise pahalılığın vücut bulmuş hali. Eğer spesifik olarak bir ülkeyi/şehri görme planınız yok ve amaç sadece kuzey ışıklarını görmek ise planlamalara maliyetten başlayabiliriz.

Uçak bileti

Ülkemizden kuzey ışıklarını görebileceğimiz Kuzey Kutup Dairesi’ne ne yazık ki yaygın olarak direkt uçuşlar bulunmuyor. Sadece son iki senedir İstanbul-Rovaniemi arası sezonluk uçuşlar bulmak mümkün. Direkt uçuşun yaygın olmamasından dolayı ya bağlantılı ya da aktarmalı olarak uçuşları gerçekleştiriyoruz. Uçuşlar öncesi biletleme yapmadan dikkat edilecek en önemli husus toplam maliyet. Bunu örnekle açıklayalım; bağlantılı uçuşlarla Kuzey Kutup Dairesi’ne ulaşmaya karar verdik. İstanbul’dan Stockholm’e çok uygun uçuş bulduk. Stockholm’den de bizi bekleyen ikinci uçuşa bakmadan hemen bu bileti aldık. Sonra bağlantı için Stockholm’den Kiruna’ya uçuşlara bakmaya başladık ve fiyatları görünce hata yaptığımızın farkına vardık. Kuzey ışıklarının popülerliğinin bu denli fazla olmasından dolayı, kutup dairesinde bulunan yerlere yapılacak uçuşlar ortalamanın üzerinde. Bu sebeple planlamaya tersten başlamakta fayda var. Stockholm-Kiruna arasındaki uçuşlara bakıp daha sonra Stockholm’e bilet alabiliriz. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere ülkemizden Kuzey Kutup Dairesi’ne en ekonomik uçuşları nereden yapacaksak orası ilk alternatif olabilir.

Kuzey Işıkları için en iyi plan nasıl yapılır



Ülkemizden hangi ülkeye ve şehre uçabilirsiniz?

Finlandiya için, İstanbul-Helsinki, Helsinki-Rovaniemi veya İstanbul-Rovaniemi (direkt).

İsveç için, İstanbul-Stockholm, Stockholm-Kiruna.

Norveç için, İstanbul-Oslo, Oslo-Tromso.

İzlanda için, İstanbul-Kopenhag, Kopenhag-Reykjavik.

Grönland için, İstanbul-Kopenhag, Kopenhag-Grönland.

Murmansk için, İstanbul veya Ankara’dan-Moskova, Moskova-Murmansk.

Kanada ve Alaska (ABD) için ekonomik diyebileceğimiz uçuşlar maalesef olmadığından, kuzey ışıkları için, bu bölgeler ülkemiz çıkışlı çok mantıklı olmamakta.

Kuzey Işıkları için en iyi plan nasıl yapılır



Kuzey ışıklarının tıpkı meteoroloji gibi önceden tahmin edildiğini daha önce belirtmiştim. Bu tahminler en uzak 27 veya 28 günlük yapılıyor. Eğer uçak biletini aylar öncesinden almayıp, bu tahminler doğrultusunda, auroral aktivitenin yoğun olması beklenen yer ve zamanları https://www.gi.alaska.edu/monitors/aurora-forecast adresten belirleyerek, o bölgelere gidebilirsiniz. Bu sayede ihtimali artırabilirsiniz. Hatta son 1 haftaya kadar bu tahminleri takip ederek, birkaç gün sonraya planlama yapabilirsiniz. Ancak unutulmaması gereken konu ise, zaman daraldıkça artan uçuş ve konaklama masrafları…

Kuzey Işıkları için en iyi plan nasıl yapılır



Kuzey Kutup Dairesi’nde yapılabilecek aktiviteler;

Planlamalardaki bir diğer husus ise gidilen bölgede yapılabilecekler. Gittiğiniz yerde ne kadar fazla kış alternatifi var ise seyahatinizin o kadar güzel geçmesini sağlayabilirsiniz. Tabi ki bu aktivitelerin de bedelleri ülkeden ülkeye değişmekte. Mesela Norveç’te yapmayı planladığınız Husky turları, İsveç’te yapacaklarınızdan daha pahalı olabilir. Bu yüzden diğer kalemlerin tutarlarının da birbirleri ile kıyaslanması gerekiyor. Yapılabilecek en güzel aktiviteler ise; Husky safari, Ren geyiği safari, donmuş gölde balık avlama, açık/kapalı alanda sauna, snow-shoeing, sami köyleri ziyareti, buzkıran gemisi, snow mobile gezisi, ice hotel gezisi, ice driving, ice karting, donmuş gölde yüzmek...

Kuzey Işıkları için en iyi plan nasıl yapılır



Konaklama seçenekleri

Son olarak konaklama. Cam iglolardan tutun da ağaç evlere kadar bir hayli seçenek mevcut. Yine ülkelerin birbirleri ile fiyat farklarına dikkat! En güzel ve en sıcak kuzey ışıkları izleme yolu ise hiç şüphesiz cam iglolar. Daha çok Finlandiya’da yaygın olan bu iglolar, soğuğu hiç hissetmeden, yatarak kuzey ışıklarını izlemenize imkan tanıyor.

Kuzey ışıkları turunu ucuza getireceğiniz 10 madde
Kuzey ışıkları turunu ucuza getireceğiniz 10 madde

Talebin çok fazla olmasından dolayı kimilerinin fiyatları dudak uçuklatırken kimileri ise daha mütevazı. Eğer bütçeniz uygun ise cam igloları tercih edebilirsiniz. Ama şunu unutmayın, talep çok fazla bu yüzden aylar öncesinden doluyor ona göre.

Kuzey Işıkları için en iyi plan nasıl yapılır


Evler: Kuzey ışıkları turu için bence en güzel en ekonomik konaklama seçeneği. Kiraladığınız evde yanınızda götüreceğiniz veya oradan alacağınız malzemeler ile karnınızı bir güzel doyurabilirsiniz. Sıcacık evinizde kendinize güzel bir kahve/çay yapabilir ve harika manzaraların tadını çıkarabilirsiniz. 2-3 aile ile giderseniz de aşırı ucuza gelecektir.

Otel ve hosteller: Birbirinden güzel seçenkleri bulabilirsiniz. Hostellerin sayısı çok değil ve otellere göre ucuz olduğundan hızla tükenmekte. Eğer niyetiniz hostelde kalmak ise erken rezervasyon yaptımak şart. Oteller ise doğal olarak pahalı. Otelin bulunduğu yere (ulaşımı zor) ve imkanlarına (sauna, spor salonu, havuz vb.) göz atmadan rezervasyon yapmayın. 

Kuzey Işıkları için en iyi plan nasıl yapılır


Araç: En ekonomik yollardan birisi. Bir karavan, geniş bir araç veya station wagon bir araca yanınızda götüreceğiniz uyku tulumlarını serip güzelce günü geçirebilirsiniz. Hem dilediğiniz yerde uyuyabilir hem de kuzey ışıklarının olduğu yere kolayca ulaşabilirsiniz. Havalimanına inişte kiralayıp, geri aynı yere iade edeceğiniz taktirde birçok maliyeti azaltmış olursunuz. (otobüs, transfer vb.)

Çadır: Sonbaharda veya mart ayının sonlarına doğru, aşırı soğuğun sizi ısırmayacağı dönemlerde bu seçeneği de düşünebilir, ışıklar altında uyuyabilir ve maliyeti son derece azaltabilirsiniz.

Buz oteller: Eksi 5 derecede gece geçirmek ister misiniz? Sıradışı bir deneyim için birden fazla seçeneğiniz mevcut. Oldukça pahalı olan bu seçeneği iptal edebilir, bizim gibi sadece gezerek görme şansına erişebilirsiniz.

Karanlık ne kadar sürüyor?

Gelelim gün ışığı süresine. Bizler ülkemizde dört mevsimi yaşayan, bir gün içerisinde gece ve gündüzü görenler olarak hiç bilmediğimiz bir konu var. Kuzey Kutup Dairesi’nde bazı dönemlerde güneşin yüzünü hiç göstermemesi… Maalesef bu durum tecrübe edilmeden anlaşılacak bir şey değil. Alışık olmayan bizler için ise oldukça farklı bir deneyim. Eğer gitmeyi planladığınız yeri belirlediyseniz, gündüz kış aktiviteleri yapalım diyorsanız veya 24 saat karanlıkta bulunmak istemiyorsanız, gündüz/gece sürelerini mutlak suretle kontrol edin. Yoksa tam gün karanlık olan bir yerde kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Bu linkten gitmek istediğiniz yeri yazarak kontrol edebilirsiniz. https://www.timeanddate.com/sun

Not: Eğer Kuzey Kutup Dairesi’ne ulaşım için gerçekleştireceğiniz uçuşu akşam (karanlık) saatlere denk getirirseniz, kuzey ışıklarını uçaktayken görebilme şansınız olabilir! Koltuğunuzu pencere kenarı seçmeyi unutmayın...

 

Melih DAŞGIN
Melih DAŞGIN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Sıradaki Haber
Yılbaşının en güzel adresi! Hem bol eğlenceli hem de cep yakmıyor…
Yılbaşı rotanızı hazırlayın
Yılbaşında 10’dan geriye saymak için en iyi 10 yer
Avrupa'nın en güzel Noel pazarları