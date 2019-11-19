Kuzey Işıkları için en iyi plan nasıl yapılır?

Uçak bileti

Ülkemizden kuzey ışıklarını görebileceğimiz Kuzey Kutup Dairesi’ne ne yazık ki yaygın olarak direkt uçuşlar bulunmuyor. Sadece son iki senedir İstanbul-Rovaniemi arası sezonluk uçuşlar bulmak mümkün. Direkt uçuşun yaygın olmamasından dolayı ya bağlantılı ya da aktarmalı olarak uçuşları gerçekleştiriyoruz. Uçuşlar öncesi biletleme yapmadan dikkat edilecek en önemli husus toplam maliyet. Bunu örnekle açıklayalım; bağlantılı uçuşlarla Kuzey Kutup Dairesi’ne ulaşmaya karar verdik. İstanbul’dan Stockholm’e çok uygun uçuş bulduk. Stockholm’den de bizi bekleyen ikinci uçuşa bakmadan hemen bu bileti aldık. Sonra bağlantı için Stockholm’den Kiruna’ya uçuşlara bakmaya başladık ve fiyatları görünce hata yaptığımızın farkına vardık. Kuzey ışıklarının popülerliğinin bu denli fazla olmasından dolayı, kutup dairesinde bulunan yerlere yapılacak uçuşlar ortalamanın üzerinde. Bu sebeple planlamaya tersten başlamakta fayda var. Stockholm-Kiruna arasındaki uçuşlara bakıp daha sonra Stockholm’e bilet alabiliriz. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere ülkemizden Kuzey Kutup Dairesi’ne en ekonomik uçuşları nereden yapacaksak orası ilk alternatif olabilir.











Ülkemizden hangi ülkeye ve şehre uçabilirsiniz?



Finlandiya için, İstanbul-Helsinki, Helsinki-Rovaniemi veya İstanbul-Rovaniemi (direkt).



İsveç için, İstanbul-Stockholm, Stockholm-Kiruna.



Norveç için, İstanbul-Oslo, Oslo-Tromso.



İzlanda için, İstanbul-Kopenhag, Kopenhag-Reykjavik.



Grönland için, İstanbul-Kopenhag, Kopenhag-Grönland.



Murmansk için, İstanbul veya Ankara’dan-Moskova, Moskova-Murmansk.



Kanada ve Alaska (ABD) için ekonomik diyebileceğimiz uçuşlar maalesef olmadığından, kuzey ışıkları için, bu bölgeler ülkemiz çıkışlı çok mantıklı olmamakta.









Kuzey ışıklarının tıpkı meteoroloji gibi önceden tahmin edildiğini daha önce belirtmiştim. Bu tahminler en uzak 27 veya 28 günlük yapılıyor. Eğer uçak biletini aylar öncesinden almayıp, bu tahminler doğrultusunda, auroral aktivitenin yoğun olması beklenen yer ve zamanları https://www.gi.alaska.edu/monitors/aurora-forecast adresten belirleyerek, o bölgelere gidebilirsiniz. Bu sayede ihtimali artırabilirsiniz. Hatta son 1 haftaya kadar bu tahminleri takip ederek, birkaç gün sonraya planlama yapabilirsiniz. Ancak unutulmaması gereken konu ise, zaman daraldıkça artan uçuş ve konaklama masrafları…











Kuzey Kutup Dairesi’nde yapılabilecek aktiviteler;

Planlamalardaki bir diğer husus ise gidilen bölgede yapılabilecekler. Gittiğiniz yerde ne kadar fazla kış alternatifi var ise seyahatinizin o kadar güzel geçmesini sağlayabilirsiniz. Tabi ki bu aktivitelerin de bedelleri ülkeden ülkeye değişmekte. Mesela Norveç’te yapmayı planladığınız Husky turları, İsveç’te yapacaklarınızdan daha pahalı olabilir. Bu yüzden diğer kalemlerin tutarlarının da birbirleri ile kıyaslanması gerekiyor. Yapılabilecek en güzel aktiviteler ise; Husky safari, Ren geyiği safari, donmuş gölde balık avlama, açık/kapalı alanda sauna, snow-shoeing, sami köyleri ziyareti, buzkıran gemisi, snow mobile gezisi, ice hotel gezisi, ice driving, ice karting, donmuş gölde yüzmek...











Konaklama seçenekleri

Son olarak konaklama. Cam iglolardan tutun da ağaç evlere kadar bir hayli seçenek mevcut. Yine ülkelerin birbirleri ile fiyat farklarına dikkat! En güzel ve en sıcak kuzey ışıkları izleme yolu ise hiç şüphesiz cam iglolar. Daha çok Finlandiya’da yaygın olan bu iglolar, soğuğu hiç hissetmeden, yatarak kuzey ışıklarını izlemenize imkan tanıyor.





Talebin çok fazla olmasından dolayı kimilerinin fiyatları dudak uçuklatırken kimileri ise daha mütevazı. Eğer bütçeniz uygun ise cam igloları tercih edebilirsiniz. Ama şunu unutmayın, talep çok fazla bu yüzden aylar öncesinden doluyor ona göre.









Evler: Kuzey ışıkları turu için bence en güzel en ekonomik konaklama seçeneği. Kiraladığınız evde yanınızda götüreceğiniz veya oradan alacağınız malzemeler ile karnınızı bir güzel doyurabilirsiniz. Sıcacık evinizde kendinize güzel bir kahve/çay yapabilir ve harika manzaraların tadını çıkarabilirsiniz. 2-3 aile ile giderseniz de aşırı ucuza gelecektir.

Otel ve hosteller: Birbirinden güzel seçenkleri bulabilirsiniz. Hostellerin sayısı çok değil ve otellere göre ucuz olduğundan hızla tükenmekte. Eğer niyetiniz hostelde kalmak ise erken rezervasyon yaptımak şart. Oteller ise doğal olarak pahalı. Otelin bulunduğu yere (ulaşımı zor) ve imkanlarına (sauna, spor salonu, havuz vb.) göz atmadan rezervasyon yapmayın.









Araç: En ekonomik yollardan birisi. Bir karavan, geniş bir araç veya station wagon bir araca yanınızda götüreceğiniz uyku tulumlarını serip güzelce günü geçirebilirsiniz. Hem dilediğiniz yerde uyuyabilir hem de kuzey ışıklarının olduğu yere kolayca ulaşabilirsiniz. Havalimanına inişte kiralayıp, geri aynı yere iade edeceğiniz taktirde birçok maliyeti azaltmış olursunuz. (otobüs, transfer vb.)

Çadır: Sonbaharda veya mart ayının sonlarına doğru, aşırı soğuğun sizi ısırmayacağı dönemlerde bu seçeneği de düşünebilir, ışıklar altında uyuyabilir ve maliyeti son derece azaltabilirsiniz.

Buz oteller: Eksi 5 derecede gece geçirmek ister misiniz? Sıradışı bir deneyim için birden fazla seçeneğiniz mevcut. Oldukça pahalı olan bu seçeneği iptal edebilir, bizim gibi sadece gezerek görme şansına erişebilirsiniz.



Karanlık ne kadar sürüyor?

Gelelim gün ışığı süresine. Bizler ülkemizde dört mevsimi yaşayan, bir gün içerisinde gece ve gündüzü görenler olarak hiç bilmediğimiz bir konu var. Kuzey Kutup Dairesi’nde bazı dönemlerde güneşin yüzünü hiç göstermemesi… Maalesef bu durum tecrübe edilmeden anlaşılacak bir şey değil. Alışık olmayan bizler için ise oldukça farklı bir deneyim. Eğer gitmeyi planladığınız yeri belirlediyseniz, gündüz kış aktiviteleri yapalım diyorsanız veya 24 saat karanlıkta bulunmak istemiyorsanız, gündüz/gece sürelerini mutlak suretle kontrol edin. Yoksa tam gün karanlık olan bir yerde kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Bu linkten gitmek istediğiniz yeri yazarak kontrol edebilirsiniz. https://www.timeanddate.com/sun

Not: Eğer Kuzey Kutup Dairesi’ne ulaşım için gerçekleştireceğiniz uçuşu akşam (karanlık) saatlere denk getirirseniz, kuzey ışıklarını uçaktayken görebilme şansınız olabilir! Koltuğunuzu pencere kenarı seçmeyi unutmayın...