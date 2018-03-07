Birçok ilki başaran gezgin kadınlar

Hepimiz bir yerlere gitmek, dünyayı gezmek istiyoruz ama bunu yapmamıza engel gibi görünen ilk şey para oluyor. Kimi parayı bahane edip hayallerinden vazgeçiyor, kimi de yeni kültürler keşfetmek istiyor ama korkuyor… Kimiyse de sadece hayalleri için yaşıyor. Hemen hemen her hafta sonu Hürriyet Seyahat’teki ‘Gezgin’ köşemizde dünyayı gezen seyyahlarla söyleşiler yapıyorum. Hepsinin birer hikâyesi ve hayalleri var. Onları dinlemek ve hikâyelerini dokunmak çok heyecan verici…



Gözlemlediğim kadarıyla daha çok kadınlar seyahat konusunda hayallerinin peşinden gidiyor. Kimi en çok seyahatlerini planlarken kimi de gideceği yerleri araştırırken mutlu olduğunu söylüyor. Son zamanlarda dünyayı gezenlerin sayısının bir hayli arttığı da bir gerçek, özellikle kadınlar… 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden yola çıkarak, “Acaba seyahat konusunda bazı ilkleri başaran kadınlar var mıdır?” diye sordum kendi kendime, biraz araştırınca bakın ortaya nasıl hikâyeler çıktı.







Casus mu gezgin mi? / Gertrude Bell

Bell, 1868 doğumlu… Kendisi İngiliz yazar. Yalnız aynı zamanda arkeolog ve bir gezgin… Bell’in tanınması oldukça ilginç… Bir zamanların ün yapmış casusu Arabistanlı Lawrance’ın gezdiği topraklarda yaptığı arkeolojik kazılarla tanınıyor ve sonrasında ünlü bir gezgin oluyor Gertrude Bell… Birçok kişiye göre İngiltere’nin bölgeye gönderdiği casuslardan biri. İleri derecede Arapça ve Farsça biliyormuş. Suriye, Mısır, Mezopotamya, Ürdün bölgelerine çok sayıda gezi düzenlemiş, bu bölgelerle ilgili kitaplar yazmış, makaleler yayınlamış. Hatta bugün Irak tarihinde önemli bir yere sahip olan Irak Ulusal Müzesi, onun çalışmaları sayesinde hayata geçmiş. Gerçekten alkışı hak eden bir seyyah kadın…







72 günde devr-i alem / Nellie Bly

Nellie 1890 yılında 72 günde dünya turu yaparak bir rekora imza atmış. Böylesi bir maceraya atılmasında en büyük etkense Jules Verne’nin ‘80 Günde Dünya Turu’ kitabını okuması… Okuduğu bir kitabın izinde dünyayı gezene denk geldim hatta izlediği filmin izinde gezene de… Yalnız Nellie Bly’in yaptığı çok ilginç… Kitabı bitirince kendisine bir hedef koyuyor, 80 günden kısa bir sürede dünya turu yapmak! "Olmaz canım, başaramazsın" diyenler çıkıyor elbette ama sonuç: başarı… Nellie aynı zamanda dünya turu yapan ilk kadın gezgin... ‘72 Günde Dünya Turu’ adında da bir kitabı var.









Rocky Dağları’nı ilk keşfeden gezgin / Isabella Bird

19. yüzyılda dünyanın farklı bölgelerine giden İngiliz kaşif, fotoğrafçı, yazar ve bir doğa bilimci Isabella Bird… Onun tanınmasındaki en önemli şey Havai ve Avusturalya bölgelerine yaptığı keşifler. “The English Bird” lakabıyla da biliniyor. Aynı zamanda yanardağ uzmanı... Colorado’da bulunan Rocky Dağları’nı ilk keşfeden ve gezen insanlardan biri olduğu söyleniyor. Tam yüzde yüz bir bilgi mi emin değilim ama söylentisi bile güzel… Dağlarla ilgili kaleme aldığı “The Lady’s Life in teh Rocky Mountains” kitabı o dönemde büyük yankı uyandırmış.







İlk kadın kameraman / Margareth Moth

Moth için tam anlamıyla bir gezgin demek çok da doğru olmaz. Kendisi savaş foto-muhabiri… Özetle bir gazeteci… Aynı zamanda Avusturalya ve Yeni Zelanda’nın ilk kadın kameramanı. Genellikle savaş bölgesi foto-muhabirliği yapmış. Haliyle ne kadar korkusuz ve cesur bir kadın olduğunu anlamışsınızdır. Mesleği dışında seyahat etmeyi de çok seviyormuş. 20’nin üstünde ülkeye ayak basmış.









Dünyayı gezmek için erkek kılığına girdi / Jeanne Bare

Bare, gemici ve botanik uzmanı. Yalnız Bare’yi esas ünlendiren 1700’lü yılların ortasında, Louis Antoine de Bougainville’in La Boudeuse ve Étoile isimli gemileriyle yaptığı seferlere katılarak dünyanın etrafını gemiyle dolaşan ilk kadın unvanını alması. Aslında buraya kadar her şey normal gibi güzel bir başarı hikayesi… Yalnız Jeanne Bare ilginç bir şey daha yapmış. O dönemlerde gemiye kadın almak uğursuzluk sayılıyor. Bare’de gemiye kılık değiştirerek, bir erkek gibi binmiş, adını da ‘Jean’ yapmış. Yaklaşık bir yıl süren bu oyun sonunda Güney Pasifik’te yaşayan adalıların gerçeğin öğrenmesiyle son bulmuş. Sonrası onun için biraz kötü günler tabii… Apar topar Fransa’ya gönderiliyor, yargılanıyor ve ceza alıyor. Peki Bare’nin umurunda mi? O hayalini ulaştığı için mutlu… Hatta yaptığı gezilerde aldığı notlarla yeni bazı bitki türlerinin keşfedilmesine bile yardımcı olmuş...







Bisikletle dünya turu yapan ilk kadın / Annie Londonderry

1895 yılında bisikletle dünya turuna çıktığında 25 yaşında ve 3 çocuk annesiydi. Daha önce bisikletli seyahat tecrübesi olmamasına rağmen 15 ayda dünya turunu tamamlayıp 5 bin dolar kazanmak istiyordu. Bu yolculuk bir kadının tek başına zorlukların üstesinden gelebilmesini test etmek içindi. Ve o bunun üstesinden başarıyla geldi. Seyahatini başarıyla tamamladı. Dünya turunu tamamladıktan sonra New York’a yerleşip gazeteci olarak çalıştı.









Everest Dağı’na ve Yedi Zirve’ye tırmanan ilk kadın / Junko Tabei

Junko, 1975’te Everest’e tırmanarak bunu gerçekleştiren ilk kadın unvanını sahip. Bu müthiş bir şey değil mi sizce de… İşte kadının gücü… Junko aynı zamanda dünyanın Yedi Zirve’sine de tırmanan ilk kadın.









Hem Kuzey hem de Güney Kutbu’na ulaşan ilk kadın /Barbara Hillary

Barbara Hillary Kariyerine gerontoloji uzmanı olarak başlamış, hemşirelik de yapmış. Hatta ‘The Peninsula Magazine’ isimli bir dergi kurup, yayın yönetmenliği bile yapmış. Zorlu dönemlerden de geçmiş Hillary… 67 yaşında akciğer kanserini atlatmış, bu hastalık sonucunda nefes alma yeteneğinin yüzde 25’ini kaybetmiş. Peki güçlü bir gezgin kadın için bunlar engel mi? Gerekli hazırlıkları yapmış ve 23 Nisan 2007’de Kuzey Kutbu’na varmayı başarmış. Yaşı 75... 4 yıl sonra da Güney Kutbu’na ayak basmış. Burada da yaşı 79…







