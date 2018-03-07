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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerYazarlarBirçok ilki başaran gezgin kadınlar
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İsmail Sarı

Birçok ilki başaran gezgin kadınlar

Herkes Christoph Colomb, Arabistanlı Lawrence ya da Vasco De Gama gibi kaşiflerin adını duymuştur. Peki dünyayı gezen ve birçok ilki başaran gezgin kadınlardan kimi tanıyorsunuz? Örneğin, 72 günde tüm dünyayı gezen Nellie Bly’i tanıyor musunuz ya da dönemin şartlarına göre dünyayı gezmek için erkek kılığına giren Jeanne Bare’yi? Peki hem Kuzey hem de Güney Kutbu’na ulaşan ilk kadın Barbara Hillary’i… 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gelince dünyayı gezip birçok ilke imza atan seyyah kadınları listeledik. Bu hikâyeler sizi çok şaşırtacak…

İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
İsmail Sarı
İsmail SarıSeyahat Yazarı

    Hepimiz bir yerlere gitmek, dünyayı gezmek istiyoruz ama bunu yapmamıza engel gibi görünen ilk şey para oluyor. Kimi parayı bahane edip hayallerinden vazgeçiyor, kimi de yeni kültürler keşfetmek istiyor ama korkuyor… Kimiyse de sadece hayalleri için yaşıyor. Hemen hemen her hafta sonu Hürriyet Seyahat’teki ‘Gezgin’ köşemizde dünyayı gezen seyyahlarla söyleşiler yapıyorum. Hepsinin birer hikâyesi ve hayalleri var. Onları dinlemek ve hikâyelerini dokunmak çok heyecan verici…

    Gözlemlediğim kadarıyla daha çok kadınlar seyahat konusunda hayallerinin peşinden gidiyor. Kimi en çok seyahatlerini planlarken kimi de gideceği yerleri araştırırken mutlu olduğunu söylüyor. Son zamanlarda dünyayı gezenlerin sayısının bir hayli arttığı da bir gerçek, özellikle kadınlar… 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden yola çıkarak, “Acaba  seyahat konusunda bazı ilkleri başaran kadınlar var mıdır?” diye sordum kendi kendime, biraz araştırınca bakın ortaya nasıl hikâyeler çıktı.

    Zengin olmadan dünyayı dolaşmanın yolu
    Zengin olmadan dünyayı dolaşmanın yolu


    Casus mu gezgin mi? / Gertrude Bell
    Bell, 1868 doğumlu… Kendisi İngiliz yazar. Yalnız aynı zamanda arkeolog ve bir gezgin… Bell’in tanınması oldukça ilginç… Bir zamanların ün yapmış casusu Arabistanlı Lawrance’ın gezdiği topraklarda yaptığı arkeolojik kazılarla tanınıyor ve sonrasında ünlü bir gezgin oluyor Gertrude Bell… Birçok kişiye göre İngiltere’nin bölgeye gönderdiği casuslardan biri. İleri derecede Arapça ve Farsça biliyormuş. Suriye, Mısır, Mezopotamya, Ürdün bölgelerine çok sayıda gezi düzenlemiş, bu bölgelerle ilgili kitaplar yazmış, makaleler yayınlamış. Hatta bugün Irak tarihinde önemli bir yere sahip olan Irak Ulusal Müzesi, onun çalışmaları sayesinde hayata geçmiş. Gerçekten alkışı hak eden bir seyyah kadın…

    Birçok ilki başaran gezgin kadınlar

    72 günde devr-i alem / Nellie Bly
    Nellie 1890 yılında 72 günde dünya turu yaparak bir rekora imza atmış. Böylesi bir maceraya atılmasında en büyük etkense Jules Verne’nin ‘80 Günde Dünya Turu’ kitabını okuması… Okuduğu bir kitabın izinde dünyayı gezene denk geldim hatta izlediği filmin izinde gezene de… Yalnız Nellie Bly’in yaptığı çok ilginç… Kitabı bitirince kendisine bir hedef koyuyor, 80 günden kısa bir sürede dünya turu yapmak! "Olmaz canım, başaramazsın" diyenler çıkıyor elbette ama sonuç: başarı… Nellie aynı zamanda dünya turu yapan ilk kadın gezgin... ‘72 Günde Dünya Turu’ adında da bir kitabı var.

    Birçok ilki başaran gezgin kadınlar

     
    Rocky Dağları’nı ilk keşfeden gezgin / Isabella Bird
    19. yüzyılda dünyanın farklı bölgelerine giden İngiliz kaşif, fotoğrafçı, yazar ve bir doğa bilimci Isabella Bird… Onun tanınmasındaki en önemli şey Havai ve Avusturalya bölgelerine yaptığı keşifler. “The English Bird” lakabıyla da biliniyor. Aynı zamanda yanardağ uzmanı... Colorado’da bulunan Rocky Dağları’nı ilk keşfeden ve gezen insanlardan biri olduğu söyleniyor. Tam yüzde yüz bir bilgi mi emin değilim ama söylentisi bile güzel…  Dağlarla ilgili kaleme aldığı “The Lady’s Life in teh Rocky Mountains” kitabı o dönemde büyük yankı uyandırmış.

    Birçok ilki başaran gezgin kadınlar

    İlk kadın kameraman / Margareth Moth
    Moth için tam anlamıyla bir gezgin demek çok da doğru olmaz. Kendisi savaş foto-muhabiri… Özetle bir gazeteci… Aynı zamanda Avusturalya ve Yeni Zelanda’nın ilk kadın kameramanı. Genellikle savaş bölgesi foto-muhabirliği yapmış. Haliyle ne kadar korkusuz ve cesur bir kadın olduğunu anlamışsınızdır. Mesleği dışında seyahat etmeyi de çok seviyormuş. 20’nin üstünde ülkeye ayak basmış.

    Birçok ilki başaran gezgin kadınlar

    Dünyayı gezmek için erkek kılığına girdi / Jeanne Bare
    Bare, gemici ve botanik uzmanı. Yalnız Bare’yi esas ünlendiren 1700’lü yılların ortasında,  Louis Antoine de Bougainville’in La Boudeuse ve Étoile isimli gemileriyle yaptığı seferlere katılarak dünyanın etrafını gemiyle dolaşan ilk kadın unvanını alması. Aslında buraya kadar her şey normal gibi güzel bir başarı hikayesi… Yalnız Jeanne Bare ilginç bir şey daha yapmış. O dönemlerde gemiye kadın almak uğursuzluk sayılıyor. Bare’de gemiye kılık değiştirerek, bir erkek gibi binmiş, adını da ‘Jean’ yapmış. Yaklaşık bir yıl süren bu oyun sonunda Güney Pasifik’te yaşayan adalıların gerçeğin öğrenmesiyle son bulmuş. Sonrası onun için biraz kötü günler tabii… Apar topar Fransa’ya gönderiliyor, yargılanıyor ve ceza alıyor. Peki Bare’nin umurunda mi? O hayalini ulaştığı için mutlu… Hatta yaptığı gezilerde aldığı notlarla yeni bazı bitki türlerinin keşfedilmesine bile yardımcı olmuş...

    Tarihin önemli kadınları ve yaşadıkları şehirler
    Tarihin önemli kadınları ve yaşadıkları şehirler


    Bisikletle dünya turu yapan ilk kadın / Annie Londonderry
    1895 yılında bisikletle dünya turuna çıktığında 25 yaşında ve 3 çocuk annesiydi. Daha önce bisikletli seyahat tecrübesi olmamasına rağmen 15 ayda dünya turunu tamamlayıp 5 bin dolar kazanmak istiyordu. Bu yolculuk bir kadının tek başına zorlukların üstesinden gelebilmesini test etmek içindi. Ve o bunun üstesinden başarıyla geldi. Seyahatini başarıyla tamamladı. Dünya turunu tamamladıktan sonra New York’a yerleşip gazeteci olarak çalıştı.

    Birçok ilki başaran gezgin kadınlar

    Everest Dağı’na ve Yedi Zirve’ye tırmanan ilk kadın / Junko Tabei
    Junko, 1975’te Everest’e tırmanarak bunu gerçekleştiren ilk kadın unvanını sahip. Bu müthiş bir şey değil mi sizce de… İşte kadının gücü… Junko aynı zamanda dünyanın Yedi Zirve’sine de tırmanan ilk kadın.

    Birçok ilki başaran gezgin kadınlar

    Hem Kuzey hem de Güney Kutbu’na ulaşan ilk kadın /Barbara Hillary
    Barbara Hillary Kariyerine gerontoloji uzmanı olarak başlamış, hemşirelik de yapmış. Hatta ‘The Peninsula Magazine’ isimli bir dergi kurup, yayın yönetmenliği bile yapmış. Zorlu dönemlerden de geçmiş Hillary… 67 yaşında akciğer kanserini atlatmış, bu hastalık sonucunda nefes alma yeteneğinin yüzde 25’ini kaybetmiş. Peki güçlü bir gezgin kadın için bunlar engel mi? Gerekli hazırlıkları yapmış ve 23 Nisan 2007’de Kuzey Kutbu’na varmayı başarmış. Yaşı 75... 4 yıl sonra da Güney Kutbu’na ayak basmış. Burada da yaşı 79…

    Birçok ilki başaran gezgin kadınlar

    Kaynak: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr

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