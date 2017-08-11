Budapeşte'nin damak çatlatan lezzetleri

Budapeşte’nin gözbebeği gulaştan başlayalım. İlk görünüşte bir çorba gibi görünebilir ancak sulu görünüşü sizi aldatmasın. Bu yemek bir çorbadan çok daha fazlası! İçinde patates, havuç gibi sebzelerden parça parça etlere karın doyurucu birçok malzeme bulunuyor.

For Sale Pub ise büyük porsiyonları ile bu ünlü yemeği tatmak için harika bir yer. Burada bir gulaşı rahatlıkla iki kişi içebilir ve tatmin edici bir şekilde doyabilir. Ayrıca For Sale’in ambiansının da size büyük keyif vereceğine eminim. İki katlı olan mekânda etrafı müşterilerin yazdığı notlar süslüyor. Fövam ter metro durağında inip bu mekana kolaylıkla yürüyebilirsiniz.

İkinci ünlü yiyecek ise Kürtőskalács. Okunuşu mu daha zor, yazılışı mı bilemiyorum ancak tadının şekerli tatlı sevenler için leziz olduğunu söyleyebilirim. Macaristan’a has bu değişik tatlıyı yapılırken izlemesi de ayrı keyifli.

Sokakta neredeyse her köşede yapılan tatlıyı Budapeşte’de yaşayanlardan aldığım duyumlara göre Street Cakes isimli yerde yemeniz gerekiyor. Sıcak sıcak yapıldıktan sonra hemen yenilmesi çok daha lezzetli olan bu tatlının sokaklara yaydığı şekerli, tatlı koku ise her turistin iştahını açıyor. Tatlının içine çikolata, şeker, meyve, dondurmadan siz hangisini koymak istersiniz?

Güzel bir kahveye kimse hayır diyemez!

1890 – 1894 tarihleri arasında yapılan New York Cafe’ye yalnızca tasarımını görmek için girip çıkanlar bile var. Ancak kalabalık sokağın ortasına gizlenmiş bu saray süslemeli huzur veren kafede oturup sıcak bir kahve içerek dinlenebilir ve piyanoda çalınan klasik şarkılarla keyiflenebilirsiniz. Yalnız kahve değil, dilerseniz çeşitli tatlılar ve yemekler de mevcut! Ancak porsiyonların çok büyük olmasını beklemeyin.

Akşam yemeği için Mazel Tov’a gitmelisiniz. Restaurantın samimi havası mı yoksa iştah açıcı yemeklerini mi daha çok sevdim karar veremiyorum. İsmi “tebrikler” anlamına gelen Mazel Tov bir Yahudi restaurantı. Küçücük kapısından geçince arkaya doğru uzanan kocaman bahçesi, yeşillikler ve ışıklarla süslenen iç dizaynı insana mutluluk veriyor. Bu ambiyansı koklayarak leziz yemeklerini yerken siz de bana burayı keşfettiğim için “tebrikler” diyeceksiniz. Ayrıca humus seviyorsanız burada mutlaka yemenizi tavsiye ederim.

Bar mı berber mi?

Gozsdu Udvar gece canlılığı, her yerden gelen müzikleri ve küçük barlarıyla meşhur bir bölge. Eğer güzel bir kokteyl içmek istiyorsanız bu civarda yer alan Hosty Totsy’e gitmenizi öneririm. Buranın en değişik özelliği ise gündüzleri bir berber olması…

Küçücük bir mekan olan Hotsy Totsy’de canlı müzik eşliğinde tamamen damak tadınıza uygun kokteylleri içmeniz mümkün! “ Tamamen damak tadı” nın altını çizmek istiyorum, çünkü Hotsy Totsy’de siparişler değişik bir sistemle veriliyor. Garsona nasıl bir kokteyl istediğinizi anlatıyorsunuz, o da sizin tarifinize göre size uygun kokteyl hazırlatıyor. Menülerde kokteyller yok, belki bir içtiğinizi bir daha içemiyorsunuz bile! Ama içtiğim üç farklı çeşit kokteyl de tam damak zevkime uygundu. Bu nedenle pişman olmayacağınıza eminim.

Yalnız gece değil, gündüz vakti de Gozsdu Udvar’da güzel yerler bulmak mümkün. Örneğin modern bir kafe olan Cirkusz’un bol çeşitli kahvaltı menüsünden sabah saatlerinde bile midenizde küçük bir şölen verebilir, ardından yanında bulunan Vintage Garden Restaurant’ta tatlı yiyerek kahve içebilirsiniz. Vintage Garden Restaurant’ın da iç dizaynına aşık olacağınızı şimdiden hissediyorum!

Son olarak en sevdiğim yer olan Mr. Funk’ta hem gözünüzü hem de midenizi tatmin edecek en güzel milkshakeleri içmeniz veya donutları yemeniz mümkün. Yalnız dikkat! Fazla kalori içerir…

Fotoğraflar: Hepfly, Pinterest, Drinkadvisor, Raillife