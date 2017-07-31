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Seyahat

Hafta sonunu Abant'ta geçirmeniz için 10 neden

Abant, hem Ankara hem de İstanbul gibi iki büyük şehre yakın bir destinasyon olduğu için haftasonları veya kısa tatillerde sıklıkla tercih edilen bir yer. Doğal güzelliği ve göl manzarası ile bölge ziyaretçilerini çekerken Abant'ı gezmek için daha başka nedenler de var. İşte haftasonunu Abant'ta geçirmeniz için nedenler...

Hürriyet Haber
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1. Doğal güzellik

Abant manzarası ve doğası ile size cennette olduğunuzu hissettirecek kadar güzel bir bölge. Abant'a gelmek için en büyük nedenlerden biri bölgenin el değmemiş doğal güzelliği.

Hafta sonunu Abantta geçirmeniz için 10 neden

2. Fayton turu

Abant'ta çevreyi gezmek için fayton kiralayarak bu muhteşem görselliği fayton gezisi eşliğinde nostaljik bir havada da gerçekleştirebilirsiniz. Böylece Abant çevresini daha kapsamlı bir şekilde gezme şansı elde edebilirsiniz.

Hafta sonunu Abantta geçirmeniz için 10 neden

3. Yürüyüş yapma imkanı

Abant bölgesinde bulunan yürüyüş parkurlarında ve Abant Milli Parkı'nda mis gibi havayı soluyabileceğiniz ve spor yapabileceğiniz yürüyüş parkurları ile doğanın tadını çıkarabilir ve keyifli zaman geçirebilirsiniz.

İstanbul’a yakın 10 plaj
İstanbul’a yakın 10 plaj

4. At ile gezinme

Abant'ı at üzerinde keşfederek hem at binme deneyimi kazanabilir hem de beldeyi daha yakından keşfe çıkabilirsiniz. At turları ile kendinizi doğanın kollarına bırakın.

5. Yakın olması

Abant'ın bir diğer cazip noktası ise büyük şehirlere olan yakınlığı. İstanbul Abant arası 4 saat, Ankara Abant arası ise 2.5 saat gibi ideal bir seyahat süresine sahip. Haftasonu kaçamakları için bu süreler oldukça uygun.

Hafta sonunu Abantta geçirmeniz için 10 neden

6. Köy kahvaltısının tadına varın

Abant'ta yapılan köy kahvaltısının tadı bir başka. Yöreye özel serpme köy kahvaltısında leziz ve taze ürünlerin tadına bakabilir ve kendinize muhteşem bir ziyafet çekebilirsiniz.

Hafta sonunu Abantta geçirmeniz için 10 neden

7. Abant alabalığını deneyin

Abant'a özgü lezzetlerden olan Abant alabalığının tadına bakmadan Abant'tan dönmeyin. Lezzetli olan alabalığın yanına Bolu'nun yöresel yemeklerini tatma fırsatı da eklenince Abant tatiliniz gurme bir ziyafete dönüşebilir. Abant Gölü'ne karşı balık keyfi haftasonu tüm yorgunluğunuzu unutturabilir.

Cennet gibi koylarıyla ünlü Bodrum plajları
Cennet gibi koylarıyla ünlü Bodrum plajları

8. Doğal yaşam müzesini görün

Abant Gölü yakınlarında bulunan doğal yaşam müzesini gezerek bölgede yaşayan vahşi hayvanlar hakkında bilgi sahibi olabilir ve vahşi hayvan kalıntılarının ve yöreye özel yetişen bitkilerin örneklerini inceleme fırsatı bularak kültürel bir keşif de gerçekleştirebilirsiniz.

Hafta sonunu Abantta geçirmeniz için 10 neden

9. Mudurnu'yu keşfe çıkın

Abant'a yaklaşık olarak 15 km uzaklıkta bulunan Mudurnu ilçesinin dar sokaklarını ve güzel evlerini keşfe çıkabilir ve bölgeyi gezerek yöresel ürünler satın alabilirsiniz.

10. Sucuk ekmek keyfi

Abant'ta sıkça karşılaşacağınız sucuk ekmek satan yerlerde meşhur Abant sucuğunun tadına varabilirsiniz.

Kaynak:

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