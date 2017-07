Hafta sonunu Abant'ta geçirmeniz için 10 neden

1. Doğal güzellik

Abant manzarası ve doğası ile size cennette olduğunuzu hissettirecek kadar güzel bir bölge. Abant'a gelmek için en büyük nedenlerden biri bölgenin el değmemiş doğal güzelliği.







2. Fayton turu

Abant'ta çevreyi gezmek için fayton kiralayarak bu muhteşem görselliği fayton gezisi eşliğinde nostaljik bir havada da gerçekleştirebilirsiniz. Böylece Abant çevresini daha kapsamlı bir şekilde gezme şansı elde edebilirsiniz.







3. Yürüyüş yapma imkanı

Abant bölgesinde bulunan yürüyüş parkurlarında ve Abant Milli Parkı'nda mis gibi havayı soluyabileceğiniz ve spor yapabileceğiniz yürüyüş parkurları ile doğanın tadını çıkarabilir ve keyifli zaman geçirebilirsiniz.





4. At ile gezinme

Abant'ı at üzerinde keşfederek hem at binme deneyimi kazanabilir hem de beldeyi daha yakından keşfe çıkabilirsiniz. At turları ile kendinizi doğanın kollarına bırakın.

5. Yakın olması

Abant'ın bir diğer cazip noktası ise büyük şehirlere olan yakınlığı. İstanbul Abant arası 4 saat, Ankara Abant arası ise 2.5 saat gibi ideal bir seyahat süresine sahip. Haftasonu kaçamakları için bu süreler oldukça uygun.









6. Köy kahvaltısının tadına varın

Abant'ta yapılan köy kahvaltısının tadı bir başka. Yöreye özel serpme köy kahvaltısında leziz ve taze ürünlerin tadına bakabilir ve kendinize muhteşem bir ziyafet çekebilirsiniz.









7. Abant alabalığını deneyin

Abant'a özgü lezzetlerden olan Abant alabalığının tadına bakmadan Abant'tan dönmeyin. Lezzetli olan alabalığın yanına Bolu'nun yöresel yemeklerini tatma fırsatı da eklenince Abant tatiliniz gurme bir ziyafete dönüşebilir. Abant Gölü'ne karşı balık keyfi haftasonu tüm yorgunluğunuzu unutturabilir.





8. Doğal yaşam müzesini görün

Abant Gölü yakınlarında bulunan doğal yaşam müzesini gezerek bölgede yaşayan vahşi hayvanlar hakkında bilgi sahibi olabilir ve vahşi hayvan kalıntılarının ve yöreye özel yetişen bitkilerin örneklerini inceleme fırsatı bularak kültürel bir keşif de gerçekleştirebilirsiniz.









9. Mudurnu'yu keşfe çıkın

Abant'a yaklaşık olarak 15 km uzaklıkta bulunan Mudurnu ilçesinin dar sokaklarını ve güzel evlerini keşfe çıkabilir ve bölgeyi gezerek yöresel ürünler satın alabilirsiniz.

10. Sucuk ekmek keyfi

Abant'ta sıkça karşılaşacağınız sucuk ekmek satan yerlerde meşhur Abant sucuğunun tadına varabilirsiniz.