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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Dila ATSAN / Instagram: @dilaatsan
16.04.2018 - 15:23, Son Güncelleme:

Bahar aylarında mutlaka gidilmesi gereken yer: Ayvalık

Dila ATSAN
Dila ATSAN
dila.atsan@gmail.com
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Dila ATSAN
Dila ATSAN
dila.atsan@gmail.com
Bahar aylarında mutlaka gidilmesi gereken yer: Ayvalık

Sessiz, sakin ve huzurlu bir tatil geçirmek istiyorsanız ilk gideceğiniz yerlerden biri Ayvalık olmalı! Hele bahar aylarında burada kafa dinlemek, leziz yiyecekler tatmak ve dokusunu kaybetmeyen dar sokaklarda gezmek çok daha keyifli. Her ne kadar sokaklarda kaybolarak yeni yerler keşfetmeyi, hiç tatmadığım lezzetleri denemeyi sevsem de, her sene gitmekten vazgeçemediğim bir yer burası. İşte Ayvalık hakkında bilmeniz gerekenler…

1- Deşarj eden deniz

Ayvalık’ta Mayıs itibariyle deniz sezonu açılıyor. Atlas Okyanusu’ndan, Pasifik Okyanusu’na kadar birçok denizde yüzmeme rağmen Ege’nin berrak sularının yeri benim için çok ayrı. Yumuşacık kumlarının üzerinde güneşlendikten sonra çarşaf gibi dümdüz olan buz gibi denizinde ferahlamak oldukça deşarj edici… Kış ayının sizde bıraktığı yorgunluğu burada kısa süre içinde üzerinizden atabilirsiniz. Üstelik buradaki plajlar fiyat olarak Çeşme, Bodrum plajlarından çok daha uygun. Sarımsaklı’daki Aytaş Beach, Patricia Koyu’ndaki Sobe Beach ve Cunda Adası’ndaki Ortunç Beach (fiyat olarak diğerlerinden biraz daha fazla) benim favorilerim arasında. NOT: Bu yerleri tercih edecekseniz, önceden rezervasyon yaptırmayı unutmayın.

Bahar aylarında mutlaka gidilmesi gereken yer: Ayvalık


Bahar aylarında mutlaka gidilmesi gereken yer: Ayvalık


2- Tadı damakta kalacak lezzetler

“Rakı, balık, Ayvalık” sözünden anlaşılabileceği gibi Ayvalık’ta oldukça fazla balıkçı bulunuyor. Ayvalık’a tatile gelen birçok kişinin en büyük keyfi bu balık lokantalarına gidip, birbirinden leziz mezeler ve rakı eşliğinde güneşi batırarak akşam yemeği yemek. Ancak bu yerler dışında da Ayvalık’ta gidilebilecek çok güzel restaurantlar ve farklı lezzetler bulunuyor. Akşam yemeği için Cunda Adası’ndaki Ayna Restaurant’ı tavsiye ederim. Şık ve sade dizaynıyla İstanbul’daki lüks yerleri aratmayan bu mekânda benim favorilerim arasında meze tabağı ve karidesli makarna var.

Bahar aylarında mutlaka gidilmesi gereken yer: Ayvalık

Bahar aylarında mutlaka gidilmesi gereken yer: Ayvalık



Akşam yemeği için diğer önereceğim yer Yelken Restaurant. Güler yüzlü garsonları, geniş menü seçeneği ve mükemmel manzarasıyla bu restauranta güneş tam batmadan gitmenizi tavsiye ederim. Güne veda ederken, kızıl- pembe bir renge bürünen gökyüzünü Yelken Restaurant’tan izlemek oldukça keyifli. Sabah kahvaltı için ise Ayvalık tostu bir numaralı tercihim. Ayvalık’ta Ayvalık tostu yedikten sonra, yiyeceğiniz hiçbir tost sizi tatmin etmeyecektir. Eğer daha sağlıklı bir kahvaltı düşünüyorsanız Sızma Han Butik Otel’in denizin üzerindeki geniş terasında güne keyifli bir başlangıç yapabilirsiniz. Bunların dışında, Cunda Adası’nda yer alan Uno Restaurant’ta pizza yemenizi, Ayvalık’ın içinde yer alan Pino isimli küçük ve sempatik mekânda hamburger tatmanızı, Çamlık dondurmacısında isterseniz külahta isterseniz helva arasında dondurma denemenizi şiddetle tavsiye ederim.

Ayvalık’ın kalbine giden lezzetler
Ayvalık’ın kalbine giden lezzetler

Bahar aylarında mutlaka gidilmesi gereken yer: Ayvalık

3- Manzara, alışveriş ve dokusu bozulmayan Rum evleri

Yemyeşil doğasına hayran kalacağınız Ayvalık’ta içinize bol bol oksijen çekin. Kuş cıvıltılarıyla uyanıp, doğa yürüyüşleri yapmak burada gerçekten çok keyifli. Bu yemyeşil manzarayı görebileceğiniz en güzel nokta ise Şeytan Sofrası. Bu tepeye çıktığınızda ayak izinin içine bozuk para atma geleneğini ihmal etmeyin. Alışveriş deyince aklınıza büyük AVM’ler gelmesin. Ayvalık’ın çarşısında gezinebilir, Cunda Ada’sında tezgâhlarını kuran takıcılara bakabilir ve küçük antika dükkânlarında alışveriş yapabilirsiniz. Son zamanlarda adı oldukça sık duyulmaya başlayan Küçükköy ise alışveriş için ikinci durak. Burası bana küçük sevimli dükkânları ve kafeleriyle Alaçatı’yı andırıyor. Ayvalık’ın içinde ve Cunda Adası’nda sokakları keşfetmek için küçük bir yürüyüşe çıkarsanız dokusunu koruyan Rum evlerini görebilirsiniz. Kocaman taş binarın renkli kapıları, daracık sokakların gizemli havası ve arnavut kaldırımları fotoğraf çekmek için ideal.

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İlkbaharı yaşamak için en iyi 10 kasaba
İlkbaharı yaşamak için en iyi 10 kasaba

Bahar aylarında mutlaka gidilmesi gereken yer: Ayvalık

Fotoğraflar: Dila ATSAN

 

Dila ATSAN
Dila ATSAN
dila.atsan@gmail.com
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