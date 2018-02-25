İlkbaharı yaşamak için en iyi 10 kasaba

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bu sene kışı neredeyse yaşamadan bahara kavuştuk. Erken gelen İlkbaharla birlikte Türkiye’nin batısındaki kasabalarda açan çiçekler, patlayan tomurcuklar, kuş cıvıltıları ve rengârenk meyve çiçekleri uyanan doğanın habercisi. İşte erken baharı yerinde göreceğiniz, doğal güzellikleriyle büyüleyen kasabalar…
Bu sene kışı neredeyse yaşamadan bahara kavuştuk. Erken gelen İlkbaharla birlikte Türkiye’nin batısındaki kasabalarda açan çiçekler, patlayan tomurcuklar, kuş cıvıltıları ve rengârenk meyve çiçekleri uyanan doğanın habercisi.
Selim ONAT
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İşte erken baharı yerinde göreceğiniz, doğal güzellikleriyle büyüleyen kasabalar…
Fotoğraflar: Alamy
Selim ONAT
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JÜRİ Mehmet Yaşin – Hürriyet Seyahat yazarı, gurme Deniz Sipahi – Hürriyet Ege Temsilcisi Sedat Kalem – WWF Türkiye Koruma Direktörü Saffet Emre Tonguç – Hürriyet Seyahat yazarı Bahar Akıncı – Hürriyet yazarı
Selim ONAT
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Aynur Tartan – TV programcısı, gazeteci Yıldırım Güngör – ATLAS Dergisi yazarı Özcan Yüksek – MAGMA Dergisi Yayın Yönetmeni Nilay Örnek – Gazeteci Faruk Akbaş – Fotoğraf turları rehberi
Selim ONAT
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10- Meyve çiçekleri: İZNİK / BURSA Tarih sayfalarında çok önemli bir yere sahip olan İznik dünyaca ünlü çinilerinin yanında baharı görmek içinde İstanbul’a yakınlığıyla öne çıkıyor.
Selim ONAT
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İznik Gölü’nün etrafında doğal güzellikler doğanın uyanmasıyla büyülüyor.
Selim ONAT
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Yıldırım Güngör, “Meyve bahçeleri erken baharda doğayı farklı renklerle süsler. Beyaz ve kırmızı renkler İznik’i bir renk cümbüşüne döndürüyor” diye söylüyor.
Selim ONAT
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9- Tarihin içinde: ASSOS / ÇANAKKALE Troas bölgesinin güney kıyısındaki bir tepeye MÖ 900’de kurulan Assos, balıkçıları, asırlar öncesinden kalma antik sütunları, cennet koyları ve karşısındaki Midilli Adası’nın manzarasıyla oldukça etkileyici.
Selim ONAT
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Limanda balıkçılar ağlarını temizlerken başınızı kaldırıp asırlar öncesinden kalma antik sütunları görebileceğiniz başka bir yer var mı?
Selim ONAT
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Selim ONAT
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8- Huzur dolu: DOĞANBEY / AYDIN Dilek Yarımadası üzerinde yer alan eski bir Rum köyü olan yerleşimin tarihi MÖ 7. yüzyıla kadar uzanıyor.
Selim ONAT
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Arnavutkaldırımlı sokaklar, taş evler, yemyeşil bahçeler, asmalar ve Şorlak Şelalesi... Aynur Tartan, “Hayatın temposunda kalbe, ruha şifa bir yer.
Selim ONAT
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Doğası, havası, sadeliği, sakinliği, taş evleri ve henüz fethedilmemişliğiyle bu bahar ihmal edilmemeli” diyor.
Selim ONAT
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7- Masalsı güzellik: BODRUM / MUĞLA Yurtdışında turistler tarafından doğa, tarih ve kültürel zenginliğiyle şehir zannedilen Bodrum kalesi, beyaz evleri, sahil restoranları, butik mağazaları ve koylarıyla şuanda kalabalıktan uzakta baharı yaşayabileceğiniz bir yer.
Selim ONAT
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Özcan Yüksek, “Bodrum’a bahar erken gelir, Papatyalar açar. Peksimet civarı başta olmak üzere yel değirmenli tepeler masalsıdır” yorumunu yapıyor.
Selim ONAT
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6- Baharın kokusu: ŞİRİNCE / İZMİR Bir tepenin üstüne kurulmuş olan yemyeşil bir köy hayal edin. Otantik 1800 eve, temiz hava, Ege’nin köy lezzetleri, üzüm bağları ve zeytinliklere sahip eski bir Rum kasabası...
Selim ONAT
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Şirince’de baharın kokusu erkenden duyulur ve etraftan fışkıran çiçekler tüm yerleşimi kaplar.
Selim ONAT
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5- Çiçeklerle süslü tepeler: DALYAN / MUĞLA Dalyan ve Kaunos Antik Kenti’nin yüksek yamaçları sarı ağırlıklı bol çiçeklerle süslü.
Selim ONAT
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Caretta Caretta kaplumbağalarının yumurtladığı dünyaca ünlü İztuzu Plajı doğal güzellikleriyle The Times tarafından 2008’de ‘Avrupa’nın en iyi açık alanı’ ilan edilmişti.
Selim ONAT
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Sultaniye Kaplıcası ve Kaunos Harabeleri de mutlaka gezilmeli.
Selim ONAT
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4- Yemyeşil doğa: AKYAKA / MUĞLA Gökova Körfezi’nin doğu ucundaki kasaba dipteki balıkları göreceğiniz berrak bir denizi, yemyeşil doğası, ahşap mimari dokusuyla estetik evleri ve buz gibi Azmak’ıyla adeta bir tatil cenneti.
Selim ONAT
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Bahar Akıncı, burayı “Bir sabah gözünü açıp Akyaka’nın en yüksek tepesinden Gökova’ya baktığında, buz gibi azmak’a ayaklarını soktuğunda, yeşillenen doğayı gördüğünde; hayatın bir daha asla eskisi gibi olmaz” diye özetliyor.
Selim ONAT
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3- Kuzey Ege’nin incisi: AYVALIK / BALIKESİR Kaz Dağları’nın mis gibi havası ve açan çiçeklerin kokusu Ayvalık’ı bambaşka bir atmosfere büründürüyor.
Selim ONAT
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Kuzey Ege’nin en güzeli Ayvalık, Cunda Adası, sahili, plajları, taş evleri, arnavutkaldırımlı sokakları, sıcacık insanları ve yemekleriyle ayrılmak istemeyeceğiniz bir yer.
Selim ONAT
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Şeytan Sofrası’nda güneşin adaların arkasında ağır ağır batışını seyretmeden dönmeyin.
Selim ONAT
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2- Balıkçı tekneleri… ESKİ FOÇA / İZMİR Cumbalı taş evleri, dar sokakları, hediyelik eşya satan butik dükkânları, sahilde ağlarını onaran balıkçıları ve taze balık ve meze yiyebileceğiniz lokantalarıyla 2 bin yıllık geçmişe sahip bir kasaba burası.
Selim ONAT
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Nilay Örnek, “Eski Foça, pek çok Ege güzelliğinin bir araya gelmesinden oluşmuş bir yer gibi.
Selim ONAT
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Sabah balıkçı teknelerinin huzur veren sesi, güneşin ısıttığı deniz kenarındaki kahvelerde kahvaltılar, çaylar, kahveler ve bol oksijenli yürüyüşler insana iyi hissettiriyor” diyor.
Selim ONAT
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1- Yarımada’da bahar: DATÇA / MUĞLA Kuzeyine Ege’yi, güneyine Akdeniz’i alan yarımada, bozulmamış doğası, yerel malzemelerle hazırlanan lezzetleri tadacağınız restoranları, şirin butik otelleri, Knidos Antik Kenti ve açan rengârenk çiçekleriyle Datça’ya bahar erken geldi.
Selim ONAT
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Yaz aylarına göre sakin ve kavurucu sıcaklardan uzak olan kasabada doğanın uyanışını izlemek gibisi yok! Deniz Sipahi, “Türkiye’de denize ilk girilen ve son deniz keyfini Datça’da yaparsınız.
Selim ONAT
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Can Yücel’in Datça’sı; her zaman güzeldir ama baharda bir başka güzeldir” yorumunu yapıyor.