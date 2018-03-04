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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Sine Boran Art
04.03.2018 - 04:00, Son Güncelleme:

Ayvalık’ın kalbine giden lezzetler

Bu güzel kasabada evlerin zemin katları eskiden zeytin ve zeytinyağı deposu olarak kullanılırmış. Hala her yerde zeytinin izleri var. Zeytinyağı Ayvalık mutfağını zarifçe ele geçirmiş sanki. Tarihiyle ve yörenin coğrafi özellikleriyle şekillenen bu mutfak, Akdeniz mutfak kültürünü çok iyi yansıtıyor. İşte benim bu şirin kasabadaki favori mekânlarım. Yolunuz düşerse uğramadan geçmemeniz gereken adresler... Hatta bana sorarsanız sadece bu lezzetler için bile Ayvalık’a gitmeye değer.

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Ayvalık’ta ‘Şimdi’ meyhanesindeyiz. Sahibi Beyza Gürbüzer’i beklerken kızı Dilara Toprak’ın hemen karşı köşedeki kahve dükkânında kahve içiyoruz. Akşamın mezelerini yaptıktan sonra aramıza katılan Beyza Hanım, yıllarını bu mesleğe vermiş tecrübeli bir meyhaneci. Bir gün bir arkadaşının yazdığı romandaki meyhane tasvirini beğenmeyip, ona kendi hayalindeki meyhaneyi anlatıyor. Aylar sonra Ayvalık’ta, hayal ettiği bu mekânı birden karşısında görüverince ‘ben burayı biliyorum’ diyor. Üst üste gelen zorluklar ve tersliklere rağmen bu iki katlı eski taş binayı kiralıyorlar. Sonrası: Şimdi Rum Meyhanesi.

Ayvalık’ın kalbine giden lezzetler


Gün ışığının yerini sokak lambalarının sarı ışığı aldıktan sonra, hangisinden başlasam dedirten 15 çeşit meze tek tek konuyor masaya. Cevizli kalamata, damağa enfes gelen Ançüez, Girit fasulyesi, tahinli köz biber, fava ve Arnavut turşusu bir çırpıda sayabileceklerim. Hele o Arnavut turşusu, Beyza Hanımın annesinden öğrendiği damakları şenlendiren bir lezzet. Daha önceki gelişimizde yediğimiz, yumuşacık pişirilmiş İşkembe’nin tadı da unutulmazdı. Mevsimine göre taze ege otlarından mezeler var. Meze dolabı kullanmıyorlar çünkü burada mezeler her gün yeniden yapılıyor.

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Türkiyede ucuz ve keyifli tatil yapabileceğiniz rotalar
Türkiye'de ucuz ve keyifli tatil yapabileceğiniz rotalar


Şef Zerrin Türkmen servis yaparken Beyza Hanım anlatmaya devam ediyor. “Ben bu işi para için yapmıyorum. Adabına uygun yapılması benim için çok önemli. Meyhane bir sohbet mekânıdır. Sarhoş olunmaz, çakır keyif olunur.” Sıcak Arnavut ciğeri ağızda eriyip gidiyor adeta. Pişirmesi marifet ister. Birazcık fazla pişse aynı lezzet olmaz. Zerrin Hanım ustasından tam notu alınca gururlu bir tebessümle mutfağa dönüyor.

Ayvalık’ın kalbine giden lezzetler

Burası kişiliği olan bir yer. Bir romanın içinden fırlayıp çıkmış. Sanki burada farklı bir zaman işliyor. Sohbetin güzelliğinden midir yoksa şehirde hızla akıp giden saatlerin burada yavaşlamasından mıdır bilmem; ‘Şimdi’ bize çok iyi geliyor. Şimdi Rum Meyhanesi, Cumhuriyet Cad. No:78, Ayvalık, 0 266 312 37 04

Damaklara etten ‘mühür’

Ertesi sabah fıstık çamlarının coğrafyasında, Kozak Yaylası’ndayız. Buranın muhteşem atmosferi insanı hemen etkisi altına alıyor. Yol kenarlarında kurutulmak üzere öbeklenmiş kozalaklar ve fıstık ağaçlarının gölgesinde dinlenen hayvanlar doğal bir cazibe alanı oluşturuyor. Burada bana doğal gelmeyen, granit çıkarmak için coğrafyanın sorumsuzca tahrip edilmeye başlanması. Yörede yaşayanların geçim kaynağı olan fıstık çamları tehlike altında.

Ayvalık’ın kalbine giden lezzetler

Demircidere köyünde duraklıyoruz. Fıstık çamlarını ve Madra Dağını seyreden köy kahvesinde çaylarımızı yudumladıktan sonra köyü ardımızda bırakıp Ayvalık’ta yeni açılmış bir mekâna doğru yol alıyoruz. Sıtkı Dinç, Perver Abik ve Cem Murat Dizman’ın kurduğu ‘Mühür’ Ayvalık’taki hatta yakın yöredeki tek Steakhouse. Yörenin en iyi et satan iki çiftliği ile çalışıyorlar. Altınova ve Susurluk’tan gelen etler 7 gün ıslak dinlendikten sonra 3 gün kuru dinlenmeye geçiyor.

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İlkbaharı yaşamak için en iyi 10 kasaba
İlkbaharı yaşamak için en iyi 10 kasaba


Ağırlıklı olarak çeşitli ithal peynirlerden oluşan hoş sunumlu bir peynir tabakları var. Bana göre tabakta yerel peynir çeşidi daha fazla olabilir.  Mühür’de üç farklı etin tadına baktık. ‘Lokum’, ‘Teksas’ ve ‘Mühür Gözlüm’. Damağa enfes gelen etlerin lezzetine, fırınlanmış patates, beğendi ve Şef Adem Özdek’in özel sosu çok iyi eşlik etti. Madra Dağlarının eteklerinde granit toprakta yetişen üzümlerle yapılan yerel şaraplar, yiyeceklerle uyumluydu. Mühür’de meze de yapılıyor. Ete yoğunlaşmış bir mutfakta meze çok gerekli değil bence. Mühür Steakhous, Balıkhane sk. No: 13, Ayvalık

Ayvalık’ın kalbine giden lezzetler


Tabelasız esnaf lokantası

Ayvalık’ta son durağımız bir esnaf lokantası. Tabelası yok. Sahibi ve şefi Nihat Usta yemeklerini aşkla yapıyor. Yaptığı herşey kendi tarifi. Yemeklerde kendi ürettiği zeytinyağını kullanıyor. “Ispanak, kereviz, bamya gibi lokantalarda en az yenen yemekleri sevdirdim insanlara” diyor. Toprağı çok iyi tanıdığı için sebzeleri kendine has kokusunu ve lezzetini kaybetmeden pişiriyor. Ustanın yerinde kendimi ilk kez ıspanak yiyormuş gibi hissettim. Yediğiniz yemeğin lezzeti damağınıza yerleşiyor. Uykuluk Yahni’yi mutlaka deneyin. Eğer günlerden salıysa Sübye sorun.

Yok olmakta olan bir geleneği sürdüren Nihat Usta, yemeklerini malzemeleri aldığı çiftçilerin de gelip yiyebileceği şekilde fiyatlandırıyor. Ayvalık’ın çiftçisi, işçisi, entellektüeli bu lezzet noktasında buluşuyor. Saat 16.00’dan önce bütün yemekler bitiyor. Nihat Usta, Cumhuriyet cd. No: 25A, Ayvalık

 

 

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