Şimdi tam zamanı: Sapanca

Sakarya'nın en gözde ilçesi olan Sapanca, İstanbul'a yakın olması sebebiyle özellikle haftasonları sıklıkla tercih edilen yerlerden biri. Zengin bitki çeşitliliği ile tanınan Sapanca’da göl kenarında yürüyüş yapabilir, sonbaharın güzelliğine bir de burada şahit olabilirsiniz.

1- Rüstempaşa Camii

Sapanca'nın merkezinde yer alan Rüstempaşa Camii 1555 yılında yapılmış. Sahilden kolayca ulaşılabilen camii Mimar Sinan'ın yanındaki kalfaların eseri olarak dikkat çekici güzellikte. Gezinize bu camiiyi görerek başlayabilirsiniz.

2- Vecihi Kapısı

Sapanca'nın simgelerinden olan Vecihi Kapısı’nın Mimar Sinan tarafından yapılmış bir eser olduğu söyleniyor. Şık sütunlu yapısı ile dikkat çeken bu kapı Kemer mezarlığının başında bulunuyor.





3- Bizans devri lahitleri

Sapanca'ya yakın yerlerde bulunan lahitler Hükümet konağı binası önünde sergileniyor. İlmiye köyü yakınlarında ve TEM otoyolu çalışmaları sırasında bulunan bu lahitler, tarihi özellikleri ile dikkat çekici.

4- Hasan Fehmi Paşa Camii

1885 yılında yaptırılan Hasan Fehmi Paşa Camii, Sapanca merkeze 3 km uzaklıkta bulunuyor. Görkemli iç yapısı ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakan camii mutlaka görülmesi gereken yerler arasında.





5- Maşukiye

Sapanca'ya 25 dakika uzaklıkta olan Maşukiye zengin orman ve bitki çeşidi ile tanınan yemyeşil bir yer. Kahvaltı yapmak ve balık yemek için pek çok seçeneğin bulunduğu Maşukiye, huzur vadeden yapısı ile haftasonu tatillerinin en gözde bölgelerinden biri.





6-Sapanca Gölü

Yaklaşık 16 km uzunluğunda olan göl, yeşilliklerle çevrili ve huzur veren bir yapıya sahip. Merkezde kalan kısım göl kenarı yürüyüşleri için ideal. Göl manzarasına karşı güzel bir kahve içebilir, göl kenarındaki kahvaltı mekanlarında köy kahvaltısının tadını çıkarabilirsiniz.



7- Kartepe

Sapanca'ya yarım saat uzaklıkta bulunan Kartepe, kış aylarında kar turizmi ile dikkat çekiyor. Yaz aylarında ise Kartepe'de Sapanca Gölü manzaralı balık restoranlarında kendinize bir ziyafet çekebilirsiniz.

Sapanca’da Ne Yenir?

Sapanca'da göl balıklarının tadına mutlaka bakmalısınız. Alabalığı ile ünlü olan Sapanca'da, mangalda ya da fırınlanarak yapılan balığın lezzetine doyamayacaksınız. Mantarlı pide ve mısır ekmeği ise Sapanca'nın diğer yöresel lezzetleri arasında bulunuyor.





Fotoğraflar: nkfu, guide.sapanca,marcopoloturkey, kartepe,sapaca