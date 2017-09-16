Türkiye’nin en güzel 10 doğal gölü

KARAGÖL / ARTVİN - ŞAVŞAT
Karagöl’e baktığınızda renklerin dansını görürsünüz. Çeşit çeşit balıklar ayaklarınızın dibinde yüzer. Akşam güneşiyle birlikte ormanın görüntüsü suya yansır. Size gölün güzelliğini izleme fırsatı sunar. Bu manzarayı bırakıp kolay kolay gidemezsiniz. Artvin’in Şavşat ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki göl, çevresindeki dağlara adını vermiştir. Karagöl, kamp yapmayı ve fotoğraf çekmeyi sevenlerin de tercih edebileceği doğa harikası bir yer.
YEDİGÖLLER / BOLU
Yedi gölün her birinin ayrı bir öyküsü var. Zengin bir bitki örtüsüne sahip. Çoğunluk sonbaharda gitmeyi tavsiye etse de bu sıcak günlerde Yedigöller’de serinlemenin tam vakti. Kapankaya Seyir Terası, eşsiz güzelliği görebileceğiniz en güzel yer.
TUZ GÖLÜ / KONYA - ANKARA
Kendinizi karlarda yürür gibi hissedeceğiniz sırada tuz üzerinde olduğunuzu fark ediyor ve çok daha ayrı bir hisse kapılıyorsunuz Tuz Gölü’nde. Fotoğraf çekmeyi ve günbatımını izlemeyi seviyorsanız buraya mutlaka uğrayın.
SALDA GÖLÜ / BURDUR
Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü, Türkiye’nin en derin, en temiz gölü olarak tanınır. Toros Dağları arasındaki göl, eşsiz bir güzelliğe sahip krater gölü. Manzarası ve güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor.
ABANT / BOLU
Gölün çevresi çam ve kayın ağaçlarıyla çevrili. İlkbaharda göl yüzeyi nilüferlerle kaplanıyor. Son yıllarda yapılan yol genişletme çalışmaları gölün doğal güzelliğine hançer vursa da Abant hâlâ bölgenin en gözde yerlerinden.
EĞİRDİR GÖLÜ / ISPARTA
Türkiye’nin ikinci en büyük tatlısu gölü ve kentin su ihtiyacını karşılıyor. Güneş ışığının durumuna göre farklı renklere bürünen Eğirdir Gölü, bölgede ‘Yedi Renkli Göl’ olarak da anılıyor.
ÇILDIR GÖLÜ / ARDAHAN
Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük tatlısu gölü. Genellikle kışın gölden balık tutan balıkçıların fotoğraflarıyla hatırlansa da tertemiz suyunda yüzmek için yazın gitmek gerekiyor.
MEKE KRATER GÖLÜ / KONYA
Karapınar’daki bu krater gölü ismini bölgede yaşayan kuşlardan almış. Göl çevresinde yanık volkan küllerinin renkleri açıkça görülüyor. Kurak yaz aylarında göl zaman zaman kuruyor.
VAN GÖLÜ
Türkiye’nin en büyüğü ve üzerinde dört ada bulunuyor. Akdamar Adası en bilineni. Dünyanın en büyük sodalı gölü unvanına sahip Van Gölü’nde endemik incikefali de yaşıyor.
NEMRUT KRATER GÖLÜ / BİTLİS
Burada sıcak ve soğuk beş göl bulunuyor. Sıcak gölün suyu kimi zaman 60 dereceye kadar çıkıyor. Nemrut Gölü, dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü.
JÜRİ
Murat Köksal, Doğan Burda Dergi Yayın Direktörü
Deniz Ataç, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Yücel Sönmez, Hürriyet Seyahat editörü
Dicle Tuba Kılıç, Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Sedat Kalem, WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü
Sinan Çakmak, Atlas Dergisi Yayın Yönetmeni
Güneşin Aydemir, Buğday Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Yıldırım Güngör, Atlas Dergisi yazarı
Faruk Akbaş, Fotoğraf turları rehberi
Serhan Yedig, Gazeteci
Kaynak: Tayfur BİN