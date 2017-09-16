« Hürriyet.com.tr
HürriyetSeyahatTürkiye’nin en güzel 10 doğal gölü
image
Seyahat

Türkiye’nin en güzel 10 doğal gölü

Memleketin dört bir yanı ayrı bir doğal güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Bu güzellikler arasında göllerin oluşturduğu benzersiz manzaralar sizleri bekliyor. Gelin, Türkiye’nin birbirinden değerli, sizlere ferah bir nefes aldıracak göllerine doğru yolculuğa çıkalım...

Tayfur BİN
X

Türkiye’nin en güzel 10 doğal gölü KARAGÖL / ARTVİN - ŞAVŞAT

Türkiye’nin en güzel 10 doğal gölü

Karagöl’e baktığınızda renklerin dansını görürsünüz. Çeşit çeşit balıklar ayaklarınızın dibinde yüzer. Akşam güneşiyle birlikte ormanın görüntüsü suya yansır. Size gölün güzelliğini izleme fırsatı sunar. Bu manzarayı bırakıp kolay kolay gidemezsiniz. Artvin’in Şavşat ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki göl, çevresindeki dağlara adını vermiştir. Karagöl, kamp yapmayı ve fotoğraf çekmeyi sevenlerin de tercih edebileceği doğa harikası bir yer.

Türkiye’nin en güzel 10 doğal gölü YEDİGÖLLER / BOLU

Türkiye’nin en güzel 10 doğal gölü

Yedi gölün her birinin ayrı bir öyküsü var. Zengin bir bitki örtüsüne sahip. Çoğunluk sonbaharda gitmeyi tavsiye etse de bu sıcak günlerde Yedigöller’de serinlemenin tam vakti. Kapankaya Seyir Terası, eşsiz güzelliği görebileceğiniz en güzel yer.

Türkiye’nin en güzel 10 doğal gölü TUZ GÖLÜ / KONYA - ANKARA

Türkiye’nin en güzel 10 doğal gölü

Kendinizi karlarda yürür gibi hissedeceğiniz sırada tuz üzerinde olduğunuzu fark ediyor ve çok daha ayrı bir hisse kapılıyorsunuz Tuz Gölü’nde. Fotoğraf çekmeyi ve günbatımını izlemeyi seviyorsanız buraya mutlaka uğrayın.

Türkiye’nin en güzel 10 doğal gölüSALDA GÖLÜ / BURDUR

Türkiye’nin en güzel 10 doğal gölü

Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü, Türkiye’nin en derin, en temiz gölü olarak tanınır. Toros Dağları arasındaki göl, eşsiz bir güzelliğe sahip krater gölü. Manzarası ve güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Türkiye’nin en güzel 10 doğal gölü ABANT / BOLU

Türkiye’nin en güzel 10 doğal gölü

Gölün çevresi çam ve kayın ağaçlarıyla çevrili. İlkbaharda göl yüzeyi nilüferlerle kaplanıyor. Son yıllarda yapılan yol genişletme çalışmaları gölün doğal güzelliğine hançer vursa da Abant hâlâ bölgenin en gözde yerlerinden.

Türkiye’nin en güzel 10 doğal gölü EĞİRDİR GÖLÜ / ISPARTA

Türkiye’nin en güzel 10 doğal gölü

Türkiye’nin ikinci en büyük tatlısu gölü ve kentin su ihtiyacını karşılıyor. Güneş ışığının durumuna göre farklı renklere bürünen Eğirdir Gölü, bölgede ‘Yedi Renkli Göl’ olarak da anılıyor.

Türkiye’nin en güzel 10 doğal gölü ÇILDIR GÖLÜ / ARDAHAN

Türkiye’nin en güzel 10 doğal gölü

Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük tatlısu gölü. Genellikle kışın gölden balık tutan balıkçıların fotoğraflarıyla hatırlansa da tertemiz suyunda yüzmek için yazın gitmek gerekiyor.

Türkiye’nin en güzel 10 doğal gölüMEKE KRATER GÖLÜ / KONYA

Türkiye’nin en güzel 10 doğal gölü

Karapınar’daki bu krater gölü ismini bölgede yaşayan kuşlardan almış. Göl çevresinde yanık volkan küllerinin renkleri açıkça görülüyor. Kurak yaz aylarında göl zaman zaman kuruyor.

Türkiye’nin en güzel 10 doğal gölü VAN GÖLÜ

Türkiye’nin en güzel 10 doğal gölü

Türkiye’nin en büyüğü ve üzerinde dört ada bulunuyor. Akdamar Adası en bilineni. Dünyanın en büyük sodalı gölü unvanına sahip Van Gölü’nde endemik incikefali de yaşıyor.

Türkiye’nin en güzel 10 doğal gölü NEMRUT KRATER GÖLÜ / BİTLİS

Türkiye’nin en güzel 10 doğal gölü

Burada sıcak ve soğuk beş göl bulunuyor. Sıcak gölün suyu kimi zaman 60 dereceye kadar çıkıyor. Nemrut Gölü, dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü.

JÜRİ
Murat Köksal, Doğan Burda Dergi Yayın Direktörü
Deniz Ataç, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Yücel Sönmez, Hürriyet Seyahat editörü
Dicle Tuba Kılıç, Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Sedat Kalem, WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü
Sinan Çakmak, Atlas Dergisi Yayın Yönetmeni
Güneşin Aydemir, Buğday Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Yıldırım Güngör, Atlas Dergisi yazarı
Faruk Akbaş, Fotoğraf turları rehberi
Serhan Yedig, Gazeteci

Kaynak: Tayfur BİN

HaftasonuHaftasonuDoğa TatiliDoğa TatiliEn İyiHafta sonu ne yapmalıdoğa TatiliEn iyi
Doğa TatiliDoğa Tatili
Ruhunu arındırmak isteyenlere yurt içi ekolojik tatil rotaları
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Hollanda'nın Hobbit Köyü: Giethoorn
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Yılkı atları için bisikletle 2 bin 300 metreye çıktı
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Sessiz sakin bir deneyim için: Inle Lake ( Myanmar)
En İyi
Evcil hayvanla gidilecek 10 otel
Doğa TatiliDoğa Tatili
Karadeniz’in en güzel 10 yaylası

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİNİZ

İLİŞKİLİ HABERLER