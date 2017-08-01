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HürriyetSeyahatHafta sonu gezginlerine özel Kapadokya rehberi
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Hafta sonu gezginlerine özel Kapadokya rehberi

Türkiye'nin en büyülü coğrafi alanlarından biri olan Kapadokya, masal diyarını andıran peri bacaları ve keşfedilmesi gereken sayısız doğal güzelliği ile her yıl yerli ve yabancı olmak üzere pek çok turisti ağırlıyor. Sabaha karşı yapılan balon turları ise yörenin en eğlenceli aktiviteleri arasında. İşte hafta sonu gezginlerine özel Kapadokya rehberi...

Hürriyet Seyahat
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1- Tarihi yerleri keşfedin
Tarihi güzelliklerle dolu olan Kapadokya'da Göreme, Ürgüp, Avanos ve Uçhisar gibi bölgeleri günlük turlar eşliğinde ya da harita ile kendiniz keşfederek doğal güzellikleri yakından inceleme şansına sahip olabilirsiniz.

Hafta sonu gezginlerine özel Kapadokya rehberi

2- Atlarla gezinti yapın
Yürümekten sıkılanlar için Kapadokya'da at kiralamak da mümkün. At turları eşliğinde bölgedeki vadileri keşfedebilir ve tadına doyulmaz manzaralara şahit olabilirsiniz. At turları yaklaşık olarak 1 saat sürüyor.

3- Atv ile turlayın
Dört tekerlekli Atv araçları ile bölgede dolaşmak paha biçilemez. Rehber eşliğinde yapılan bu turlar bir saat sürüyor ve en önemli bölgeleri araçlarla keşfe çıkmanın tadı bir başka oluyor.

Hafta sonu gezginlerine özel Kapadokya rehberi

4- Şarap tadım turuna katılın
Kapadokya, üzümleri ile meşhur olan bir bölge. Bu nedenle civarda leziz şarap üretim tesisleri yer alıyor. Kapadokya'ya özgü yerel şarapları şarap tadım turları eşliğinde tadabilir ve sevdiklerinize hediye olarak alacağınız şarapları hediye edebilirsiniz.

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5- Yeraltı şehirlerini gezin
Kapadokya yer altı şehirleri ile adından söz ettiriyor. Derinkuyu ve Kaymaklı olmak üzere iki ayrı yeraltı şehrine ev sahipliği yapan bölgede büyüleyici güzellikleri keşfe dalabilirsiniz.

Hafta sonu gezginlerine özel Kapadokya rehberi

6- Çanak - Çömlek yapmayı öğrenin
 Kil toprağı ile meşhur olan bölgede tabak, bardak ve çanak yapımı oldukça yaygın. Siz de bu yöresel geleneği saatlik atölyelerle öğrenebilir ve harika bir hobi edinebilirsiniz.

Hafta sonu gezginlerine özel Kapadokya rehberi

7- Vadi turlarına katılın
Toprağın zaman içinde değişik şekiller alması ile oluşan sayısız vadi bölgede keşfedilmeyi bekliyor. Bölgede düzenlenen vadi turlarına katılarak muhteşem doğa fotoğrafları çekme şansı yakalayabilirsiniz.

Hafta sonu gezginlerine özel Kapadokya rehberi

8- Yöresel lezzetlere şans verin
Testi kebabı ile meşhur olan Kapadokya'da yöreye özgü pek çok seçenek yer alıyor. Göreme'nin değişik lezzetlerini denemek için yerel restoranları tercih edebilirsiniz.

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9- Konaklamanızı kaya otellerinde yapın
İçi oyulmuş kayaların içinde yer alan otellerde kalmak size eşsiz bir deneyim sunuyor. Harika bir dekorasyona sahip olan butik oteller sizi bekliyor.

Hafta sonu gezginlerine özel Kapadokya rehberi

10- Balon turu olmazsa olmaz
Kapadokya ile özdeşleşmiş en eğlenceli aktivite olan balon turu, hayatınızda bir kez gerçekleştirmeniz gereken bir deneyim. Sabah erken saatlerde düzenlenen balon turlarına katılarak güneşin doğuşuna şahitlik edebilir ve harikulade fotoğraflar çekebilirsiniz.

Kaynak: Hürriyet Seyahat

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