Hafta sonu gezginlerine özel Kapadokya rehberi

1- Tarihi yerleri keşfedin

Tarihi güzelliklerle dolu olan Kapadokya'da Göreme, Ürgüp, Avanos ve Uçhisar gibi bölgeleri günlük turlar eşliğinde ya da harita ile kendiniz keşfederek doğal güzellikleri yakından inceleme şansına sahip olabilirsiniz.







2- Atlarla gezinti yapın

Yürümekten sıkılanlar için Kapadokya'da at kiralamak da mümkün. At turları eşliğinde bölgedeki vadileri keşfedebilir ve tadına doyulmaz manzaralara şahit olabilirsiniz. At turları yaklaşık olarak 1 saat sürüyor.

3- Atv ile turlayın

Dört tekerlekli Atv araçları ile bölgede dolaşmak paha biçilemez. Rehber eşliğinde yapılan bu turlar bir saat sürüyor ve en önemli bölgeleri araçlarla keşfe çıkmanın tadı bir başka oluyor.





4- Şarap tadım turuna katılın

Kapadokya, üzümleri ile meşhur olan bir bölge. Bu nedenle civarda leziz şarap üretim tesisleri yer alıyor. Kapadokya'ya özgü yerel şarapları şarap tadım turları eşliğinde tadabilir ve sevdiklerinize hediye olarak alacağınız şarapları hediye edebilirsiniz.





5- Yeraltı şehirlerini gezin

Kapadokya yer altı şehirleri ile adından söz ettiriyor. Derinkuyu ve Kaymaklı olmak üzere iki ayrı yeraltı şehrine ev sahipliği yapan bölgede büyüleyici güzellikleri keşfe dalabilirsiniz.





6- Çanak - Çömlek yapmayı öğrenin

Kil toprağı ile meşhur olan bölgede tabak, bardak ve çanak yapımı oldukça yaygın. Siz de bu yöresel geleneği saatlik atölyelerle öğrenebilir ve harika bir hobi edinebilirsiniz.







7- Vadi turlarına katılın

Toprağın zaman içinde değişik şekiller alması ile oluşan sayısız vadi bölgede keşfedilmeyi bekliyor. Bölgede düzenlenen vadi turlarına katılarak muhteşem doğa fotoğrafları çekme şansı yakalayabilirsiniz.







8- Yöresel lezzetlere şans verin

Testi kebabı ile meşhur olan Kapadokya'da yöreye özgü pek çok seçenek yer alıyor. Göreme'nin değişik lezzetlerini denemek için yerel restoranları tercih edebilirsiniz.





9- Konaklamanızı kaya otellerinde yapın

İçi oyulmuş kayaların içinde yer alan otellerde kalmak size eşsiz bir deneyim sunuyor. Harika bir dekorasyona sahip olan butik oteller sizi bekliyor.







10- Balon turu olmazsa olmaz

Kapadokya ile özdeşleşmiş en eğlenceli aktivite olan balon turu, hayatınızda bir kez gerçekleştirmeniz gereken bir deneyim. Sabah erken saatlerde düzenlenen balon turlarına katılarak güneşin doğuşuna şahitlik edebilir ve harikulade fotoğraflar çekebilirsiniz.