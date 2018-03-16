Sadece Auckland’da yapabileceğiniz şeyler

Volkanik bir adada kano keyfi

Rangitoto Adası’ndan bir kano kiralayın ve dağın etrafında gezintiye çıkın. Burası Auckland’dan feribotla ulaşılabilen uykuda bir volkan. Lavların bıraktığı izlerden yürüyerek zirveye çıkabilir ve manzaraya bir de buradan bakabilirsiniz.



Ülkeyi bir uçtan diğer uca yürüyün

Kıyıdan kıyaya olarak adlandırılan yürüyüş yolu Yeni Zelanda’nın en dar bölgesidir. Auckland’ın doğu kıyısından başlayacak bir yürüyüş size şehirin en güzel yerlerinden, harika doğa parklarından ve yollardan geçirdikten sonda Manukau Limanı’na getirecek. 16 kilometrelik bu yürüyüşü tamamladığınızda Yeni Zelanda’yı doğundan batıya yürümüş olacaksınız.

Sabah doğuda yüzün akşam batıda sörf yapın

İki sahil şeridinin birbirine yakınlığı size başka imkanlar da sunuyor. Aynı gün içinde Auckland’ın doğu plajlarında yüzüp güneşlenebilir, öğleden sonra ise batı sahilinin siyah kumlarından sörf tahtanızla denize açılabilirsiniz. Ya da tam tersi. Auckland’dan 35 dakikalık bir feribot yolculuğu ile ulaşabileceğiniz Waiheke Adası, ülkenin şarap adası olarak biliniyor. 30 adet şarap imalathanesinin yanı sıra inanılmaz güzellikte plajlara sahip. Muhteşem bir manzara eşliğinde şarap tadımı için doğru adrestesiniz.

Auckland Müzesi’nde yer alan Maori hazinelerini görün. Burası aynı zamanda tüm Yeni Zelanda’da görkemli Maori kültürü hakkında en geniş kapsamlı bilgi ve belgeyi bulabileceğiniz yer. Eskiden özel bir rehabilitasyon merkesi olan Rotoroa Adası 100 yıl kapalı kaldıktan sonra 2005’te tekrar kamuya açıldı. Artık bin müze ve sergi alanı olarak hizmet veriyor. Eski kilise ve hapishanenin koridorlarında bir yürüyüş de adanın diğer cazip aktiviteleri arasında.

Great Barrier Adası inanılmaz güzellikte bir ada olmasının yanı sıra dünyada sadece orada bulunan bir titre sahip: Karanlık Gökyüzü Sığınağı. Adanın üzerinde çok az miktarda aydınlatmaya izin veriliyor. Bu da yıldızların ve gökyüzünün geceleri hiçbir yerde olmadığı kadar net bir şekilde üzerinez dökülmesi demek. Dünyanın en geniş Polinezyalı nüfusuna sahip kentindesiniz. Durum böyle olunca geleneksel bir Polinezya festivalini deneyimlemeden dönmek olmaz. Farklı Pasifik Adaları’nın tüm kültürel özellikleriyle temsil edildiği Pasifika Festivali, yemek, canlı müzik ve Pasifik kültürüne ait her şey için kaçırılmaması gereken bir fırsat.