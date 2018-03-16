Sadece Auckland’da yapabileceğiniz şeyler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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HaberlerSeyahatVodafone Red İle Dünya AvucunuzdaSadece Auckland’da yapabileceğiniz şeyler
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Sadece Auckland’da yapabileceğiniz şeyler

Yeni Zelanda’nın başkentinin başka hiçbir yerde bulamayacağınız özellikleri var. İşte sadece Auckland’da deneyimleyebileceğiniz 8 şey.

Hürriyet Haber
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Volkanik bir adada kano keyfi

Rangitoto Adası’ndan bir kano kiralayın ve dağın etrafında gezintiye çıkın. Burası Auckland’dan feribotla ulaşılabilen uykuda bir volkan. Lavların bıraktığı izlerden yürüyerek zirveye çıkabilir ve manzaraya bir de buradan bakabilirsiniz.

Ülkeyi bir uçtan diğer uca yürüyün

Kıyıdan kıyaya olarak adlandırılan yürüyüş yolu Yeni Zelanda’nın en dar bölgesidir. Auckland’ın doğu kıyısından başlayacak bir yürüyüş size şehirin en güzel yerlerinden, harika doğa parklarından ve yollardan geçirdikten sonda Manukau Limanı’na getirecek. 16 kilometrelik bu yürüyüşü tamamladığınızda Yeni Zelanda’yı doğundan batıya yürümüş olacaksınız.

Sadece Auckland’da yapabileceğiniz şeyler

Sabah doğuda yüzün akşam batıda sörf yapın

İki sahil şeridinin birbirine yakınlığı size başka imkanlar da sunuyor. Aynı gün içinde Auckland’ın doğu plajlarında yüzüp güneşlenebilir, öğleden sonra ise batı sahilinin siyah kumlarından sörf tahtanızla denize açılabilirsiniz. Ya da tam tersi. Auckland’dan 35 dakikalık bir feribot yolculuğu ile ulaşabileceğiniz Waiheke Adası, ülkenin şarap adası olarak biliniyor. 30 adet şarap imalathanesinin yanı sıra inanılmaz güzellikte plajlara sahip. Muhteşem bir manzara eşliğinde şarap tadımı için doğru adrestesiniz.

Sadece Auckland’da yapabileceğiniz şeyler

Auckland Müzesi’nde yer alan Maori hazinelerini görün. Burası aynı zamanda tüm Yeni Zelanda’da görkemli Maori kültürü hakkında en geniş kapsamlı bilgi ve belgeyi bulabileceğiniz yer. Eskiden özel bir rehabilitasyon merkesi olan Rotoroa Adası 100 yıl kapalı kaldıktan sonra 2005’te tekrar kamuya açıldı. Artık bin müze ve sergi alanı olarak hizmet veriyor. Eski kilise ve hapishanenin koridorlarında bir yürüyüş de adanın diğer cazip aktiviteleri arasında.

Sadece Auckland’da yapabileceğiniz şeyler

Great Barrier Adası inanılmaz güzellikte bir ada olmasının yanı sıra dünyada sadece orada bulunan bir titre sahip: Karanlık Gökyüzü Sığınağı. Adanın üzerinde çok az miktarda aydınlatmaya izin veriliyor. Bu da yıldızların ve gökyüzünün geceleri hiçbir yerde olmadığı kadar net bir şekilde üzerinez dökülmesi demek. Dünyanın en geniş Polinezyalı nüfusuna sahip kentindesiniz. Durum böyle olunca geleneksel bir Polinezya festivalini deneyimlemeden dönmek olmaz. Farklı Pasifik Adaları’nın tüm kültürel özellikleriyle temsil edildiği Pasifika Festivali, yemek, canlı müzik ve Pasifik kültürüne ait her şey için kaçırılmaması gereken bir fırsat.

Sadece Auckland’da yapabileceğiniz şeyler

 

Kaynak: Hürriyet Haber

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