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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hindistan’ın asırlardır ihtişamını koruyan görkemli minaresi
Seyahat
Hürriyet Seyahat |  Fotoğraflar: DepoPhotos  
15.04.2019 - 17:10, Son Güncelleme:

Hindistan’ın asırlardır ihtişamını koruyan görkemli minaresi

Kutub Minar, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de Kuvvetii'i-İslam Camii'nin 50 metre güneyinde 13.yüzyılda inşa edilmiş zafer anıtı niteliğindeki mimari şaheseri bir minare. Hint-İslam mimarisinin başyapıtlarından kabul edilen minare, 72,5 metre yüksekliğiyle 14. yüzyılda Tac Mahal'in inşa edilmesine kadar Hindistan'ın, en yüksek yapısı olarak kaldı.

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Gurlu hükümdarı adına Delhi'yi fetheden Kutbiddin Aybek tarafından, İslâmiyet'in Hindistan'da kazandığı zaferin sembolü olarak yapımı başlatılan eser; kendisinden sonra Delhi Sultanı olan damadı Şemseddin İltutmuş tarafından tamamlatıldı ve 1368'deki onarım sırasında beş katlı hale getirildi.

Hindistan’ın asırlardır ihtişamını koruyan görkemli minaresi

Minare, Kutub Minar adını yakınına 1235'te evliya Kutbiddin-i Bahtiyar Kaki'nin gömülmesinden sonra aldı. Minarenin mimarisi, Selçuklu, Gurlu ve Gazneli tarihinin izlerini taşıyor. 1993'ten beri çevresindeki anıtlarla birlikte UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kutub Minar, gittikçe daralan beş katlı bir gövdesi olan müstakil bir yapı.

Hindistan’ın asırlardır ihtişamını koruyan görkemli minaresi

İlk üç katı kırmızı kumtaşından, dördüncü ve beşinci katları daha çok mermerden olan bu mimari harikasında her katın arasında mukarnaslar ve yazı kuşaklarıyla bezenmiş dört şerefe bulunuyor. Zaman içinde eklemelere, uzatmalara, genişletmelere maruz kalsa da eski ihtişamını hala koruyan Kutub Minar, günümüzde Hindistan’ın en fazla ziyaretçi çeken eserleri arasında yer alıyor.

 

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