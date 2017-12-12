Görmeden dönmeyin: En güzel 5 Portekiz kasabası

Aviero
Portekiz’in Venedik’i olarak anılan Aviero, kanallardan oluşuyor. Gondolları değilse de rengarenk son derece sevimli kayıkları var. Kasaba merkezi Portekiz Barok mimarisini yansıtırken sokaklar rengarenk evlerler, seramik taşlarıyla ve Atlas Okyanusu’nun rüzgarıyla dolu.
Óbidos
Portekiz’in batı kıyısında yer alan Óbidos Roma İmparatorluğu’ndan başlayarak tüm çağların izlerini günümüze taşımasıyla ünlü. Şehir merkezindeki yollar dahil hemen hemen her yerde arkeolojik eserler görmek mümkün. Kasabaya tepeden bakan görkemli kale de cabası.
Monsanto
Bu küçük kasaba 1938’de “En Portekizli kasaba” seçilmişti. Sarp granit duvarlarıyla, sarp yamaçlara kurulu Monsanto ve granit duvarları kesinlikle Portekiz’in en görülmesi gereken kasabalarından biri. Kaleyi ziyaret ederseniz Serra de Estrela dağları ve ovaların manzarasını daha görkemli haliyle görebilirsiniz.
Nazare
Portekiz’in en ünlü balıkçı kasabası. İnsanların geleneksel kıyafetler giydiği, sert deniz koşullarının hüküm sürdüğü bu Alaska benzeri kasabayı ve eşsiz doğasını listenize ekleyebilirsiniz. Burada sörf de yapabilirsiniz derdik ama Nazare 30 metrelik dalgaların kaydedildiği bir denize sahip.
Monsaraz
Guadina Nehiri’nin üzerinden İspanya sınırına bakan Monsaraz, hem Portekiz’in hem de Avrupa’nın en köklü yerleşimlerinden biri. Tarih öncesi çağlardan beri insan yerleşimi olan kasaba bugün de adete bir Ortaçağ açık hava müzesi.
Kaynak: Hürriyet Haber