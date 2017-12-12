Görmeden dönmeyin: En güzel 5 Portekiz kasabası

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Görmeden dönmeyin: En güzel 5 Portekiz kasabası

Portekiz’in en çok tercih edilen seyahat destinasyonları arasına adını yazdırmasında onların payı büyük. İrili ufaklı Portekiz kasabalarının kendilerine has güzellikleri var. İşte en güzel 5 tanesi... 

Hürriyet Haber
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Aviero

Portekiz’in Venedik’i olarak anılan Aviero, kanallardan oluşuyor. Gondolları değilse de rengarenk son derece sevimli kayıkları var. Kasaba merkezi Portekiz Barok mimarisini yansıtırken sokaklar rengarenk evlerler, seramik taşlarıyla ve Atlas Okyanusu’nun rüzgarıyla dolu.

Görmeden dönmeyin: En güzel 5 Portekiz kasabası

Óbidos

Portekiz’in batı kıyısında yer alan Óbidos Roma İmparatorluğu’ndan başlayarak tüm çağların izlerini günümüze taşımasıyla ünlü. Şehir merkezindeki yollar dahil hemen hemen her yerde arkeolojik eserler görmek mümkün. Kasabaya tepeden bakan görkemli kale de cabası.

Görmeden dönmeyin: En güzel 5 Portekiz kasabası

Monsanto

Bu küçük kasaba 1938’de “En Portekizli kasaba” seçilmişti. Sarp granit duvarlarıyla, sarp yamaçlara kurulu Monsanto ve granit duvarları kesinlikle Portekiz’in en görülmesi gereken kasabalarından biri. Kaleyi ziyaret ederseniz Serra de Estrela dağları ve ovaların manzarasını daha görkemli haliyle görebilirsiniz.

Görmeden dönmeyin: En güzel 5 Portekiz kasabası

Nazare

Portekiz’in en ünlü balıkçı kasabası. İnsanların geleneksel kıyafetler giydiği, sert deniz koşullarının hüküm sürdüğü bu Alaska benzeri kasabayı ve eşsiz doğasını listenize ekleyebilirsiniz. Burada sörf de yapabilirsiniz derdik ama Nazare 30 metrelik dalgaların kaydedildiği bir denize sahip.

Görmeden dönmeyin: En güzel 5 Portekiz kasabası

Monsaraz

Guadina Nehiri’nin üzerinden İspanya sınırına bakan Monsaraz, hem Portekiz’in hem de Avrupa’nın en köklü yerleşimlerinden biri. Tarih öncesi çağlardan beri insan yerleşimi olan kasaba bugün de adete bir Ortaçağ açık hava müzesi.

Görmeden dönmeyin: En güzel 5 Portekiz kasabası


Kaynak: Hürriyet Haber

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Görmeden dönmeyin: En güzel 5 Portekiz kasabası
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