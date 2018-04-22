Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İşe ara verdiler 80 şehir gezdiler! Günlük ne kadar harcıyorlar?
Bahar ve Ozan Kıranşa çifti, yedi yıllık iş hayatlarına ara verip, dünya turuna çıktılar. Bahar uluslararası şirkette Orta Asya ve Kafkaslar marka müdürüydü, Ozan ise pazarlama direktörü… Artık otostop çeken, hostellerde konaklayan ve rüzgâr nereye savurursa oraya giden seyyah bir çiftler… Maceraları Nepal’de başladı. Altı aydır yoldalar. Şu ana kadar 11 ülke ve 80 şehir gezdiler. Annapurna Ana kampına da tırmandılar, Sri Lanka’da dünyanın en güzel tren rotasında yolculuğa da çıktılar.
Bahar ve Ozan Kıranşa çifti, yedi yıllık iş hayatlarına ara verip, dünya turuna çıktılar. Bahar uluslararası şirkette Orta Asya ve Kafkaslar marka müdürüydü, Ozan ise pazarlama direktörü…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Artık otostop çeken, hostellerde konaklayan ve rüzgâr nereye savurursa oraya giden seyyah bir çiftler… Maceraları Nepal’de başladı. Altı aydır yoldalar. Şu ana kadar 11 ülke ve 80 şehir gezdiler. Annapurna Ana kampına da tırmandılar, Sri Lanka’da dünyanın en güzel tren rotasında yolculuğa da çıktılar.
Fotoğraflar: Bahar ve Ozan Kıranşa
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yedi yıldır iş hayatınızdasınız. Yoğun tempo ya da birbirini tekrar eden günler mi sizi bu maceraya itti? Ozan: Bunların etkisi büyük… Daha önce Erasmus sayesinde bir yıl İsviçre’de yaşadım. Bahar da iş nedeniyle İsveç’te beş yıl yaşadı. O dönemlerde Avrupa’daki birçok ülkeyi görme şansımız olduğu için artık gözümüz hep uzaklardaydı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Üç yıl önce Tanzanya’ya, Endonezya’ya ve Tokyo’ya 10’ar günlüğüne gidip gelmiştik. Bu seyahatler maliyet olarak bizi çok zorladı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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“Tek yön bir bilet alıp sonunu düşünmeden yolda olmak, nasıl olur?” diye sorduk birbirimize. Yaşlarımız henüz 30, çocuğumuz yok, “Şimdi yapmazsak ne zaman yapacağız ki?” deyip düştük yollara…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bu fikrinize aileleriniz tepki nasıl oldu? Bahar: Öncelikle birkaç ay en yakınlarımıza dahi hiçbir şey söylemedik. Üç-dört ay kendimizi iyice ikna ettik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ailelerden, “Deli misiniz, mis gibi işiniz var, zaten işleriniz vasıtasıyla geziyorsunuz, derdiniz ne?” gibi tepkiler geldi.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Sonrasında maceracı olduğumuzu bildiklerinden bu durumu daha çok heyecanla karşıladılar ve desteklediler.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yola ne zaman çıktınız, belli bir plan yaptınız mı? Ozan: Temmuz’da Nepal Katmandu’ya tek yön bir bilet aldık. 8 Ekim’de yola çıktık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Elimizde Asya haritası “Herhalde beş-altı ay sürer” diyorduk. Bunların dışında ne başka bir otel, uçak rezervasyonu ne de Nepal’den hangi tarihte çıkacağımız bilgisi vardı aklımızda. Kendimizi tamamen rüzgâra bırakmak istedik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Nepal ilk durak, peki sonrası? Bahar: Nepal’de üç hafta kaldık. Sonra bir ay Hindistan, ikişer hafta Sri Lanka ve Malezya’yı gezdik. Daha sonra bir gün Singapur’da kalıp, bir ay Tayland’da konakladık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Sonrası sırasıyla ikişer hafta Laos, Vietnam, Kamboçya, Myanmar ve Filipinler. Bu ülkelerin sırası ve kalış süremiz tamamen yolda şekil buldu. Son altı ayda yaklaşık 80’in üzerinde şehir gördük.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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İlk kez böyle bir macera yapıyorsunuz, nasıl hazırlandınız? Ozan: Yola çıkmadan önce bol bol okuduk, araştırdık. Birkaç gezginle mesajlaştık. Daha sizin de söyleşi yaptığınız Candaş Poroy ve Berra ve Murat Çuhadar gibi gezginlerle buluşup onların fikirlerini aldık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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O Her şeyi ince eledik sık dokuduk. Ama öncelikle seyahat sağlığı merkezlerine gidip aşılarımızı olduk. Gerekli malzemeler listesini çıkardıktan sonra da en uygunlarını nereden alırız diye İstanbul’u turladık
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Malzemeleri toparladıktan sonra da en yakınlarımıza ne olur ne olmaz diye vekâletlerimizi verdik ve yola çıktık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yanınızda neler var? Bahar: Benim çantam 8 kilo (34 Litre). Ozan’ın ise 11 kilo (50 litre). Bir tane de 20 litrelik küçük, günlük sırt çantamız var. Sadece ben shot bardağı koleksiyonu yaptığım için her ülkeden bir bardak alıyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bu durum biraz ağırlığı arttırdı. Çantalarda çok ekstra şeyler yokç Beşer tişört, birer şort, pantolon, elektronik eşyalar, İsviçre çakısı, ilaçlar vs.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yol boyunca en unutamadığınız anlar nelerdi? Ozan: Nepal’de Himalayalar’da sekiz günlük trekkingle Annapurna Ana kampına tırmandık. Varanasi’de ölü yakma törenlerine şahit olduk.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Sri Lanka’da dünyanın en güzel tren rotası olan Ella- Kandy trenine bindik, usulen vagonlardan sarktık. Çocuklar gibi şendik. Vietnam’ın acı yakın tarihini yerinde gördük.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Angkor Wat’da dolaştık. Tayland’da dalış eğitimi alıp denizin 30 metre altına daldık. Sualtının muhteşem dünyasını keşfettik
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Dünya turunun artıları… Artık dalış hayatınızın bir parçası sanırım… Bahar: Evet, artık ikimizin de yeni hobisi… Öylesine büyülü bir dünya ki su altı... Her an sürprizlere açık bir yaşam alanı olduğundan çok heyecan verici geliyor bize.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Tropik iklime sahip ülkelerde dalış yapmak da ayrıca adrenalin artıran bir sebep. Çünkü sadece belgesellerde gördüğümüz balıklarla, mercan kayalıklarında yüzme şansımız oldu.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Dünyanın en büyük canlılarından biri olan balina köpekbalığını gördük bu dalışlarımızdan birisinde.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yol boyunca sizi en çok ne etkiledi? Ozan: Gittiğimiz yerlerden de ziyade yolda tanıştığımız insanlar. Örneğin Himalayalar’da 4200 metrede 83 yaşında bizden çok daha dinç bir amcayla karşılaştık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yapılamaz denilenin canlı örneğiydi. Sri Lanka’da 73 yaşında neredeyse hiç İngilizce bilmeyen, akıllı telefonu ya da bilgisayarı olmayan, 1970’lerdeki gezginlerden farksız bir teyze tek başına gezerken çıktı karşımıza. Ya da 40’lı yaşlarında ve yanında altı-yedi yaşındaki çocuğuyla kendi yaptığı bileklikleri satarak dünyayı dolaşan kadın.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bütçeniz ne kadar? - Yola çıkarken aklımızdaki bütçe günlük iki kişi için 40-45 dolar civarıydı. Tabi o zamanlar dolar da 3.30 TL’ydi. Bu önemli bir ayrıntı çünkü toplam bütçemiz çok etkilendi son zamanlardaki artıştan haliyle. Şu an itibariyle bütçemiz günlük olarak iki kişi için 45-50 dolar (180-200 TL) gibi…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Siz de en çok kalıcı iz bırakan ülke hangisi? - Nepal. Çünkü Himalayalar’a görmek harikaydı. Hem fiziksel hem zihinsel olarak gerçekleştirdiğimiz en zorlu ve ödüllendirici aktiviteydi.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Nerede konaklıyorsunuz? - Genelde hostel ya da misafirhane gibi düşük bütçeli yerlerde kalıyoruz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Maceranızda otostop da var mı? - Ara sıra kullanıyoruz. Örneğin Tayland’ın kuzeyinde iki-üç kez otostop çektik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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En çok nerede eğlendiniz? - Tayland. full moon partilerinde ve adalardaki gece hayatı inanılmazdı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Geri dönmeyi düşünüyor musunuz? - Kesinlikle bir yerde bitireceğiz. Dünya turu güzel ama sevdiklerimizi ve çalışıp bir şeyler üretmeyi de özledik.