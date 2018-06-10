Biraz kültür biraz adrenalin: 5 kıta 150 şehir

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Melis Arıkan (32) bilişim sistemleri mühendisi. İşlerinden vakit buldukça sık sık seyahat ediyor. Uzun tatillerinde uzak ülkeleri, kısa tatillerinde de yakın yerleri keşfe çıkıyor. Bugüne kadar beş kıtada 150’den fazla şehri gezdi ve beş yıl ABD’de yaşadı. Genelde kültür ağırlıklı geziler yapsa da bazı yerlerde cesaret gerektiren aktiviteler de yapıyor. Las Vegas’ta Hummer jeep’lerle off road yaptı hatta Hawaii adalarından Maui’de Haleakala Dağı’nın zirvesine de çıktı.
Melis Arıkan (32) bilişim sistemleri mühendisi. İşlerinden vakit buldukça sık sık seyahat ediyor. Uzun tatillerinde uzak ülkeleri, kısa tatillerinde de yakın yerleri keşfe çıkıyor. Bugüne kadar beş kıtada 150’den fazla şehri gezdi ve beş yıl ABD’de yaşadı. Genelde kültür ağırlıklı geziler yapsa da bazı yerlerde cesaret gerektiren aktiviteler de yapıyor. Las Vegas’ta Hummer jeep’lerle off road yaptı hatta Hawaii adalarından Maui’de Haleakala Dağı’nın zirvesine de çıktı.
Fotoğraflar: Melis Arıkan
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Seyahati sizin için bu kadar özel kılan şey nedir? - Merak… Keşfedilecek yeni yerler arıyorum, planlıyorum ve arkası çorap söküğü gibi geliyor. Seyahat halindeyken sürekli yeni yerler görmek, farklı kültürleri tanımak ve sonucunda anılar biriktirmek beni çok motive ediyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Her yeri gezebilirim ve her ortama girebilirim. Özellikle ABD’de yaşamam seyahate bakış açımı daha da değiştirdi.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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O süreç nasıl gelişti? - İTÜ ve Suny Binghamton üniversiteleri arasında yürütülen çift diplomalı, uluslararası ortak lisans programından mezun oldum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Okul bitince New York’a gittim ve bir enerji firmasında iş analisti olarak çalıştım. Beş yıl hayat sürdüm burada… Çok güzel günlerdi, artık New York ikinci vatanım diyebilirim. Avucumun içi gibi biliyorum her yeri.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Çalıştığım şirket hiç dönmemi istemedi. İstanbul’da aile şirketimiz olduğu için istifa ettim ve işlerin başına geçtim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Beş yıl çok uzun bir süre, ABD’de adım atılmadık yer bırakmamışsınızdır. - Çoğu yeri gezdim. Times Square’da müzikallere gittim, Carnegie Hall’da birçok bale ve opera izledim. En önemli müzelerini gezdim, eğlence parklarında roller coster’lara bindim, Şikago’ya hafta sonu caz dinlemeye gittim. Özellikle Manhattan, tüm dünya mutfaklarını bulabileceğiniz bir yer. Birçok ülkenin mutfağını ilk kez denedim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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ABD’de de yaşarken gezdiğim yerlere gelecek olursak; Porto Riko, Kaliforniya, Hawaii, Florida, Washington, Virgin Adaları, Las Vegas, Şikago, Delaware, Atlantic City, Philadelphia, Karayipler, Bahamalar, Meksika, Kanada ve Brezilya… Bugüne kadar beş kıtada 38 ülke ve 150’den fazla şehir gezdim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Peki şu sıralar ABD’ye tatil planlayanlara neler tavsiye edersiniz, nereleri görmeden dönmemeli? - Bir kere Walt Disney World, Universal Studios, South Beach ve Times Square Meydanı gibi herkesçe bilinen yerler kesinlikle görülmeli. Bunların dışında Soho ve Little Italy bölgeleri mutlaka gezilmeli. Gece hayatı için Meatpacking District harika.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Marriot Marquis Hotel’in 48’inci katında bulunan ve tüm cepheleri camla kaplı The View Restaurant’ta Manhattan’ı kuş bakışı izlemek harika. Ayrıca güzel bir et yemek için adres Wolfgang’s SteakHouse…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Şiddetle tavsiye ederim. Özellikle New York’a gelmişken müzikal izlemeden de asla dönmemeli…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Gezdiğiniz 38 ülke içinde en unutamadığınız anlar neler? - Hepsinde ayrı deneyimler yaşadım ancak bazıları öyle aklımda yer etti ki, ömür boyu unutmayacağım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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13 / 30
Örneğin, Grand Canyon’u (Büyük Kanyon) gezdim. 466 kilometre uzunluğunda ve 1600 metre derinliğinde… Kolorado Irmağı’nın kanalı milyonlarca yılda yarmasıyla oluşmuş. Buraya Las Vegas’tan pır pır uçaklarına binerek uçtum. Ardından helikopterlerle Kolorado Irmağı’na indim. Çok güzel bir deneyimdi.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Las Vegas’ta Hummer jeeplerle off road yaptım. Miami’den kalkan cruise gemisiyle Karayipler’e gittim. Beni en çok heyecanlandıran vatoz balıklarıyla tanışmam olmuştu.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Hawaii adalarından biri olan Maui’de Haleakala Dağı’nın zirvesine çıktım. Gördüğüm manzara anlatılmaz yaşanır. Bir de Çin Seddi’nde yürüyüp o havayı solumak mükemmel bir duyguydu.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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16 / 30
Genelde tek mi geziyorsunuz? - Tek başına gezdiğim de oluyor, ailemle ya da arkadaşlarımla gezdiğimde… Yalnız tek başına gezdiğinizde bencil olmanın keyfini çıkartıyorsunuz. Bu müthiş bir şey… Ne zaman nerede olmak, nereyi görmek, nerede yemek isterseniz orada oluyorsunuz. Ayak uydurmak zorunda olduğunuz kimse yok.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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17 / 30
Böylelikle kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı öğreniyorsunuz. Ancak, yanınızda kafa dengi bir arkadaşınız olduğu zaman gezmek çok keyifli... Herhangi bir aksilik yaşanırsa birlikte üstesinden geliyorsunuz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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18 / 30
En önemlisi fotoğraf çektirmek daha kolay. Konaklama masrafları da düşüyor. Mesela benim en iyi gezi arkadaşım annem…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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19 / 30
Gideceğiniz yerlere nasıl karar veriyorsunuz? - Uzun tatillerde uzak ülkeler, kısa tatillerde kısa mesafeli yerleri tercih ediyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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20 / 30
Gittiğim yerlere tekrar tekrar gitmektense, görmediğim yerleri keşfetmeyi seviyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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21 / 30
Biraz spontane de gelişiyor ama nereye gideceğimin kararını vermekte iş yoğunluğum, mevsim ve bütçem etkili oluyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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22 / 30
Mutlaka gittiğiniz ülkelerde değişkenlik gösteriyordur ama gezilerinize ortalama ne kadar bir bütçe ayırıyorsunuz? - Şu ana kadar yaptığım en düşük bütçeli geziler Avrupa’ya oldu.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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23 / 30
Genelde ucuz uçak bileti dönemlerinden faydalanıyorum. Yakın mesafeler için ulaşım ve konaklama dâhil 3 bin TL harcıyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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24 / 30
Yalnız kıtalar arası uçuşlar, orada harcanan para falan derken bu rakam 10 bin TL’yi buluyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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25 / 30
En son nereye gittiniz, neler yaptınız? - Maldivler’deydim. Male’de inip, tekneyle Meeru Adası’na gittim. Dört gün boyunca sadece adada kaldım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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26 / 30
Gün batımı tekne turu yaptım, yunusları görme turunu da çok istiyordum ancak hava elverişli olmadığı için bunu gerçekleştiremedim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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27 / 30
Şimdi ise bayram tatilinde Yunanistan’ın Thasos Adası’na gideceğim. Uzak rota olarak da Endonezya’nın Bali Adası planlarım arasında…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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“Dünyayı gezerken kendimi geliştiriyorum. İnsanların gördüğü yer sayısı arttıkça olaylara farklı bir bakış açısıyla olaylara yaklaşıyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bu hayat sizin ve yaşanılan anların tekrarı yok, ben hayallerimin peşinden koşmaya devam edeceğim. Siz de bazı şeyleri ertelemeyin…”
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Melis Arıkan, seyahatlerinde çektiği fotoğraflarını ‘@melisarikan_’ Instagram adresinden paylaşıyor.