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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünyanın en güzel küçük kasabaları
Seyahat
Hürriyet Haber
30.04.2018 - 14:44, Son Güncelleme:

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

Terk edilmiş gibi duran ama içinde yaşayan az sayıda insanın muhteşem manzaralara uyandığı küçük kasabalar, dünyanın birçok noktasında gezginlerin tercihi konumunda. İşte dünyanın en güzel küçük kasabaları...

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1- Garmisch-Partenkirchen / Almanya

1936 Kış Olimpiyatları'nın yapıldığı, Almanya'nın en yüksek rakımına sahip olan küçük, şirin kasabası.

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

2- Himalayalar’da bir köy / Tibet

Sadece yürüyerek veya at ile ulaşımı olan, Himalayalar'da gizli olan manastırları desteklemesi için kurulan birçok köyden sadece birisi.

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

3- Reine / Norveç

Moskenesoya adasında bulunan balıkçılıkla geçinen bir köy. Nüfusu 329 olan köy, oylarla Norveç'in en güzel köyü seçilmiştir.

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

4- Gasadalur / Faroe Adaları

İskoçya'nın kuzeyinde bulunan Faroe Adaları'nda bulunan 213 metrelik sarp kayalıların üzerine kurulmuş olan bu köye ulaşım sadece 2. Dünya Savaşı'nda İngilizler tarafından yapılan tek bir merdivenle sağlanmaktadır. Köyde sadece 18 kişi yaşamaktadır.

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

5- Colmar / Fransa

Nefis aromalarıyla bilinen bu köy, şarabın başkenti olarak kabul edilir. 1200'lerin başında bulunan bu köy, içinden geçen kanallar sebebi ile "küçük Venedik" takma adını almıştır.

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

6- Marsaxlokk / Malta

M.Ö. 900 yılında Fenikeliler Malta'ya yerleştikten sonra, Marsaxlokk'u ticaret limanı olarak kullanmışlardır. Günümüzde yerli halk balıkçılıkla uğraşmaktadır.

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

Kitap kurtları için cennet gibi kasaba: Hay-On-Wye
Kitap kurtları için cennet gibi kasaba: Hay-On-Wye

7- Bled / Slovenya

Bled 1004 yılında kurulmuş ve Roma İmparatoru tarafından Brixen piskoposuna hediye edilmiştir. 5000 nüfuslu kasabada birçok harika spa merkezi bulunmaktadır.

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

8- Hallstatt / Avusturya

Avusturya'nın en eski kasabalarından biri olan Hallstatt'ın tarihi M.Ö. 5000 yılına kadar dayanmaktadır.

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

9- Manarola / İtalya

Kasabada bulunan kilisenin yapım tarihi 1338 olan, gökkuşağı renkleriyle boyanmış olan bu yer, doğal bir savunmaya sahip olmasından dolayı günümüze kadar bozulmadan kalabilmiştir.

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

10- Bibury / İngiltere

İngiltere'nin en güzel kasabalarından olan bu kasabanın adı 1086 yılında yazılmış olan Kıyamet Günü Kitabı'nda da geçmektedir.

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

11- Annecy / Fransa

Annecy etrafını saran Fransa Alpleri'ne rağmen resmedilmeye daha çok değen bir yerdir.

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

12-  Göreme / Türkiye

Şehrin tarihi Roma İmparatorluğu çağına dayanmaktadır. Bölgede bulunan peribacaları yapılmış olan evleri desteklemektedir ve bazı kiliseler direk olarak bu peribacalarının içlerine yapılmıştır.

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

13- Leavenworth / Washington – ABD

Bir Avrupa şehri olarak gözüken bu yer, Bavyera modeli ile inşa edilmiştir.

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

14- Queenstown / Yeni Zelanda

İlk olarak Avrupalı kaşifler William Gilbert Rees ve Nicholas von Tunzelmann'ın 1860 yılında yerleştiği bu yerde altın bulduklarından sonra bir nüfus patlaması olmuştur.

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

15- Saklı köy Jiuzhaigou / Çin

Ordu için bir kale görevi gören bu köy hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır.

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

16- Shirakawa-go / Japonya

Geleneksel bir Japon köyü olan bu yerdeki evlerin çatıları düşen çığlar sebebi ile inanılmaz şekilde güçlü inşa edilmiştir. Gizemli ormanları ve etrafı saran yüksek dağlar bu kasabayı ele geçirilmesi zor bir yer yapmıştır.

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

30
İlkbaharı yaşamak için en iyi 10 kasaba
İlkbaharı yaşamak için en iyi 10 kasaba

17- Pucon / Şili

Şili'de maceraperestlerin bir numaralı mekanı olan bu kasaba ardında yükselen aktif volkan ve korku salan bir bir gölle kucaklaşarak herkesi kendisine çekmektedir.

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

18- Morro de Sao Paulo / Brezilya

Adaya herhangi bir araç kabul edilmemesinden dolayı bu köye ulaşım sadece tekne ve özel uçakla olmaktadır. Eski zamanlarda korsanlar ve Portekizliler burayı üs olarak kullanmışlardır.

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

19- Albarracin / İspanya

Bir ortaçağ köyü olan Albarracin, Levanten sanatını çok iyi bir şekilde gözler önüne sermektedir.

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

20- Chefchaouen / Fas

Chefchaouen Fas’ın kuzeybatısında, Rif Dağları’nın eteklerinde kurulmuş, mavi boyalı evleriyle fotoğrafçılara ender bulunur güzellikte fotoğraar veren küçük bir kasaba.

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

21- Chinchilianne / Fransa

Chichilianne, Fransa Alplerinde 200'ün biraz üzerinde insanın yaşadığı şirin bir kasabadır.

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

22- Pucisca / Hırvatistan

Brac Adası, çok kaliteli taşların bulunduğu bir Avrupa adasıdır ve Pucisca'da tam olarak bu adada bulunmaktadır. 

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

23- Camden Town / Mine - ABD

Amerika kıtası İngilizler tarafından bulunduktan sonra, Camden ilk kolonileştirilen kasabadır. Amerika'daki devrim sırasında kent Amerikalılar tarafından buluşma merkezi olarak kullanılmıştır. Şu an nüfusu 5 bin civarındadır.

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

 24- Vestmannaeyjar / İzlanda

Hala aktif bir volkan dağının eteklerinde bulunan kasabanın sınırlarında hala sınıflandırılmamış 150 bitki çeşidi ve milyonlarca kuş cinsi vardır.

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

25- Byron Bay / Avusturalya

Ünlü İngiliz kaptan James Cook tarafından, Kraliyet Donanması subayı John Byron'ı onurlandırmak için adını verdiği kasaba 5000 kişiye ev sahipliği yapmaktadır.

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

30
Avrupanın göbeğinde iki hayalet kasaba
Avrupa'nın göbeğinde iki hayalet kasaba

26- Ericeira / Portekiz

Tarihi 1200'lü yıllara dayanan, 7000 sakini ve 40 plajı bulunan kasabada havlunuzu serebilecek bir yer ararken çok zorlanacağınızı söylemekte fayda var.

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

27- Eze / Fransa

Nefes kesici bir manzarası olan tepenin üzerinde bulunan kasabada 3000'den az kişi yaşamaktadır. Tarihi M.Ö. 2000 yıllarına dayanmaktadır.

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

28- Tenby / Galler

Galce'de Tenby'ın anlamı "küçük balık kalesi"dir. Tarihi M.Ö. 900 yılına kadar giden bu kent doğal bir savunması olan, İrlanda Denizi ve Atlantik Okyanusu arasında bulunan doğal bir limandır.

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

29- Ittoqqortoormiit / Grönland

Ittoqqortoormiit'i telaffuz etmek kadar, ele geçirmekte oldukça zordur. İzlanda'dan haftada bir kalkan uçağa bindikten sonra tekrar bir helikopter yardımı ile kasabaya ulaşabilirsiniz.

Dünyanın en güzel küçük kasabaları

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