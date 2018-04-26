Kitap kurtları için cennet gibi kasaba: Hay-On-Wye
Galler’deki Hay-On-Wye kasabası, dünyadaki en büyük kitap koleksiyonunun bulunduğu yerleşim yeri durumunda. Kitap okumayı sevenlerin 'cennet' olarak adlandırdığı bu k kasabada, toplam 40 bağımsız kitabevi bulunuyor.
İstiklal Caddesi’ndeki tarihi kitapçıların yerlerini bir bir patso’culara kaptırdığı ülkemizde böyle bir kasabanın hayalini kurmak bile oldukça zor.Richard Booth isimli kitap sevdalısı bir adamın 1961’de, şehrin ilk ikinci el kitapçısını açmasıyla başlayan süreç, Hay-On-Wye’ı devasa bir kütüphaneye dönüştürdü.
Booth, koleksiyonunun gittikçe zenginleşmesiyle kasabadaki bütün kitapçıları bu harika Meksika dalgasının bünyesine katmaya başladı. 1970 yılında Hay-On-Wye’ın uluslararası olarak “Kitap kasabası” unvanı almasına da öncülük etmiş oldu.
Her sene yaklaşık 500.000 turisti misafir eden Hay-On-Wye, Hay Festival of Literature & Arts isimli bir festivalle de kasabaya uğrayan kitap tutkunlarını mest ediyor.
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