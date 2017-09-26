Şehirleşme ve doğa arasındaki çizgiyi ortadan kaldıran 9 çevre dostu alan

Farming Kindergarten – Dongnai, Vietnam

Mimar Vo Trong Nghai ve şirketi Tarım Anaokulu çocuklar alışkanlık kazanabilsin diye tasarlamışlar. Yapının tüm çatısı sebze bahçesinden oluşuyor ve böylece çocuklar kendi yiyeceklerini kendileri üretmeyi öğreniyorlar. Binanın bahçesi aynı zamanda çocuklara güvenli bir oyun alanı da sağlıyor. Binanın suyu, güneş enerjisi ile ısıtılıyor. Çimler ise yakındaki bir fabrikadan atılan suyun arıtılmasıyla sulanıyor.





Nanjing Kuleleri – Çin

İtalyan mimar Stefano Boeri ve şirketi, Nanjing’de 2018 yılı itibarıyla tamamlanacak dikey orman çalışmalarını yürütüyor. İki gökdelen aslında dikey ormandan oluşuyor. Çevre dostu bu binalar, her gün yaklaşık 84 kişiye yetecek kadar oksijen üretecek. Burada ofis, restoran ve müze gibi mekanlar da olacak.





Urban Nature Park – Amerika, Texas

Michael Van Valkenburgh tarafından tasarlanan bu park, Trinity Nehri çevresinde yer alıyor. Parkın asıl yapılış amacı şehirdeki büyük sel felaketlerini en aza indirmek olsa da, ekolojik bir amacı da var; yerli halka çevre dostu bir alan sağlamak. Parkın belirli bir kısımı tamamlanmış diğer kısımı ise yapım süreci hala devam ediyor.





Enabling Village – Singapur

Enabling Kasabası, Singapurlu mimarlık şirketi olan WOHA tarafından onlarca yıldır yıkık dökük olan eski bir binadan yapıldı. Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak yapılan bu bina, mimarinin ve doğanın karışımıyla çevre dostu bir alan sunuyor. Kasabanın asıl amacı farklı yeteneklere sahip kişilerin bağımsız olarak hareket edecekleri alan olurşturmak. Kasaba, aynı zamanda engelli bireylerin tamamen ulaşabileceği şekilde tasarlanmış.





Dongdaemun Design Plaza & Park – Seoul, Güney Kore

Tasarımcı Zaha Hadid, standart bir alışveriş merkezi tasarlamak yerine fütüristik tasarımlar kullanarak çevre dostu bir alan oluşturmuş. Lotus göletleri, bambu bahçeleri ve yokuşlu yeşil tepeler ile tamamlanan bu alan ofis binaları, bir tasarım müzesi ve kongre tesisleri ile birleştirilmiş.

Park Houses – Preston, İngiltere

Ushida Findlay Architects, bu çevre dostu alanı inşa edebilmek için sonunda izin alabilmiş. Bu evlerde güneş enerjisi kullanılacak. Yerel malzemelerle inşa edilecek.









Tasarım beş ayrı dört katlı evi birbirine bağlayan dalga şeklinde yeşil bir çatıya sahip olacak. Evler rekreasyon alanlarını paylaşacak ve karbon ayak izi düşük olacak. Bu yenilikçi tasarım, çevre dostu alanların evlerle nasıl birleştiğine ilişkin iyi bir örnek oluşturuyor.





The Great Trail – Kanada

25 yıllık bir çalışmanın ardından, Kanadalılar nihayet bu yıl Büyük Patika’da yürümenin keyfine varacak. The Trans Canada Trail Foundation, bu sonbaharda dünyanın en büyük patikalarından birini tamamlıyor. Çevre dostu bu alan, 24,000 kilometre uzunluğunda. Kanadalıların ve turistlerin bir araya gelip doğada iç içe vakit geçirmelerine imkan sunacak.





The Rock Island Trail – Windsor, Missouri

Missouri çok yakında yürüyüş yapmak ve bisiklet kullanmak için yapılan, 400 millik bir yola ev sahipliği yapacak. Çevre dostu bu alan, arabaya gerek kalmadan Kansas’tan St. Louis’e yürüyerek veya bisikletle gitmeyi sağlayacak.









The Rock Island, Windsor için bu yenilik şehre iş imkanı ve turizmi de getirecek. Yerli halkı ve turistleri bir araya getirip kamp yapmak, bisiklet sürmek, yürüyüş yapmak gibi faaliyetleri olanaklı kılacak.





Çevre Dostu Barınma Evi – Atlanta, Amerika

Bu tasarımın diğerlerinden daha eşsiz bir yanı var çünkü hareketli bir şehirde çevre dostu bir çatı sunmanın yanı sıra evsizlere barınacak yer de sunuyor. Ekolojik bahçe, tamamıyla orada oturan sakinler tarafından yetiştirilip yürütülüyor. Bahçede bir arı kovanı bulunuyor ve yağmur suyu toplanıyor. Yenilikçi ve ekolojik bahçe, hem çevre dostu hem de eğitici bir girişim olarak tanımlanıyor.

Kaynak: : The Plaid Zebra



