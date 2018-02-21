Beyoğlu’nda 12 saat

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerSeyahatBeyoğlu’nda 12 saat
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Seyahat

Beyoğlu’nda 12 saat

Beyoğlu değişen yüzüne rağmen hâlâ İstanbulluların biriciği. En sevmeyenin bile yolu mutlaka Beyoğlu’ndan geçer, en güzel buluşmalar Beyoğlu’nda olur. Kalabalığından yakınsak da aslında o zaten boşken hiç de güzel değildir. Size bir hafta sonu Beyoğlu’nda yaptığım keşif gezimden notlar paylaşacağım. Beyoğlu’nda kahvaltı önerisinden, öğlen yemeğine, sıcak bir kahveden, sanat galerisine, alışverişinden sokak lezzetlerine pek çok şey... Benzer bir planı bir gün uygulayın derim, bence pişman olmayacaksınız. Hadi başlayalım o zaman…

Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik
Sevda SERBEST
Sevda SERBESTGezgin

Saat 10:00 Cezayir Restaurant- Kahvaltı

Cezayir’in İstanbul ve Beyoğlu’nun klasikleri arasında. Kendisine hayran bıraktıran ve her daim yeşil bahçesi, kentli gezginler için çok keyifli durak. Beyoğlu’nda 12 saatGalatasaray Lisesi’nin hemen arkasında yer alan Cezayir Restoran’da ben Türk kahvaltısı ile kahvaltı ettim. Bunun dışında omlet, pancake, granola gibi pek çok çeşit bulabilirsiniz. Şöminesi de bulunan mekanda kahvaltı yapmak tam bir ‘’bu hayatı seviyorum’’ hissi yaşatıyor. Bütçe: 30 TL

Beyoğlu’nda 12 saat

Saat 11:00: Beyoğlu’nun ara sokakları- Gezinti

Biraz sokak sanatı göreyim, birazcık kedi seveyim, belki yeni bir dükkân açılmıştır gidip keşfedeyim diye Cezayir’den Serdar’ı Ekrem’e kadar dolaştım. Gamze Yalçın’ın duvar resimleri nefis. Bol bol fotoğraf çektim, kedileri sevdim. Biraz aşağıda Neo-Gotik mimarisiyle beni büyüleyen, Instagram için güzel fotoğraf veren Anglikan Kilisesi’ni gezdim.Biraz yorulunca da enerji için İstiklal Caddesi’ndeki taze nar sıkan dükkanlardan bir nar suyu söyledim kendime… Nar suyu içerek yürüdüm İstiklal boyu. Rotamı Meşrutiyet Caddesi’ne çevirdim. Bütçe: 5 TL.

Beyoğlu’nda 12 saat

13:00 Pera Müzesi- Sergi Gezelim

Aralık ayından Mart ortasına kadar devam edecek olan Bana Bak sergisi Pera Müze’sindeki ilk durağım oldu. ”la Caixa” Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan Portreler ve Diğer Kurmacalar sergisi portre severler için kaçırılmaması gereken bir seçki olmuş. Hemen ardından da yine Mart ortasına kadar devam edecek olan Louis Kahn’a Yeni/den Bakış sergisine devam ettim. 20. yüzyıl dünya mimarlığının önemli aktörlerinden, düşünür, sanatçı ve bir “mimarlık gurusu” olarak tanınan Louis I. Kahn’ın önemli yapılarına ve sanatsal çalışmalarına odaklanan sergi Cemal Emden’in Fotoğrafları oldukça etkileyici. Bütçe: Tam 20-Öğrenci 10 TL Ayrıca her Cuma 18:00 - 22:00 arası ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Beyoğlu’nda 12 saat

14:00 Soho House İstanbul- Kahve

Soho House‘un İstanbul şubesine sadece üyeler girebilse de normal vatandaşımıza açık alanları da yok değil. Ben kahve içeceğim için The Allis’i tercih ettim. Hem de güzel bahçesi var. Sokaktan ayrılmıyorsunuz ama bir yandan da 1873 yılına ait binasıyla görkemli Palazzo Corpi manzarasını da izleyebiliyorsunuz.

Beyoğlu’nda 12 saat

Mermerleri Venedik’ten getirtilen bu ana bina daha sonralarda bir süre ABD Konsolosluğu’na da ev sahipliği yapmış. Şimdi işe orada ben kahve içip, kitabımı okuyorum. Hayat garip. Allis’in öğleden sonraya kadar sarkan brunchları da var, bahçesinde kedileri de… Bütçe: 9 TL.

Sanatın, tarihin ve lezzetin kalbi: 12 Saatte Floransa gezisi
Sanatın, tarihin ve lezzetin kalbi: 12 Saatte Floransa gezisi



15:00 Hayata Sarıl Lokantası- Acıktım!

Biraz acıktım ve soluğu dayanışması yüksek bir mekanda aldım. Hayata Sarıl Derneğinin Hayata Sarıl Lokantası, evsizlere iş ve yemek imkanı sunuyor. Türkiye’de bir ilk olan Hayata Sarıl Lokantası, gündüzleri ziyaretçilerin ücretli olarak yemek yiyebileceği ve akşamları da evsizlere ücretsiz olarak yemek verileceği bir şekilde kurgulanmış. Ücretli yemek yiyen müşteriler, aynı zamanda “askıda menü” seçeneğiyle ek bağış da yapabiliyor. Yolunuz düşerse uğramayı unutmayın!

Beyoğlu’nda 12 saat

16:00 Müz -Alışveriş

İçimizdeki alışveriş aşkı sönmüyorsa illa ki bir dükkana gireceksek o Galatasaray Lisesi’nin arkasındaki Müz olmalı. İçeride çok güzel bir müzik var. Her yer yeşil terraiumlar, kaktüsler ve bitkilerden ilham alan takılar, aksesuarlarla dolu. Kendisine aşık ettiren kaktüsleri, aksesuarları ve takıları incelerken burnunuza da Petra Roasting Co.’nun nefis kahve kokuları gelecek. Kahveniz geldiyse burada da soluklanabilirsiniz. Ben Pokut Bulut isimli saksı ve kaktüsünü aldım. Bütçe: Her bütçeye uygun bir şeyler var aslında. Benimki 40 TL oldu.

Beyoğlu’nda 12 saat

17:00 Beyoğlu Sineması - Başka Sinema

Vizyonda pek güzel filmler var. 1989’da açılan Beyoğlu Sineması, İstiklal Caddesi'ndeki Halep Pasajı'nda yer alıyor. Ben daha çok Başka Sinema kapsamında listelenen filmler için geliyorum buraya.

Beyoğlu’nda 12 saat

Fatih Akın’ın Altın Küre Ödülü kazanan, Oscar yarışındaki yeni filmi Paramparça’yı izledim. Program için bu linke tıklayabilirsiniz.Bütçe: Tam 16, Öğrenci 14.

Şehre dönenlere özel İstanbul gece hayatı rehberi
Şehre dönenlere özel İstanbul gece hayatı rehberi



20:00 Akşam Yemeği –Günü Batırmalık Meksika Restoranı Los Altos

Evet tam da başlıktaki gibi akşamüstü en zirve güzelliğine ulaşıyor Los Altos. Beyoğlu’nda pek lezzetli Meksika lezzetleri sunan mekânın kokteylleri lezzetleriyle yarışıyor. Ama manzarası birinciliği ikisine de bırakacak değil! Maya kültürüne göz kırpan dekorların arasında gelsin Taco’lar, gitsin tortilla cipsleri… Benim favorilerim Queso Fundido (erimiş peynir), Guacamole & Cips ve Ceviche oldu.
Bütçe: 70 TL.

Beyoğlu’nda 12 saat

22:00 Blues Dinleyelim

Nefes kesen bir canlı Blues performansı için Asmalı Mescit’teki Kumsaati Blues Club’a geldik. Buraya bir kez gelince sık sık geliyorsunuz. Hem samimi ortamı hem de performans grubu muazzam. Özellikle Cuma, Cumartesi akşamları saat 22’den 03’e kadar Blues dinleyebilirsiniz. Sıcak ve samimi bir ortamı olan mekanda zaman zaman konsept partiler de yapılıyor. Giriş ücretsiz. Ortalama Bütçe 40 TL.

Beyoğlu’nda 12 saat

Fotoğraflar: Sevda SERBEST

Kaynak: Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik

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