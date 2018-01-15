 Sanatın, tarihin ve lezzetin kalbi: 12 Saatte Floransa gezisi

Şehrin hemen hemen her metrekaresi mutlaka tarihsel ya da sanatsal içeriklerle dolu. İtalya’nın hangi şehrine giderseniz gidin, yanına bonus olarak Floransa’yı kesinlikle eklemelisiniz. Gitme nedeniniz Roma, Milano yada Venedik bile olsa, aklınızda en çok yer eden bence Floransa olacak.

Floransa’ya aktarmalı uçakla gelmeseniz bile, Roma veya Siena üzerinden trenle ulaşım çok rahat. Ben de gezimi Roma üzerinden trenle yaptım. Ancak tren biletlerinizi seyahatinizden minimum 2-3 hafta kadar önce almaya dikkat etmelisiniz. Tahmin edebileceğiniz üzere seyahat günü yaklaştıkça, fiyatlar da ona göre artıyor. 15-20 Euro’ya alabileceğiniz biletler, bir anda 50-60 Euro’ları görebilir.

Floransa’ya 1-1,5 günün fazlasıyla yeteceğini düşünüyorum. Fakat ben Floransa’ya aşığım, %80’ini değil de %100’ünü görmek istiyorum diyenler 2 gün ayırmalı. Ben orada konaklama gerçekleştirmedim ama öncesinde yaptığım araştırmalar ve şehirdeki gözlemlerime göre, Santa Maria Novella istasyonu ile Duomo meydanı arasında uygun bir yerlerde kalmayı tercih etmelisiniz. Her yeri tarih olan bir şehir de lüks bir seçim yapmaktansa, konumunun uygunluğu seçeneği mantıklı olacaktır. Four Seasons gibi lüks otellerin çoğu da şehrin gezi yerlerine uzak konumda yer edinmiş zaten.

07.30 – 09.00: Boşken çok güzelsin Floransa!

Daha önce de bahsettiğim gibi Floransa çok küçük bir şehir, yürüyemeyeceğiniz yer bence yok. Şehri gün ışığında minimum insanla görmek, turlamak ve fotoğraf çekmek isterseniz; bundan daha iyi bir vakit yok. Duomo meydanından başlayıp, Floransa sokaklarında kaybola kaybola, Ponte Vecchio’ya doğru gezebilirsiniz. İlerleyen saatlerde insan kalabalığından şehri bu kadar boş görme şansınız imkansız.

09.00 – 10.30: Galleria Degli Uffizi

Sadece Floransa değil. İtalya, İspanya gibi fazla turist çeken ülkelerde, ünlü müze ve galerilere girmeden önce online bilet almak artık neredeyse zorunlu hale geldi. Yoksa 3-4 saatlik kuyruklarda sıra beklemek zorunda kalabilirsiniz. Seyahatinizde en önemli şey zamanı efektif kullanmak olduğundan, bence böyle bir şeyle karşılaşmak istemezsiniz. Ünlü Medici ailesi tarafından oluşturulan Uffizi galerisi en kısa haliyle Leonardo, Michelangelo, Boticelli, Caravaggio gibi ünlü ressamların eserleriyle dolu bir sanat galerisidir. Galerinin en ünlü yapıtı, Kürk Mantolu Madonna kitabına da ilham kaynağı olan, 58 numaralı odada bulunan Andrea Del Sarto yapımı Madonna eseri olarak bilinir.

10.30 – 13.30 Atıştırmalık ve Giotto Çan Kulesi ile Duomo

10’dan sonra açılan All’antico Vinaio’dan alacağınız nefis sandviç ile birlikte yolda olmaya devam. İnternetten Duomo’nun tepesi için randevu da aldıysanız; sorun yok. Ancak kalabalıktan dolayı aldığınız randevu saati muhtemelen geçecek. Minimum +30 dakika koymakta fayda var. Randevunuz 11 bile olsa, 12’ye kadar uzayabiliyor çıkışınız. Daracık tapınaklardan 500’e yakın basamak çıkacaksınız. Çıktığınızdaki manzara her şeye değecek ama! Şehri en yüksek yerden görebileceğiniz sayılı yerlerden birisi.

Ama bence en güzeli... Mutlaka çıkın. Fiyatı 15 Euro ama aldığınız bu randevu ile ücretsiz bir şekilde Giotto Çan Kulesi’ni de gezip, tepesine çıkabiliyorsunuz. İkisini de gezdikten sonra muhtemelen baya yorulacaksınız, sandviç de etkisini yitirecektir. Gusta Pizza yada Duomo meydanındaki Mister Pizza ile atıştırmalık bir şeyler yiyebilirsiniz. Çok doyurmayın ama kendinizi. Öğlene meşhur Fiorentina Steak var daha...

13.30 – 16.00 Boboli Garden, Alışveriş ve Ana Yemek





Duomo’dan çıktık, yemeği geçiştirdik. Şimdi rotamız Pitti Sarayına doğru... Yol üstünde Ponte Vecchio’ya doğru giderken Kapalıçarşı havasını sezeceğimiz minik dükkanlar var. Kuyumculardan, hediyelik eşyacılardan tut da seyyar satıcılara kadar türlü türlü değişik şeyler satıyorlar. Bakmakta fayda var. Boboli Bahçeleri yaz veya bahar aylarında daha güzel görüntüler sunan ferahlatıcı bir yer. Kış için çok da tavsiye etmiyorum. Rönesans bahçe düzenlemesi örneklerini bulabileceğiniz bir yer. En çok da peyzajcılar ve fotoğrafçılar için malzeme var aslında. Buradan çıktığımızda artık ana yemek vakti geldi. Meşhur Fiorentina Steak’i yerel halkın ve yabancı bloggerların da şiddetle önerdiği istasyona yakın bir sokakta bulunan Trattoria Nerone’de güzel bir Toscana bölgesi şarabıyla birlikte yiyebilirsiniz. 700 gramdan aşağı sipariş edilmediğini de dip not olarak düşelim. Yemek üstüne tatlı seçimi olarak da Floransa’da bence restoranlardan ziyade bu işi yapan asıl yerlere gitmek doğru bir tercih olur. Tam da bu konuda insanı tekrardan Floransa’ya gitmeye ikna edecek muhteşemlikte bir tat sunan, Cafe Gilli’den Tiramisu yemek gerekiyor. Eşi, benzeri kesinlikle yok. Alternatif tatlı yerleri olarak da; Duomo meydanında yer alan dondurmacılar, Bar Vivoli Gelateria’de yenilen dondurma ve Scudieri Pastanesinde yiyeceğiniz tatlılar değerlendirilebilir.

16.00 – 17.30 Göl kenarı keyfi!





Gezdik, yorulduk; biraz soluklanma zamanı. Gün batımı öncesi Arno nehrine karşı bir şeyler içebileceğiniz çeşitli yerler var. Signorvino bu konuda güzel bir seçim olur. Chianti şarabından tatmalısınız. Dinlenmeyi kısa tutup markaların yer aldığı caddelerde alışveriş yapma şansınız da var. Ancak çok olağanüstü beklentiyle gitmemenizi tavsiye ederim. İstanbul’dan çok da farklı şeyler bulmak pek mümkün değil.

17.30 – 19.30 Michelangelo tepesi ve gün batımı...





Şehirde yaptığınız her şeyi tepeden izleme zamanı şimdi... Alacağınız atıştırmalık ve içeceklerle birlikte tepeye çıktınız. İstasyondan kalkan otobüsler veya taksiler tepeye ulaşmak için en mantıklı yollar. Tepedeyken hiçbir şeyi düşünmeyin... Sadece izleyin. Kendinizi Floransa’ya bırakın. ‘’İyi ki geldim, bir daha kesinlikle gelmeliyim’’ düşüncesini size hissettirecek yer işte burası. Zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız bile. Ama çok da transa geçmeyin, malum daha dönüş treniniz/uçağınız var.

Fotoğraflar: Ali Alp UMAR