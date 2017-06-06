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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahat36 saatte Indianapolis
36 Saatte Keşfet

36 saatte Indianapolis

Indiana Eyaleti’nin başkenti bugünlerde motosiklet yarışları heyecanı yaşıyor. 101’inci Indianapolis 500’ün ardından geleneksel kortej yürüyüşleri, askeri kutlamalar, süt içme yarışmaları gelecek. Anıtlarla dolu, spor çılgını şehrin merkezi 2013’te yenilendi, parkları kültür alanlarına bağlandı. İşte 36 saatte Indianapolis....

Elaine Glusac - Çeviri: Serhan Yedig / The New York Times & Hürriyet işbirliğiyle
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36 saatte Indianapolis

Ülkedeki en büyük elektrikli otomobil programı başlatıldı. Dönüşümlü malzemeyle çalışan firmalar 2003’te yıkılan RCA Dome stadyumundan malzemelerle sırt çantaları üretiyor, ünlü şefler orta batı Amerika mutfağını yeniden tanımlıyor, yeşil alanlarda meraklılarına yönelik sayısız etkinlik düzenleniyor.

36 saatte Indianapolis

Cuma: 15.00 / Sevilecek müze

615 dekar yeşil alanla çevrili Indianapolis Museum of Art (giriş 58 TL) sanat meraklıları kadar doğaseverler için de çekim merkezi. Simgesi sayılan bahçedeki heykel geçen ay restore edildi. Robert Indiana’nın pop art örneği ‘Love’ı artık iç mekânda sergileniyor. Müzenin Amerikan sanatı koleksiyonu ve izlenimci ressamlar bölümü etkileyici. Robert Irwin’in ışık yerleştirmesi yaptığı asansöre binip üst kata çıkın. Ülkenin en geniş Asya sanatı koleksiyonundan başlayıp, aşağı katlara doğru inin. Sonra ön bahçedeki Roy Lichtenstein’ın ‘Beş Silahşör’ heykel serisini görün. Tepenin yamacındaki güzel bahçenin peyzajı 1920’de Olmsted Brothers tarafından yapıldı. Ağaçların gölgelediği dev park aynı zamanda açık hava heykel galerisi!

36 saatte Dubai
36 saatte Dubai

 

 

36 saatte Indianapolis

18.00 / Viski tangosu

Irak savaşı gazisi Travis Barnes, iki yıl önce açtığı damıtımevine askeri kodlama sözcüklerini isim seçmiş. Popüler Fletcher Place semtindeki 1906’dan kalma fayton atölyesinde eşi Hilary ile Hotel Tango’yu kurmuş. Ferah barında cin, limon, biberiyeli Kristofferson (32 TL), böğürtlen, zencefil, limonçellolu Speedy Rewards (35 TL) gibi cazip kokteyller hazırlıyor. Semtin hızlı gençleri varilden masalar, taş şöminenin etrafında sohbet ediyor. Evcil hayvanla girmek serbest, hatta Hotel Tango’nun kedisi Fletcher Pickles’ın Instagram hesabı bile var.

36 saatte Indianapolis

20.00 / Şampiyonların akşam yemeği

Çiftlikten masaya taze ürünler sunan Bluebeard, Hotel Tango’nun karşısında. Indianapolis’li yazar Kurt Vonnegut’ın romanından ismini alan restoranda yer bulmak zor. Hotel Tango’ya girmeden önce rezervasyon yaptırın. Abbi Merriss’in sınırsız mönüsünde şişito biberli tadımlık ahtapottan (54 TL) tabak dolusu soslu pirzolaya (125 TL) pek çok seçenek var. Özellikle sebze çeşitleri ve şarküteri tabağı (52 TL) mönünün yıldızı. Ekşi maya ekmekler, Bluebeard’in bitişikteki fırını Amelia’dan. 1924’ten kalma depodaki üç restorandan her birinin atmosferi farklı. İçlerinden biri tuğla döşeli avlusu, eski daktilolarla dolu salonu, eski megafonlardan lamba gölgelikleriyle dikkat çekiyor.

36 saatte Barselona sahilleri / İspanya turu
36 saatte Barselona sahilleri / İspanya turu

 

 

36 saatte Indianapolis

Cumartesi: 8.00 / Capitol 5K

Şehir motosiklet yarışlarının dışında en az iki özelliğiyle tanınıyor: Amatör atletizm (En büyük örgütlerden N.C.A.A’nın genel merkezi Indianapolis’te) ve Washington’la yarışan savaş anıtları. Activelndy Tours’un düzenlediği Historic Downtown 5K koşu turları (70 TL) her iki özelliği bir araya getirmiş. Firma kurucusu Nathan Smurdon, Butler Üniversitesi’nde okurken ülkeyi baştanbaşa koşmuş bir maratoncu, ayrıca şehrin tanıtım ofisinde çalışmış. Koşu sırasında önemli noktalarda duruluyor, fotoğraf çekiliyor, Smurdon katılımcıların nabzını kontrol ediyor.

36 saatte Indianapolis

10.30 / Brunch ustası

Beyaz giysili zayıf aşçı masanıza eğilip, terbiyeli somon tabağını “İşte bialy’niz geldi” diye sunduğunda Milktooth’un neden bu kadar sevildiğini anlayacaksınız. Şef Jonathan Brooks’un Fletcher Place’deki popüler brunch mekânında Yahudi mutfağının bially’si leziz. Glutensiz pidenin üstüne yerleştiriliyor somon. Aşçılar keyif içinde çalışıyor. Müzik gümbür gümbür, dekor antikacı dükkânı gibi! Yaratıcı mönüde kahvaltı (Ekşi mayadan havuç keki 42 TL) ve öğle yemeği (çifte kızartılmış Kore usulü tavukgöğsü, 56 TL) de bulunuyor.

36 saatte Indianapolis

12.30 / Kültürel tur

220 milyon liralık yatırımla oluşturulan 12 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş parkuru şehir merkezi ve banliyölerini canlandırdı. Bu vesileyle oluşan, zemini tuğla kaplı Indianapolis Kültür Hattı hem semtleri hem de kültür kurumlarını birbirine bağlıyor. Pacers Bikeshare’den günlüğü 28 TL’ye bisiklet kiralayıp keşif turuna çıkın. Ücretsiz girebileceğiniz Savaş Müzesi’nden tezgâhları leziz yiyeceklerle dolu Şehir Pazarı’na, gözlem terasından panoramik manzarayı görebileceğiniz Askerler ve Denizciler Anıtı’na (merdivenden çıkış ücretsiz) uzanın.

36 saatte Rio de Janeiro
36 saatte Rio de Janeiro

 

36 saatte Indianapolis

15.00 / Alışveriş saati

‘Kültür Rotası’nın yakınlarındaki Massachusetts Avenue (bilinen adıyla Mass Ave) şehrin en iyi restoran, bar, sanat galerisi ve butiklerinin sıralandığı cadde. City’deki ‘Silver’da sivil toplum örgütü People for Urban Progress’e destek amacıyla üretilen, sanatçıların tasarladığı mücevherler, aksesuarlar, çanta ve cüzdanlar satılıyor. Çantalarda 2008’de yıkılan RCA Dome stadyumunun meşhur çatısından parçalar kullanılıyor. Bitişikteki Global Gifts ilkeli ticaret yaklaşımıyla tüm dünyadan elişi ürünler satıyor. Meksika seramikleri, Kenya’dan lületaşı oymaları ilginizi çekecek. Göz alıcı tişörtler, dolar işaretli küpeler için Boomerang Boutique’e uğrayın. Ev eşyaları ve kırtasiye malzemelerini Modern Handmade, kaliteli deri çantaları ReFind Originals’da bulabilirsiniz.

36 saatte Indianapolis

17.30 / Uçuş mönüsü

Kültür Rotası’nın bir başka kolu Fountain Meydanı’na bağlanıyor. Buradaki New Day Craft Mead & Cider’ın duvarları dart oyunlarıyla kaplı salonunda içkiler fıçıdan dolduruluyor. Tadım mönüsü Flights (28 TL) altı çeşit bal şarabı içeriyor. Elma şaraplarından sek Gold Rush ve viski fıçısında dinlendirilmiş Barrel Aged JC’yi tatmaya değer. Roze renkli vişneli Washington’s Folly dahil bal şarapları ferahlatıcı, tadları dengeli. Peynir ve et tabakları (30 TL) tadımı daha zevkli hale getiriyor.

36 saatte Indianapolis

20.00 / Northside Nosh

Kentin Old Northside semtindeki Kraliçe Viktorya çağı villalarında bir zamanlar Başkan Benjamin Harrison gibi seçkinler yaşarmış. Şimdi semtin meşhuru Tinker Street Restaurant & Wine Bar. Tarihi bölgenin yakınındaki dar Tinker Street’teki restoran vejetaryenlere uygun mönüsü, özenle seçilmiş, fiyatına değer şarap mönüsüyle tüm semtlerden müşteri çekiyor. Mönü sık değişse de kinoadan yapılan çıtır falafel (38 TL) ve baharatlı Kore usulü sebze, ördek yumurtasıyla sunulan döş eti (74 TL) listenin demirbaşı.

36 saatte Los Angeles turu
36 saatte Los Angeles turu

 

 

36 saatte Indianapolis

10.30 / Geceye nokta

Gezinin şerefine geceyi son bir kadehle noktalamaya ne dersiniz? Chatterbox Jazz Club, Massachusetts Avenue’daki Noel ışıkları, motokros bayrakları, graffitilerle süslü dar bir mekân. Merkezdeyseniz, geç saatte acıktıysanız St. Elmo Steak House’a gidebilirsiniz. 1902’de açılan kulüp atmosferindeki restoran eski ahşap masalı barı, arkası yüksek sandalyeleri, smokinli garsonlarıyla geçmişin görkemli günlerini yaşatıyor. Ana bar çok kalabalıksa ya da daha modern bir mekân arıyorsanız merdivenlerden üst kata çıkın. 1933 Lounge’de burbon eklenmiş vişneli kolayla yapılan Elmo Cola (49 TL) ile geceyi tamamlayın.

36 saatte Indianapolis

Pazar: 9.00 / Sörf ve kahve

Coat Check Coffee’de dizüstü bilgisayarlarıyla ücretsiz internet sörfü yapanların arasına katılın. Massachusetts Avenue’daki kafe ismini, 19’uncu yüzyılda bu binada bulunan Alman sosyal merkezinden alıyor. Bugünün mutfağı geçmişte Athenaeum’un vestiyeriydi. Bir fincan Tinker Coffee Co. (9 TL) ya da latte (14 TL) sipariş verin. Yanında fırından çıkmış croissant (11 TL) ya da bir dilim peynirli tart (20TL) alın. Modüler koltuklara kurulup keyifli bir güne başlayın.

36 saatte Indianapolis

10.30 / Beyaz Nehir’in mücevherleri

Merkezdeki 1 kilometrekarelik White River State Parkı’nda her ilgi alanına yönelik etkinlik bulmak mümkün. Nehrin iki yakasına yayılan parkta Uluslararası Orangutan Merkezi’nin de bulunduğu şehir hayvanat bahçesi, eyaletteki her bölgeden özgün işlere yer verilen Indiana Devlet Müzesi, zengin koleksiyonuyla Eiteljorg Kızılderili ve Batı Sanatı Müzesi bulunuyor. 24-25 Haziran’daki 25. Geleneksel Amerikan Sanatları Festivali ve pazarı da Eiteljorg’da gerçekleştirilecek. Turunuzu bitirdikten sonra huzurla akan nehrin kıyısında mola verin, bu güzel günü hatırlatacak fotoğraflar çekin.

36 saatte Altın Üçgen / Tayland
36 saatte Altın Üçgen / Tayland

 

36 saatte Indianapolis

Nasıl gidilir?

Haziranın ikinci haftasında KLM’in İstanbul’dan Indianapolis’e iki aktarmalı uçuşlarında gidiş-dönüş bilet fiyatları 2616 TL’den başlıyor.

Kaynak: Elaine Glusac - Çeviri: Serhan Yedig / The New York Times & Hürriyet işbirliğiyle

36 SaatSeyahatIndianapolisIndiana