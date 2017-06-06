36 saatte Indianapolis

Ülkedeki en büyük elektrikli otomobil programı başlatıldı. Dönüşümlü malzemeyle çalışan firmalar 2003’te yıkılan RCA Dome stadyumundan malzemelerle sırt çantaları üretiyor, ünlü şefler orta batı Amerika mutfağını yeniden tanımlıyor, yeşil alanlarda meraklılarına yönelik sayısız etkinlik düzenleniyor.
Cuma: 15.00 / Sevilecek müze
615 dekar yeşil alanla çevrili Indianapolis Museum of Art (giriş 58 TL) sanat meraklıları kadar doğaseverler için de çekim merkezi. Simgesi sayılan bahçedeki heykel geçen ay restore edildi. Robert Indiana’nın pop art örneği ‘Love’ı artık iç mekânda sergileniyor. Müzenin Amerikan sanatı koleksiyonu ve izlenimci ressamlar bölümü etkileyici. Robert Irwin’in ışık yerleştirmesi yaptığı asansöre binip üst kata çıkın. Ülkenin en geniş Asya sanatı koleksiyonundan başlayıp, aşağı katlara doğru inin. Sonra ön bahçedeki Roy Lichtenstein’ın ‘Beş Silahşör’ heykel serisini görün. Tepenin yamacındaki güzel bahçenin peyzajı 1920’de Olmsted Brothers tarafından yapıldı. Ağaçların gölgelediği dev park aynı zamanda açık hava heykel galerisi!
|36 saatte Dubai
18.00 / Viski tangosu
Irak savaşı gazisi Travis Barnes, iki yıl önce açtığı damıtımevine askeri kodlama sözcüklerini isim seçmiş. Popüler Fletcher Place semtindeki 1906’dan kalma fayton atölyesinde eşi Hilary ile Hotel Tango’yu kurmuş. Ferah barında cin, limon, biberiyeli Kristofferson (32 TL), böğürtlen, zencefil, limonçellolu Speedy Rewards (35 TL) gibi cazip kokteyller hazırlıyor. Semtin hızlı gençleri varilden masalar, taş şöminenin etrafında sohbet ediyor. Evcil hayvanla girmek serbest, hatta Hotel Tango’nun kedisi Fletcher Pickles’ın Instagram hesabı bile var.
20.00 / Şampiyonların akşam yemeği
Çiftlikten masaya taze ürünler sunan Bluebeard, Hotel Tango’nun karşısında. Indianapolis’li yazar Kurt Vonnegut’ın romanından ismini alan restoranda yer bulmak zor. Hotel Tango’ya girmeden önce rezervasyon yaptırın. Abbi Merriss’in sınırsız mönüsünde şişito biberli tadımlık ahtapottan (54 TL) tabak dolusu soslu pirzolaya (125 TL) pek çok seçenek var. Özellikle sebze çeşitleri ve şarküteri tabağı (52 TL) mönünün yıldızı. Ekşi maya ekmekler, Bluebeard’in bitişikteki fırını Amelia’dan. 1924’ten kalma depodaki üç restorandan her birinin atmosferi farklı. İçlerinden biri tuğla döşeli avlusu, eski daktilolarla dolu salonu, eski megafonlardan lamba gölgelikleriyle dikkat çekiyor.
|36 saatte Barselona sahilleri / İspanya turu
Cumartesi: 8.00 / Capitol 5K
Şehir motosiklet yarışlarının dışında en az iki özelliğiyle tanınıyor: Amatör atletizm (En büyük örgütlerden N.C.A.A’nın genel merkezi Indianapolis’te) ve Washington’la yarışan savaş anıtları. Activelndy Tours’un düzenlediği Historic Downtown 5K koşu turları (70 TL) her iki özelliği bir araya getirmiş. Firma kurucusu Nathan Smurdon, Butler Üniversitesi’nde okurken ülkeyi baştanbaşa koşmuş bir maratoncu, ayrıca şehrin tanıtım ofisinde çalışmış. Koşu sırasında önemli noktalarda duruluyor, fotoğraf çekiliyor, Smurdon katılımcıların nabzını kontrol ediyor.
10.30 / Brunch ustası
Beyaz giysili zayıf aşçı masanıza eğilip, terbiyeli somon tabağını “İşte bialy’niz geldi” diye sunduğunda Milktooth’un neden bu kadar sevildiğini anlayacaksınız. Şef Jonathan Brooks’un Fletcher Place’deki popüler brunch mekânında Yahudi mutfağının bially’si leziz. Glutensiz pidenin üstüne yerleştiriliyor somon. Aşçılar keyif içinde çalışıyor. Müzik gümbür gümbür, dekor antikacı dükkânı gibi! Yaratıcı mönüde kahvaltı (Ekşi mayadan havuç keki 42 TL) ve öğle yemeği (çifte kızartılmış Kore usulü tavukgöğsü, 56 TL) de bulunuyor.
12.30 / Kültürel tur
220 milyon liralık yatırımla oluşturulan 12 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş parkuru şehir merkezi ve banliyölerini canlandırdı. Bu vesileyle oluşan, zemini tuğla kaplı Indianapolis Kültür Hattı hem semtleri hem de kültür kurumlarını birbirine bağlıyor. Pacers Bikeshare’den günlüğü 28 TL’ye bisiklet kiralayıp keşif turuna çıkın. Ücretsiz girebileceğiniz Savaş Müzesi’nden tezgâhları leziz yiyeceklerle dolu Şehir Pazarı’na, gözlem terasından panoramik manzarayı görebileceğiniz Askerler ve Denizciler Anıtı’na (merdivenden çıkış ücretsiz) uzanın.
|36 saatte Rio de Janeiro
15.00 / Alışveriş saati
‘Kültür Rotası’nın yakınlarındaki Massachusetts Avenue (bilinen adıyla Mass Ave) şehrin en iyi restoran, bar, sanat galerisi ve butiklerinin sıralandığı cadde. City’deki ‘Silver’da sivil toplum örgütü People for Urban Progress’e destek amacıyla üretilen, sanatçıların tasarladığı mücevherler, aksesuarlar, çanta ve cüzdanlar satılıyor. Çantalarda 2008’de yıkılan RCA Dome stadyumunun meşhur çatısından parçalar kullanılıyor. Bitişikteki Global Gifts ilkeli ticaret yaklaşımıyla tüm dünyadan elişi ürünler satıyor. Meksika seramikleri, Kenya’dan lületaşı oymaları ilginizi çekecek. Göz alıcı tişörtler, dolar işaretli küpeler için Boomerang Boutique’e uğrayın. Ev eşyaları ve kırtasiye malzemelerini Modern Handmade, kaliteli deri çantaları ReFind Originals’da bulabilirsiniz.
17.30 / Uçuş mönüsü
Kültür Rotası’nın bir başka kolu Fountain Meydanı’na bağlanıyor. Buradaki New Day Craft Mead & Cider’ın duvarları dart oyunlarıyla kaplı salonunda içkiler fıçıdan dolduruluyor. Tadım mönüsü Flights (28 TL) altı çeşit bal şarabı içeriyor. Elma şaraplarından sek Gold Rush ve viski fıçısında dinlendirilmiş Barrel Aged JC’yi tatmaya değer. Roze renkli vişneli Washington’s Folly dahil bal şarapları ferahlatıcı, tadları dengeli. Peynir ve et tabakları (30 TL) tadımı daha zevkli hale getiriyor.
20.00 / Northside Nosh
Kentin Old Northside semtindeki Kraliçe Viktorya çağı villalarında bir zamanlar Başkan Benjamin Harrison gibi seçkinler yaşarmış. Şimdi semtin meşhuru Tinker Street Restaurant & Wine Bar. Tarihi bölgenin yakınındaki dar Tinker Street’teki restoran vejetaryenlere uygun mönüsü, özenle seçilmiş, fiyatına değer şarap mönüsüyle tüm semtlerden müşteri çekiyor. Mönü sık değişse de kinoadan yapılan çıtır falafel (38 TL) ve baharatlı Kore usulü sebze, ördek yumurtasıyla sunulan döş eti (74 TL) listenin demirbaşı.
|36 saatte Los Angeles turu
10.30 / Geceye nokta
Gezinin şerefine geceyi son bir kadehle noktalamaya ne dersiniz? Chatterbox Jazz Club, Massachusetts Avenue’daki Noel ışıkları, motokros bayrakları, graffitilerle süslü dar bir mekân. Merkezdeyseniz, geç saatte acıktıysanız St. Elmo Steak House’a gidebilirsiniz. 1902’de açılan kulüp atmosferindeki restoran eski ahşap masalı barı, arkası yüksek sandalyeleri, smokinli garsonlarıyla geçmişin görkemli günlerini yaşatıyor. Ana bar çok kalabalıksa ya da daha modern bir mekân arıyorsanız merdivenlerden üst kata çıkın. 1933 Lounge’de burbon eklenmiş vişneli kolayla yapılan Elmo Cola (49 TL) ile geceyi tamamlayın.
Pazar: 9.00 / Sörf ve kahve
Coat Check Coffee’de dizüstü bilgisayarlarıyla ücretsiz internet sörfü yapanların arasına katılın. Massachusetts Avenue’daki kafe ismini, 19’uncu yüzyılda bu binada bulunan Alman sosyal merkezinden alıyor. Bugünün mutfağı geçmişte Athenaeum’un vestiyeriydi. Bir fincan Tinker Coffee Co. (9 TL) ya da latte (14 TL) sipariş verin. Yanında fırından çıkmış croissant (11 TL) ya da bir dilim peynirli tart (20TL) alın. Modüler koltuklara kurulup keyifli bir güne başlayın.
10.30 / Beyaz Nehir’in mücevherleri
Merkezdeki 1 kilometrekarelik White River State Parkı’nda her ilgi alanına yönelik etkinlik bulmak mümkün. Nehrin iki yakasına yayılan parkta Uluslararası Orangutan Merkezi’nin de bulunduğu şehir hayvanat bahçesi, eyaletteki her bölgeden özgün işlere yer verilen Indiana Devlet Müzesi, zengin koleksiyonuyla Eiteljorg Kızılderili ve Batı Sanatı Müzesi bulunuyor. 24-25 Haziran’daki 25. Geleneksel Amerikan Sanatları Festivali ve pazarı da Eiteljorg’da gerçekleştirilecek. Turunuzu bitirdikten sonra huzurla akan nehrin kıyısında mola verin, bu güzel günü hatırlatacak fotoğraflar çekin.
|36 saatte Altın Üçgen / Tayland
Nasıl gidilir?
Haziranın ikinci haftasında KLM’in İstanbul’dan Indianapolis’e iki aktarmalı uçuşlarında gidiş-dönüş bilet fiyatları 2616 TL’den başlıyor.
Kaynak: Elaine Glusac - Çeviri: Serhan Yedig / The New York Times & Hürriyet işbirliğiyle