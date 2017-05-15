36 saatte Altın Üçgen / Tayland

Mekong Nehri, Çin’den güneye büyük, gözalıcı kıvrımlar oluşturarak ışıltı içinde akar. Suyun sükunetini, bölgenin bilge geleneğini sadece Tay, Burma, Kmer, Laos askerlerinin yüzyıllar süren savaşları bozmuştur. Geçmişin kaleleri, kraliyet yerleşimleri günümüzde ormanlarla kaplanmış durumda.

Burada mermere düşen su damlalarının sesiyle meditasyon yapabilir, meraklı maymunların arasında doğa gözlemine çıkabilir, yüksek tepelerden Myanmar’a kadar ulaşan geniş alandaki fil sürülerini izleyebilirsiniz. Sahildeki şehirler sıcaktan bunalırken burada geceler en az 20 derece daha serin. Nehir kıyısındaki pansiyonları, restoranları, bir kase ızgara ağustos böceğinin 4 TL’ye satıldığı sokak pazarlarıyla görülmeye değer.

Cuma 15.00: Tarihi merkezde bisiklet turu

Chiang Saen’in merkezine yakın Fat Free Bicycle Shop’tan günlüğü 45 TL’ye bisiklet kiralayıp tapınaklar, sokak restoranları, antika satıcıları arasında tura çıkın. Yollar geniş, bakımlı, trafik sakin. Kimi zaman motosikletler yol veriyor. Phaholyothin Caddesi’ndeki tezgahlarda özenle hazırlanmış yemekler sunuluyor.

Bambu yaprağında tavuk ve balık baharatla pişiriliyor (13 TL). Maceraperest gurmeler Sinsombun Pazarı’nda ızgara kurbağa bacağı, patlamış mısırı andıran yuvasında tütsülenmiş eşekarısı lavrası tadabilir.

16.00: Antik imparatorluk

Lanna şehir krallığından kalma 13 asırlık şehir surları boyunca yürüyüşe çıkın. Tarihi parktaki 14’üncü yüzyıldan kalma Wat Pa Sak’ın (Wat: tapınak) cennete dönük kubbesinde Tay, Kmer, Burma, Laos, Hindu, Budist simgeleri bir araya gelmiş (giriş 10 TL). Wat Phra That Chedi Luang’daki 13’üncü yüzyıldan kalma Altın Buda ülkenin en eski, en büyük Buda heykeli. Safran rengi giysiler içindeki rahipler de en az heykel kadar fotojenik. Tapınağın karşısındaki mağazalarda yerel örgü giysiler, Buda heykelleri satılıyor.

18.30: Günbatımı manzarası

Mekong’u kuşbakışı seyredebileceğiniz platformda toprakları kesişen üç ülkenin, aşağıdan geçen fillerin şerefine kadeh kaldırın. Anantara Golden Triangle Elephant Camp and Resort’un tepedeki teras restoranında sunulan özel ve pahalı mönüde seçenek bol. Yerel ya da Batı mutfağından seçkin lezzetler bir araya getirilmiş.

Nam prig ong kap moo (baharatlı kıyma ve çıtır hamur) ve pla nueng ma’dan (Biberli kişnişli sosla lezzetlendirilmiş yerel tatlısu levreği) oluşan öğünün ücreti 180 TL. Otelin resepsiyonu İngilizce rehber, otomobil, şoför, motosiklet, bisiklet kiralama konusunda yardımcı oluyor.

Cumartesi 8.00: Sabah kahvesi

Sabahın pusu yavaşça dağılırken hediyelik eşyalar satan House of Opium’un önündeki asmanın gölgelediği tezgahtan kakuleli, zencefilli kahvenizi, pirinç unundan çöreğinizi alın (9 TL). Yakın zamana kadar yolu olmayan, doğası büyüleyici Doi Tung bölgesine gitmek için erken saatte yola çıkmak gerekiyor. Tepeleri aşan dar yolda otomobil kullanmak zor olmasa da virajlar ve uçuşan tavuklar arasında yönünüzü bulmakta zorlanabilirsiniz. GPS haritalarının da pek güvenilir olduğu söylenemez (Günlük rehber, otomobil ücreti 450 TL).

9.30: Yüksekteki tebessüm

Küçük Yunnanese köyünde makak maymunlarının arasından geçip, Wat Tham Pla’nın canavar pençeleriyle süslü dik merdivenlerinden yukarı çıkın. Biraz sonra Balık Kuyruğu Mağarası’na ulaşacaksınız.

Yumuşak zemine oyulmuş merdivenlerden tırmanarak 150 metre sonra sessizliğin hakim olduğu tapınağa adım attığınızda karşınıza gizemli gülümsemesiyle Buda heykeli çıkacak. Merdivenlerin başında satılan balık yeminden alırsanız, yukarıdaki havuzun sazanlarını besleyebilir, bu vesileyle dilekte bulunabilirsiniz. Şaman anıtına benzeyen tapınaktan dönüşte, yol boyunca müthiş Burma dağları manzarası size eşlik edecek.

11.00: Baronun bürosunda

Güneydoğu Asya’nın son savaş baronlarından birinin yeni restore edilmiş şatosuna, el işleri ürünleri satan mağazaların sıralandığı virajlı bir yoldan ulaşılıyor. Khun Sa, dünyada 1970’lerde Amerika’yı ucuz eroine boğan uyuşturucu taciri olarak tanınıyor. Oysa burada farklı bir yüzüyle sahnede. Başbakanların, kralların elçi gönderdiği özgürlük ordusu komutanı. Çalışma odasındaki gerçek boyuttaki heykeliyle selfie çektirebilirsiniz…

13.30: Mekong’daki Provence

Lavallee Restoran’ın duvarları art nouveau posterlerle, antika eşyalarla süslü. Sahipleri misafirperver. Izgara etlerin yanında sunulan taze baharatlar, sebzeler bahçesinden toplanıyor. Kişi başı ortalama 35 TL. Telefonla rezervasyonda fayda var. Restorana bitişik mağazada renkli giysileriyle dikkat çeken Akha’lıların elişi ürünleri satılıyor. Yaya köprüsüyle ulaşılan büyük mağazada ise rengarenk giysiler, heykeller dikkat çekiyor.

Tayland’ın ünlü ressamı Sriwan Janehuttakarnkit’in yakındaki ahırdan bozma Sridonmoon Sanat Merkezi’nde duvar büyüklüğünda tablolar sergileniyor. Janehuttakarnkit resimlerinde müzikçileri, iskeletleri, mutlu fillerin gezdiği ormanları ve neşeli partileri çizmiş.

16.00: Devlerle yürüyüş

Tayland’ın ulusal simgesi filler bir zamanlar bu bölgede özgürce gezerken şimdilerde tehlikede. Fakat Four Seasons Golden Triangle Tented Camp’takiler hâlâ geniş bir alanda özgürce yaşıyor. Süper lüks kampta iki kişi, iki saatlik tur 1000 TL’den başlıyor. Altın Üçgen Asya Filleri Vakfı’na 600 TL bağışta bulunanlar da kampa girip şeker kamışları arasındaki patikalarda gezinen filleri izleyebiliyor.

19.00: Nehir kıyısındaki geçmiş

Bir yanda gece gezintisine çıkanlar, karaoke barlar, diğer yanda ayışığının aydınlattığı Mekong Nehri… Palmiye yaprağından hasırın üstündeki yumuşak minderlere kurulun, çevreyi seyrederken akşam yemeğinizi sipariş verin. Roeng Poy kafe geç saate kadar açık. Izgara balık, körili yahniler, güçlü aromalı salataların porsiyonları kadar biraların şişeleri de büyük. Fakat masalar küçük. Akşam yemeği ortalama 30 TL.

Pazar 8.30: Ritüeller ve fotoğraf seçenekleri

Sabah yağmurundan, ardından gelen keskin güneşten korunabileceğiniz bu uçurum Wat Pra That Pukhao’nun hemen arkasında. Kuşbakışı seyredeceğiniz tapınağın 5’inci yüzyılda yapılan altarındaki küçük Buda heykeli büyük değer taşıyor. Rahiplerle konuşup çevre ve ritüeller hakkında bilgi almak mümkün. Uzun merdivenler tapınağı yüksekteki inziva odalarına bağlıyor. Çoğu kişi doğrudan törenlerin yapıldığı gösterişli kapıya gidip panoramik nehir manzarasını fotoğraflıyor.

11.00: Haşhaş çiçeği

Dev müze bölgede yetişen en ünlü bitkiye ayrılmış: Haşhaş çiçeği… Müzede Batılıların haşhaş tarımını başlatıp bölgeyi bu acımasız ticaretin merkezi haline getirmesi, uyuşturucuyu yaygınlaştırarak egemenliklerini oluşturması anlatılıyor. Ayrıca bölge halkının kültürünü koruma çalışmaları hakkında bilgi veriliyor. Giriş 30 TL.

15.00: Sonsuz döngü

Chiang Rai Havaalanı yakınlarındaki Beyaz Tapınak mimarisiyle Budizmin reenkarnasyon felsefesini anlatıyor. Gözalıcı, nadide yapının dış cephesi aynalarla kaplı. Fakat içine girince cep telefonuyla fotoğraf çekenler, pop yıldızları kutsal havayı dağıtıyor. Kalabalığı aşmak için tapınağa yaya köprüsünden girmenizde yarar var. Turistlere giriş 5 TL, vatandaşlara ücretsiz.

Nasıl gidilir?

Haziranın ikinci haftasında İstanbul’dan Chiang Rai’ye iki aktarmalı uçan Emirates’te gidiş-dönüş bilet fiyatı 2.580 TL’den başlıyor. THY’nin Bangkok Havayolları’yla bir aktarmalı ortak uçuşlarında ise gidiş-dönüş biletler 2.846 TL’den başlıyor.

"Glamping" adı nereden geliyor?