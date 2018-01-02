Sebzeden vazgeçemeyenlere leziz tarifler

ANNE ELİNDEN SEBZE ÇORBASI
Malzemeler
200 gram mayalı kruton ekmek, 1 çorba kaşığı hardal tohumu, 3 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 diş kıyılmış sarımsak, 1 adet kıyılmış havuç, 1 adet kıyılmış patates, 600 mililitre sebze suyu, 100 gram ikiye bölünmüş kiraz domates, 400 gram doğranmış domates, bir tutam şeker, 2 adet defneyaprağı, 1 biberiye kabuğu, 2 kekik dalı, 1 adet doğranmış kereviz, 200 gram karnabahar, 150 gram rendelenmiş lahana, 1 çay kaşığı Worcestershire sosu, 2 çay kaşığı mantar sosu
Hazırlanışı
Fırını 180 derecede ıstın. Ekmeği, hardal tohumunu, yağın yarısı ve deniz tuzlarıyla birlikte fırın tepsisine koyun ve 10-15 dakika, ekmekler altın sarısı olana kadar pişirin. Bir kenara alın.
Kalan yağı orta ateşte bir tencereye koyun ve ısıtın. İçine sarımsak, havuç ve patates ekleyin ve 5 dakika kadar sık sık karıştırarak biraz yumuşayana kadar pişirin.
Sebze suyu, domates, şeker, sebzeler, kereviz ve baharatı ekleyip kaynatın. Isıyı düşürüp 10 dakika daha kaynatın ve içine karnabahar ve lahanayı ekleyin. Bu şekilde de sebzeler yumuşayana kadar 15 dakika pişirin.
Worcestershire sosunu ve mantar sosunu karıştırın. Çorbayı kızarttığınız krutonlarla servis edin.
SEBZELİ BALTİ
Malzemeler
1 çorba kaşığı bitkisel yağ, 1 kalın dilimlenmiş soğan, 1 büyük diş ezilmiş sarımsak, 1 soyulmuş ve doğranmış elma, 3 çorba kaşığı ballı köri ezmesi, 1 orta boy soyulmuş ve doğranmış kabak, 2 adet büyük kalın dilimlenmiş havuç, 200 gram turp, 1 orta boy karnabahar, 400 gram doğranmış domates, 425 mililitre sıcak sebze suyu, 4 çorba kaşığı kişniş, 150 gram az yağlı doğal yoğurt
Hazırlanışı
Yağı büyük bir tavada ısıtın. Soğan, sarımsak ve elma ekleyin ve soğanı yaklaşık 5-8 dakika boyunca yumuşayıncaya kadar nazikçe karıştırarak pişirin. Köriyi karıştırın.
Tencereye taze sebzeleri atın, domatesleri ve sebze suyunu ekleyin. 3 çorba kaşığı kişnişi karıştırın. Kaynadığında ısıyı düşük seviyeye getirin, kapağı kapatın ve yarım saat pişirin.
Kapağı açın ve sebzeler yumuşayıp suyu azalana kadar 20 dakika daha pişirin. Biraz sulu olmalıdır, ancak fazla değil. Tuz ve biber ekleyin.
Servis yaparken 1 yemek kaşığı kişnişle yoğurdu karıştırın. Körili kâselere koyup üzerine biraz daha kişniş serpin. Yemeğinizi yanında bu yoğurtla servis edin.
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