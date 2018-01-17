Sanıldığı kadar zor değil: İçli köfte yapmanın püf noktaları

Özellikle doğu bölgelerimizin en temel lezzetlerinden olan ve kebaba rakip olarak görülebilecek bol etli içli köftenin evde yapımının zor ve zaman alıcı olduğu ön yargısı zihinlerimize kazınmıştır. Doğru püf noktalarına odaklanır ve doğru malzemeyi kullanırsanız sizin de evde yapacağınız içli köfte oldukça lezzetli olabilir. İşte evde içli köfte yaparken işinize yarayacak öneriler…
Kendisi yapamayanlar için: İçli köftenin en iyisini yiyebileceğiniz 9 adres
Dış harcına bayat ekmek koyun
İçli köftenizi hazırlarken veya pişirirken çatlamaması için köftenizin dış harcına bayat ekmek veya galeta unu koyun. Bu sayede içli köftenizin dışı bütün kalacak ve kolay şekil verilebilir olacaktır. Bayat ekmeği eklemeden önce mikserden geçirebilir ya da suda biraz ıslatıp fazla suyunu sıktıktan sonra kullanabilirsiniz.
Ekmek yerine irmik
Arzu ederseniz bütünlük sağlaması ve pişerken çatlamaması için içli köftenizin dış harcına bayat ekmek yerine irmik katabilirsiniz.
Dış harcını köftelik bulgurdan yapın
İçli köfte yapmaya çalışanlarda en sık görülen hata olan dış harcı yemeklik bulgurdan yapma hatasına düşmeyin, köftelik bulgurdan yapın. Aksi halde içli köfteniz bütün olarak kalmayacak ve kolayca parçalanacaktır.
Hoş bir aroma için tarçın katın
Kulağa biraz garip geliyor olabilir ama dış harca eklediğiniz az bir miktar toz tarçın içli köftenize lezzet ve hoş bir aroma katacak.
Dış harcını salça ile renklendirin
Piştiğinde hem renkli gözükmesi hem de lezzet katması için, köftenizin dış harcına bir miktar salça ve salça miktarına göre toz kırmızıbiber katın.
Ununu en son katın
Dış harcına ekleyeceğiniz unu, harcı yumurtayla beraber iyice yoğurduktan sonra katın. Bir başka ifadeyle harca katacağınız unun harcın içinde kaybolmasını önleyin. Bu şekilde hazırlayacağınız içli köftenizin kızartılarak pişirilmesi halinde daha çıtır ve lezzetli olacağını göreceksiniz.
Soğanları çok ufak doğrayın
İç kıyma harcında, kıymadan önce pembeleşinceye kadar kavuracağınız soğan tanelerinin küçük olmasına özen gösterin. Bu sayede soğan tadının içli köftenin önüne geçmesini ve soğan tanelerinin yerken ağzınıza gelmesini önlemiş olacaksınız.
İç harcını dışarıda soğumaya bırakın
Kıvam alıp bütünleşmesi için iç kıyma harcını oda sıcaklığında soğutun. Soğutmadan sıcak harçla köftelerinizi doldurmaya kalkarsanız içli köftenizin daha yapım aşamasında çatlamasına ve sizi uğraştırmasına sebep olabilirsiniz.
Kıyma harcına ceviz içi katın
Kıyma harcınızın içine kavrulduktan sonra mutlaka ağza gelecek taneli ceviz içi veya fındık, badem, yerfıstığı, çamfıstığı gibi lezzet verici ögeler katın.
Köfteleri doldururken elinizi suya batırın
İçli köftelerinizi doldururken köfteye kolay şekil vermek için her bir doldurma işleminden önce elinizi suya ya da yağa batırın.
Haşladığınız suya sıvı yağ ekleyin
İçli köftenizi haşlayacaksanız suyun içine bir miktar sıvı yağ (ayçiçeği veya zeytinyağı) ekleyin. Bu, köftelerinizin haşlanırken birbirlerine yapışmasını önleyecektir.
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