Microsoft'tan sorun çözen Chrome eklentisi

Microsoft, Windows 10 ile beraber sunmaya başladığı bir işlev sayesinde sadece bir kez oturum açıp, kimlik bilgilerinizi Edge dahil tüm işletim sisteminizde kullanmanıza izin vermeye başlamıştı. Ancak hem kurumsal, hem de tüketici alanında Google Chrome daha çok tercih edildiği için bu işlevin faydası azalmıştı.

Firma bu sorunu çözmek için Windows 10 Accounts isimli yeni bir Chrome eklentisi yayınladı. Yeni eklendi, Windows 10 kullanan kullanıcıların Active Directory'ye bir kez oturum açtıktan sonra Google'ın tüm hizmetlerine oturum açmalarını sağlıyor. Örneğin bilgisayarına kurumsal Active Directory kimliğiyle oturum açan bir kullanıcı, Chrome'daki belirli hizmetlere de oturum açmış oluyor.

Eklentinin desteklediği hizmetler arasında OneDrive for Business, Office 365, Exchange Online ve Microsoft dışında birkaç hizmet var. IT yöneticileri, istediklerinde Enterprise sürümdeki güvenlik protokollerini kullanarak cihaz tabanlı ilkeleri yönetebiliyorlar. Eklenti, Windows 10 Creators Update'in yüklenmiş olmasını gerektiriyor ve şu an tüketicilere yönelik Microsoft hesaplarını desteklemiyor.



