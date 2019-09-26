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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Beslenme Önerileri

Tatlı Krizlerini Engelleyen Zeytin Yaprağı Kürü

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Tatlı Krizlerini Engelleyen Zeytin Yaprağı Kürü

"Bazen öyle anlar olur ki, aniden tatlı bir şeyler yeme ihtiyacı duyarsınız ve tatlı yemeden rahat edemezsiniz. Bu durumu genelde tatlı krizleri olarak da algılayabiliriz. Peki bu tatlı krizlerinden kurtulmak için neler yapmamız gerekiyor? Dr.Fevzi Özgönül işte bu noktada tatlı krizini kökten çözecek bir tarif vererek tatlı isteğinin 5-6 günde azalacağını söylüyor. "

Bedenimiz enerji olarak  kandaki şekeri kullanır. Kan şekeri, sadece basit karbonhidrat diye tabir ettiğimiz unlu yiyecekler, ekmek, şekerler, çikolata, meyve gibi tatlı veya unlu yiyecekleri yediğimizde oluşmaz. Hemen hemen tüm yiyeceklerin içinde mevcuttur. Yeri geldiğinde yiyeceklerin içerisindeki yağları bile sindirim sistemimiz şekere dönüştürebilir.

Bu nedenle tokluk kan şekeri yani yemek yedikten sonra ölçülen kan şekerinde de yükselme olur. Kan şekerinin yükselmesi için mutlaka yukarıda saydığımız basit karbonhidratları almak zorunda değiliz.Hatta aç kaldığımızda bedenimizdeki bir kısım yağları bile  enerjiye dönüştürebilir. Fakat bu dönüşüm en kaliteli olandan başladığı için kısa açlık dönemlerinde önce yüzümüz ve gitmesini hiç istemediğimiz cilt altı yağlarından başlar. Bu nedenle aç kalarak yaptığımız diyetlerde önce yüzümüz çöker sonra cildimizde sarkma olur fakat bir türlü gitmesini istediğimiz göbek, kalça ve basen yağlarından  kurtulamazsınız.

Basit karbonhidratları yiyecek olarak seçtiğimizde sindirim sistemimiz yavaş yavaş diğer yiyecekleri sindirmeyi azaltır ve sindirim sistemimiz tembelleşmeye başlar. Bir gün ekmeksiz doymamayı, midemiz dolu olduğu halde tatlı isteğini sindirim sistemimiz tembelleştiği için hissederiz.Bu durumdan kurtulmak için öncelikle basit karbonhidratları azaltmak ve sindirim sistemini güçlendirmek gerekir.

Sindirim sisteminin tembelleşmesinin bir nedeni de bağırsak içinde yerleşmiş olan sindirime yardımcı bakterilerin (probiyotik) zamanla tatlı ve hamur işinden beslenen zararlı bakterilere dönüşmesi de etkendir.

Şimdi size tatlı isteğini kökten çözecek bir yardımcı öneriyorum

ZEYTİN YAPRAĞI İLE TATLI  İSTEĞİNİZİ KÖKTEN YOK EDİN!

Zeytin  yaprağı, çay olarak da tüketilebilir fakat bizim önerimiz, çay olarak satın aldığınız kurutulmuş zeytin yaprağını öğüterek toz haline getirmeniz. Zeytin yaprağının birçok yararının yanında bakteri ve mantarlara karşı da öldürücü etkisinin olduğudur. Bu etkisi ile bağırsaktaki zararlı bakterileri yok ederek,  ev yoğurdu, peynir, turşu, sirke gibi gıdalarda bulunan doğal probiyotiklerin bağırsağa yerleşmesine olanak sağlar.

Bu karışımı yazın saat 18-19 , kışın da 16-17 gibi, ikindi kahvaltısında tüketmeye önem gösteriniz.

Yapılışı:

Kurutulmuş zeytin yaprağını toz haline gelinceye kadar öğütün veya hazır olanını alın.

Malzemeler:

*1 kase yoğurt
*1 avuç içi kadar çiğ badem ceviz yada fındık içi ( dilerseniz bir tanesi yada hepsi toplam 1 avuç içi kadar ) (  rendeleyerek de kullanabilirsiniz )
*1 çubuk tarçın
*½ çay kaşığı öğütülmüş zeytin yaprağı

 Tarif:

Tümünü karıştırıp afiyet ile yiyin.  Akşam yemeğinde sadece acıkınca geç saatte çorba içmeye gayet edin.

Bunu 5-6 gün sürdürün. Uyguladıktan sonra açlık hissinde azalma ve tatlıya karşı bir isteksizlik hissetmeye başlayacaksınız.

21 gün uygulayıp 1 hafta ara verebilirsiniz.

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