Sağlıklı Bir Kahvaltıda Bunlara Dikkat Edin!

Sağlıklı besinlerden oluşan bir kahvaltının önemine değinen ve kahvaltı yapılmadığında gün içerisinde yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, dikkat eksikliği gibi sorunlar yaşanabileceğini anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, kahvaltının faydalarını anlattı.



Kahvaltıda ne tüketildiği önemli

Günümüzde çalışan kesim ve öğrenciler tercihlerini zaman sorunu ve pratik olması bakımından çoğunlukla poğaça, simit, börek gibi yağ ve karbonhidrat yönünden zengin besinlerden yana kullanıyorlar. Ancak bu tür besinler kilo alımını ve mide rahatsızlıklarını da beraberinde getiriyor. Oysa ki özellikle bütün besin gruplarının yer aldığı Türk tipi kahvaltının sağlıklı bir seçenek olduğunu unutmamak gerekiyor.



Sağlıklı besinlere yer verin



Zeytin ve peynir çeşitleri, yumurta, doğal bal gibi klasik bir kahvaltıda olmazsa olmaz besinlerin yanı sıra mönüyü zenginleştirmek için vitamin ve mineral içeriği yüksek olan söğüş domates, salatalık, biber türü sebzeleri de bolca tüketmek gerekiyor. Ekmek olarak da 1-2 dilim tam tahıllı ürünlerin tercih edilmesi faydalı olacaktır. Kahvaltı sofrasında kızartmalardan ve salam, sosis, sucuk gibi katkı maddesi içeren işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerekiyor.

Çaya dikkat!



Kahvaltıda içilen siyah çay tüketilen diğer besinlerde bulunan yararlı maddelerin metabolizma tarafından kullanımına olumsuz etki yapıyor. Eğer kahvaltıda mutlaka çay içmek isteniyorsa bu çok açık ve içine limon dilimi eklenmiş bir çay olmalı. Taze sıkılmış ve özellikle hazır meyve sularından ise içerdikleri yüksek şeker nedeniyle kaçınmak gerekiyor. Çünkü bu içeceklerin kahvaltıda tüketilmesi, kan şekerini ve insülini çok fazla yükselterek insülin direncinin gelişmesine sebep olabilir.



Formda tutuyor

Akşam yemeği ile kahvaltı arasında oldukça uzun bir süre olduğu düşünülürse bu zaman zarfında vücut, gün içerisinde aldığı besin ögelerinin tümünü kullanır ve metabolizma iyice yavaşlar.



Çocuklar için de vazgeçilmez

Sabah erken saatlerde okula giden çocukların beyin fonksiyonları için gerekli glikozun elde edilmesi ancak kahvaltı ile mümkün olabilir. Sabahları kahvaltı yapmayan çocuklarda konsantrasyon eksikliği, dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve halsizlik gibi sorunlar görülebiliyor. Bu nedenle çocuklara kahvaltı alışkanlığının kazandırılması, en iyi protein kaynaklarından olan yumurtanın ise mutlaka yedirilmesi gerekir. Çünkü A, B, D, E vitamini ve çinko minerali bakımından zengin olan yumurta, kas ve bilişsel fonksiyonların gelişmesine yardım eder.