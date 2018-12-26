Meditasyona Başlamanız İçin 7 Bilimsel Sebep
"Hiç meditasyon yapmayı düşündünüz mü? Stresli bir yaşam sürüyorsanız ve kolayca sinirleniyorsanız –şehir hayatında hangimiz stresli değiliz ki!- meditasyon sizin için güzel bir fikir olabilir. Bunu sadece biz değil bilimsel araştırmalar da söylüyor. Bugün, hemen şimdi meditasyona başlamanız için 7 bilimsel nedene göz atalım."
1. Stres, kaygı, depresyonu azaltır
İtiraf edelim şehrin gürültüsü, iş stresi, trafik gibi etkenler hepimizi strese sokuyor ve zaman zaman depresyona giriyoruz. Meditasyon yapmak ise zihnini boşaltmanıza ve günlük yaşamın sorunlarından arınmanıza ciddi oranda katkı sağlar.
2. Ağrıları tedavi eder
Evet, yanlış duymadınız! Meditasyon, aslında doğal bir ağrı kesicidir. Yapılan bilimsel çalışmalar, 4 günlük zihinsel meditasyondan sonra ağrıların yok olmaya başladığını ortaya koydu.
3. Mutluluğu artırır
Her gün sadece 10 dakika boyunca meditasyon yapmanın, yaşam kalitesini artırdığı ve duyguları kontrol altına alabilmeyi sağladığı kanıtlandı. Düzenli olarak meditasyon yapmak, kendinizi daha mutlu hissetmenize de yardımcı olur.
4. Bağışıklık sistemini güçlendirir
Sık sık hastalanıyor musunuz? Meditasyonun bu duruma da çare olduğu kanıtlandı. 8 haftalık bir meditasyon kursuna bir grup insan katıldı ve daha sonra grip aşısı yapıldı. Meditasyon yapmayan başka bir gruba da aynı grip aşısı yapıldı. Meditasyon grubu, diğer grupla karşılaştırıldığında daha iyi sonuçlar verdi.
5. Odaklanmayı geliştirir
Meditasyon yapmak odaklanma sorunu yaşayanlar için harika bir tedavi yöntemi. Meditasyon yaparken o ana odaklanmayı öğrendiğiniz için bu durum günlük yaşantınızda da size destek olur.
6. Yaşlanma sürecini yavaşlatır
Yaşlanma belirtilerini azaltmak için her gün yeni bir öneri ile karşılaşıyoruz. Meditasyon da onlardan biri. Stressiz ve huzurlu bir ruh hali kimi gençleştirmez ki!
7. Uyku kalitesini artırır
Meditasyon yaparken, doğru ve düzenli nefes alıp vermeyi öğrenirsiniz. Bu da size kolay ve rahat bir uykunun kapılarını açar. Meditasyon sonrası bürüneceğiniz dingin ruh hali de uykuya geçiş sürecini kolaylaştırır.
MAHMURE ÖZEL