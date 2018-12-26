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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İyi Yaşam

Meditasyona Başlamanız İçin 7 Bilimsel Sebep

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Meditasyona Başlamanız İçin 7 Bilimsel Sebep

"Hiç meditasyon yapmayı düşündünüz mü? Stresli bir yaşam sürüyorsanız ve kolayca sinirleniyorsanız –şehir hayatında hangimiz stresli değiliz ki!- meditasyon sizin için güzel bir fikir olabilir. Bunu sadece biz değil bilimsel araştırmalar da söylüyor. Bugün, hemen şimdi meditasyona başlamanız için 7 bilimsel nedene göz atalım."

1. Stres, kaygı, depresyonu azaltır

İtiraf edelim şehrin gürültüsü, iş stresi, trafik gibi etkenler hepimizi strese sokuyor ve zaman zaman depresyona giriyoruz. Meditasyon yapmak ise zihnini boşaltmanıza ve günlük yaşamın sorunlarından arınmanıza ciddi oranda katkı sağlar.

Meditasyona Başlamanız İçin 7 Bilimsel Sebep

2. Ağrıları tedavi eder

Evet, yanlış duymadınız! Meditasyon, aslında doğal bir ağrı kesicidir. Yapılan bilimsel çalışmalar, 4 günlük zihinsel meditasyondan sonra ağrıların yok olmaya başladığını ortaya koydu.

3. Mutluluğu artırır

Her gün sadece 10 dakika boyunca meditasyon yapmanın, yaşam kalitesini artırdığı ve duyguları kontrol altına alabilmeyi sağladığı kanıtlandı. Düzenli olarak meditasyon yapmak, kendinizi daha mutlu hissetmenize de yardımcı olur.

Meditasyona Başlamanız İçin 7 Bilimsel Sebep

4. Bağışıklık sistemini güçlendirir

Sık sık hastalanıyor musunuz? Meditasyonun bu duruma da çare olduğu kanıtlandı. 8 haftalık bir meditasyon kursuna bir grup insan katıldı ve daha sonra grip aşısı yapıldı. Meditasyon yapmayan başka bir gruba da aynı grip aşısı yapıldı. Meditasyon grubu, diğer grupla karşılaştırıldığında daha iyi sonuçlar verdi.

5. Odaklanmayı geliştirir

Meditasyon yapmak odaklanma sorunu yaşayanlar için harika bir tedavi yöntemi. Meditasyon yaparken o ana odaklanmayı öğrendiğiniz için bu durum günlük yaşantınızda da size destek olur.

Meditasyona Başlamanız İçin 7 Bilimsel Sebep

6. Yaşlanma sürecini yavaşlatır

Yaşlanma belirtilerini azaltmak için her gün yeni bir öneri ile karşılaşıyoruz. Meditasyon da onlardan biri. Stressiz ve huzurlu bir ruh hali kimi gençleştirmez ki!

7. Uyku kalitesini artırır

Meditasyon yaparken, doğru ve düzenli nefes alıp vermeyi öğrenirsiniz. Bu da size kolay ve rahat bir uykunun kapılarını açar. Meditasyon sonrası bürüneceğiniz dingin ruh hali de uykuya geçiş sürecini kolaylaştırır.

MAHMURE ÖZEL

 
   

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