MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Geriİyi Yaşam Gripten Korunmanın 5 Altın Kuralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Gripten Korunmanın 5 Altın Kuralı
İyi Yaşam
İHA

Gripten Korunmanın 5 Altın Kuralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gripten Korunmanın 5 Altın Kuralı

"Gripten korunmanın yolunun, 5 altın kuraldan geçtiğini kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak Aslan, sebze, C vitamini, A vitamini, limon, kuruyemiş-baklagiller ve bol sıvı tüketimi sayesinde gripten korunulabileceğini belirtti."

  • Birincisi, yeterli sebze.
  • İkincisi, C vitamini bakımında zengin meyveleri tüketmek.
  • Üçüncüsü yiyecek ve içeceklerimize limon eklemek.
  • Dördüncüsü, A vitamini yönünden zengin besinlerle beslenmek.
  • Beşinci ise kuruyemişler ve baklagiller.

Tabi bol sıvı tüketmeyi unutmuyoruz. Bu beş kurala uyarak kendimizi gribe ve soğuk algınlığına karşı koruyabiliriz.

Portakal, mandalina, greyfurt, kivi iyi bir c vitamini kaynağıdır. Özellikle kivi içerisindeki c vitamini portakaldan bile daha fazla. Her gün özellikle kahvaltılarınıza c vitamini kaynaklı besinler eklemelisiniz. Gün boyu sizi zinde hissettirecek ve sizi koruyacaktır. Bağışıklığınızı destekleyecektir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, portakal ve mandalinanın posasıyla birlikte tüketilmesidir. Sıkılmış halde içtiğiniz portakal ve mandalinadan, daha çok kalori alırsınız ve vücudunuza şeker yüklemesi yapmış olursunuz.

Unutulmamalıdır ki C vitamini ısıyla besin değeri kaybına uğrayan bir vitamindir. Bu yüzden limon kullanırken içindeki C vitaminden yararlanmak için yiyecek yenmeden hemen önce tüketilmelidir. Örneğin, limon sıktığınız bir salatayı bekletmeden tüketmelisiniz.

Yumurta, süt, balık, ıspanak, portakal, havuç gibi besinler A vitamini bakımında zengindir. Özellikle haftada en az bir gün balık yemek omega3 açısından önemlidir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ispanak konusunda da bir detay paylaşmak istiyorum. Ispanak çok yoğun ısıya maruz kalmadan, yoğurtlanarak tüketilirse besin değeri kaybına uğramaz. Mevsiminde olan bu besinleri tüketmek, vücuttan zararlı maddeleri atarken bağışıklığı güçlendirir” dedi. Bununla birlikte yeterli sebze tüketimine de değinen Başak Aslan, sebze tüketimi hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Sebzelerden; maydanoz, roka, yeşilbiber, tere ve ıspanak iyi birer ce vitamini kaynaklarıdır. Örneğin maydanoz, yemeklerin yanında 5-10 dal doğranmadan limon eşliğinde tüketilirse günlük c vitamini ihtiyacımızı karşılar. Mevsimine göre beslenmek bu bağlamda önemli. Kış mevsimine ait sebzeleri tüketelim.

Grip ve soğuk algınlığına meydan okuyan süper besinlerGrip ve soğuk algınlığına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek en temel kural kabul ediliyor.Bunun için de doğal destekçi besinlerden faydalanmak gerekiyor.Beslenme ve Diyet Uzmanı Neşe Ceylan, bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler tüketilmesi gerektiğini anlattı.
daha fazla video için

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi