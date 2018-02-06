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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Yoğurt Suyunun İnanılmaz Faydaları
Beslenme Önerileri

Yoğurt Suyunun İnanılmaz Faydaları

Yoğurt suyu, içeriği ile birçok faydayı da beraberinde getiriyor! Kalsiyum deposu olarak bildiğimiz yoğurt suyu kilo problemlerinden tiroide, diyabetten cilt sağlığına kadar pek çok derde deva. Peki vücudumuza birçok açıdan faydalı olan yoğurt suyunu içmeyi denediniz mi?

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İşte yoğurt suyunun inanılmaz faydaları...

2Kemik erimesine iyi geliyor

Kemik erimesine iyi geliyor

Yoğurt suyu, kemik gelişimi için çok önemli olduğundan mucizevi bir besindir. Günün her saatinde kullanılabilir. Ayrıca yaşlılarda kemik erimesini önlemede çok önemli rolü vardır.

3Kanseri önlüyor

Kanseri önlüyor

Yapılan araştırmalara göre yoğurt suyunun içerisinde bulunan bakteriler antikanserojen etkisi nedeniyle kanser hastalıkları daha başlamadan önlenmekte ve vücutta kötü huylu tümörlerin gelişimi yoğurt suyunda bulunan probiyotikler sayesinde önlenebilmektedir.

4Tiroide karşı birebir

Tiroide karşı birebir

Halsizlik, kilo artışı ve anksiyet gibi sorunlara neden olan trioid derdine de deva yoğurt suyu. Bilhassa maden suyu, yoğurt suyu ve birkaç kaşık yoğurtla yapacağınız ayran, trioid fonksiyonlarının dengelenmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca yoğurt suyu tokluk hissi ile zayıflama programınızda iyi bir seçenektir.

5Guatr hastalığını önlemeye yardımcı oluyor

Guatr hastalığını önlemeye yardımcı oluyor

Yoğurt suyu tiroit bezlerinin çalışmasına yardımcı olduğu kadar guatr hastalığının da önlenmesine yardımcı olur. Kısacası yoğurt suyu guatıra ve tiroide iyi gelen besinler, içecekler arasında en ön sırayı tutar.

6Cilt güzelliği için faydalıdır

Cilt güzelliği için faydalıdır

Yoğurt suyu, cilt güzelliği ve beslenmesi için de faydalıdır. Cilt kırışıklıkları, lekeler ve sivilcelere karşı doğal bir tedavi yöntemi olarak uygulanır, cildi gençleştirir ve güzelleştirir. Ciltte sonradan oluşan lekeler için bir ay kullanıldığında lekelerde ciddi açılma olur.

7İstenmeyen tüylerden kurtulmada bitkisel çözüm

İstenmeyen tüylerden kurtulmada bitkisel çözüm

Yoğurt suyu kadınlarda istenmeyen tüylerden kurtulmak için bitkisel çözüm amacıyla da kullanılmaktadır. Yoğurt suyu tüy aldırmak için doğal bir iksir olarak istenmeyen tüylere bitkisel ve kesin çözüm sunmaktadır.

8Böbrekleri temizliyor

Böbrekleri temizliyor

Yoğurt suyunun ihtiva ettiği vitamin ve mineraller böbreklerin temizliğinde etkin rol oynamaktadır.

9Metabolizmayı hızlandırıyor

Metabolizmayı hızlandırıyor

Bedenimizin metabolizma hızını yavaşlatmadan koruyabilmek için yoğurt suyundan mümkün olduğunca fazla faydalanmak ve yoğurt suyu içmek de yarar vardır.

Kaynak Fotoğraflar: Pexels

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