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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Geriİyi Yaşam Diyabetle İlgili Bilinen 5 Yanlış
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Diyabetle İlgili Bilinen 5 Yanlış

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Diyabetle İlgili Bilinen 5 Yanlış

"Günümüzde çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kitleyi etkileyen diyabet hakkında yanlış bilgiler de hızla yayılıyor. Beslenme alışkanlıkları diyabet hastalığını önemli ölçüde etkiliyor. Sadece ilaç tedavisinin değil sağlıklı beslenmenin de diyabeti önlediğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mecdi Hikmet Ergüney, diyabet ile ilgili önemli bilgiler veriyor."

Hangi gıdalar tüketilmeli, ilaçlar nasıl alınmalı, hangi konulara ekstra dikkat edilmeli, günlük hayatta yapılabilecek ve yapılamayacakların neler olduğu birçok hasta tarafından bilinmemektedir. Üzerinde en çok spekülasyon üretilen ve doğru sandığımız yanlışlar ise aşağıdaki gibidir.

Diyabet hastalığı hamileliğe engel mi?

Her sağlıklı kadın gibi diyabet hastaları da hamile kalabilir. Doğru tedavi şekilleri uygulanıp, kan şekeri ideal seviyede tutulduğunda diyabet hastalarının hamile kalması mümkündür. Burada dikkat etmeleri gereken en önemli nokta hamile kalmadan önce doktor kontrolünden geçmeleri gerektiğidir. Bazı ilaçlar gebelik döneminde kullanılmayacağı için düzenli bir diyet ve ilaç programı uygulanmalıdır.

Diyabet hastalığı kalıtsal mıdır?

Öncelikle Tip 1 diyabetin kalıtsal bir hastalık olmadığı unutulmamalıdır. Dolayısıyla kişide Tip 1 diyabet varsa genetik bir miras olarak çocuğa geçmez.  Tip 1 diyabet insülin seviyesi ile ilgili olduğundan kişi ilaç tedavisi görür. Ancak Tip 2 diyabet olan kişilerin çocuklarında ilerleyen dönemlerinde diyabet görülme riski vardır.

İnsülin tedavisi körlüğe yol açmıyor

İnsülin bir ilaç değildir. Vücutta olması gereken ancak üretilmediği için diyabet hastalarına dışarıdan verilen bir hormondur. Dolayısıyla insülin konusunda yaratılan efsaneler gerçeği yansıtmaz ve körlüğe yol açmaz. Göz sağlığını bozan insülin değil diyabetin kendisidir. Buna önlem olarak diyabet hastalarının mutlaka belli aralıklarla göz muayenesi yaptırması gerekir.

Diyabet hastası spor yapabilir mi?

Diyabet hastalarının spor yapamayacağı tamamen yanlış olan bir bilgidir. Aksine diyabet hastalarının spor yapması hayati bir önem taşımaktadır. Sadece dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bu noktaların başında spor öncesi ve sonrasında kan şekeri oranına bakılmalı gerekirse aç kalmamak ara öğün eklenmelidir. Çünkü diyabet hastalarının aç karnına spor yapması sakıncalıdır bu durum hipoglisemi riskini arttırabilir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, istikralı bir şekilde yapılan spor, kişide insüline olan ihtiyaç azalır ve zamanla yok olabilir.

İnsülin şişmanlatır mı?

Diyabet hastalarının mutlaka bir diyet ve egzersiz programı olmalıdır. Bunun sebebi kilo kontrolünü sağlamanın ötesinde daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürebilmeleri içindir. Verilen insülin iştah açıcı bir etki yaratsa da insülin direncini kıran haplarla kombinasyonlar yapılarak iştah artışı önlenebilir. Ancak bu noktada diyabet hastasının diyet ve egzersiz programına sadık kalması gerekir.

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