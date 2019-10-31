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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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1 Kasım Dünya Vegan Beslenme Günü

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1 Kasım Dünya Vegan Beslenme Günü

"İnsanların, hayvanların ve çevrenin yararına hayvan kullanımını içermeyen alternatiflerin geliştirilmesini destekleyen felsefe ve yaşam biçimi olan Veganlık, her yıl Kasım ayının ilk günü “Dünya Vegan Günü” olarak kutlanıyor. "

Vegan beslenme, sadece bakliyat, sebze, tahıl, meyve ve yağlı tohumların (Ceviz, fındık, badem vb.) tüketilmesi durumu olarak hayatımızda yer alıyor.  Bilinçli uygulanması durumunda, kanserden şeker hastalığına, kalp damar hastalıklarından iltihabi hastalıklara kadar birçok hastalığa iyi gelen vegan beslenme, en önemli konulardan biri olan obezite ile mücadeleye büyük katkı sağlıyor.

NEDEN 1 KASIM?

1994 yılında, o zamanlar The Vegan Society’nin başında olan Louise Wallis tarafından, hem topluluğun 50.yılını kutlamak adına hem de veganlık ve veganizm gibi kelimelerin değer kazanmasını kutlamak için düzenlenen bir etkinlik olarak ortaya Dünya Vegan Günü çıkmıştır. Louise; ‘Topluluğun 1944 yılında, Kasım ayında kurulduğunu biliyorduk ama kesin tarihi bilmiyorduk. O yüzden ben, 1 Kasım olmasına karar verdim, böylece Cadılar Bayramı gibi herkesin kutladığı geleneksel bayramlarla birlikte kutlanabilecekti’ şeklinde ifade ediyor.

“VEGAN BESLENME BİR YAŞAM BİÇİMİDİR”

Beslenme trendleri ile ilgili yapılan araştırmalar, önümüzdeki yıllarda daha fazla sayıda kişinin vegan beslenme şeklini takip edeceğini gösterdiğini belirten Vegan Beslenme ve Diyet Uzmanı Kevser Başkara;Vegan Beslenme ile Vejeteryan beslenme anlayışı hep birbirine karıştırılmıştır. Vejeteryan beslenme, içinde hayvansal (kırmızı et, beyaz et, balık, yumurta, yoğurt, süt, peynir, bal vs.) hiçbir içeriğin bulunmadığı bir beslenme şekliyken, vegan beslenme, vücudun tüm ihtiyaçlarını bitkisel gıda gruplarıyla karşılama olarak karşımıza çıkıyor.  Vegan beslenmenin insan sağlığına önemini vurgulamak ve daha çok kişiye ulaşmak için her yıl Kasım ayının ilk günü “Dünya Vegan Günü” olarak kutlanıyor” dedi.

 

 

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