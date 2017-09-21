Liselilerin buluşu sosyal bilgiler kitabında

Afyonkarahisar Fen Lisesi 11’inci sınıf öğrencileri Akarca ve Kifteci'nin hazırladıkları proje, 2015-2016 eğitim öğretim yılında düzenlenen TÜBİTAK 47’nci Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında finale kalarak Türkiye 3'üncüsü oldu.

Başarıları ulusal basında da yer alan öğrencilerin hazırladığı proje, bu sene yenilenen Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında 5’inci sınıfların ders kitabına girdi. Sosyal bilgiler kitabının 134’üncü sayfasında ‘örnek proje’ olarak yer verilen proje, öğrencilere büyük mutluluk yaşattı.

Projeyi hazırlayan öğrencilerden Barış Akarca, geçen yıl biyoloji öğretmeni Perihan Çağlar'ın danışmanlığında hazırladıkları projeyle yumurtanın raf ömrünün 2,5 ay uzatılabileceğini ortaya koyduklarını söyledi. Projenin, Türkiye 3’üncüsü olduğunu belirten Akarca, "Bu başarımızın ardından Milli Eğitim Bakanlığı, projeye 5’inci sınıfların sosyal bilgiler kitabında yer verdi. Bunu öğrenince çok mutlu oldum. Umarız, bizden sonra da gençlere bir ilham kaynağı olur. Biz de bu gelişmelerden sonra yeni projeler yapma kararı aldık" dedi.

Mustafa Can Kifteci ise projelerinin ders kitabına girmesinin kendilerini sevindirdiğini dile getirdi. Kardeşinin 5’inci sınıfta okuduğunu anlatan Kifteci, şöyle konuştu:

"Kitabı incelerken görmüş ve bana getirip 'ağabey kitaba girmişsiniz' diyerek gösterdi. Çok büyük mutluluk yaşadım. Hemen öğretmenimizi ve arkadaşım Barış'ı aradım. Projemizin kitapta yer alması, bizi çok mutlu etti. Bunun 5’inci sınıf öğrenicilerine de çok büyük ilham kaynağı olacağını düşünüyorum. Yeni neslin kendini bilime daha çok adayacağını, ülkemizden daha çok bilim adamı çıkacağını düşünüyorum."

Proje danışmanı biyoloji öğretmeni Perihan Çağlar ise öğrencileriyle yoğun çalışmalarla ortaya koydukları projenin ders kitabında yer almasının kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

"İLERDE ÇOK BÜYÜK BAŞARILAR KAZANACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Çağlar, öğrencisinin bu mutlu haberi kendisine telefonda verdiğini ve bu sıradaki heyecanını hiçbir zaman unutmayacağını belirtti. Çağlar, "Öğrencimin sesindeki o heyecan bu öğrencileri tetikleyecek, ilerde çok büyük başarılar kazanacaklarını düşünüyorum. Bu başarı liselerin sadece test çözme yeri olmadığını, projelerle bilime de katkı sunduklarının göstergesi oldu. Öğrencilerimiz basit fikirlerle çok ciddi projelere adım atılabileceğini de diğer öğrencilere gösterdi" dedi.

Okul Müdürü Ömer Yalınkılıç da projede emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.