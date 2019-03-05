Kandil simidi nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? İşte mahlepli – mahlepsiz kandil simidi tarifi
Osmanlı geleneği olan ‘kandil simidi’ kandil günlerinin en sevilen ve vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Osmanlı'dan bu yana geleneksel olarak hazırlanan mahlep kokulu simitler, her kandil gününde fırın ve pastane tezgahlarında yerini alıyor. Peki, evde kandil simidi nasıl yapılır? İşte, mahlepli – mahlepsiz kandil simidi tarifi
Kandil günleri deyince akla gelen ilk lezzetlerden biri de kandil simidi oluyor. Her ne kadar kandil günleriyle özdeşleşmiş olsa da zamansız bir yiyecek olan kandil simidi, ibadetlerin ve kalpten geçen duaların çoğaldığı kandil günlerinde misafirliğe gidenlerin ilk tercihi oluyor. Evde yapılan kandil simidi ise sadece mideleri değil, kalpleri de fethediyor. Peki, kandil simidi nasıl yapılır, püf noktaları neler?
Mahlepsiz Kandil Simidi Tarifi
• 1 yumurta sarısı
• 2 çorba kaşığı yoğurt
• 2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
• 1. 5 çorba kaşığı şeker
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 125 gram margarin
• Yarım çay bardağı sıvı yağ
• 2 çay kaşığı kabartma tozu
• 3 su bardağı un
Üzeri için;
• 1 yumurta beyazı
• Susam
• Çörek otu
Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile keseriz ardından yumurta beyazına ve susama bularız 180 derece de 20 dakika pişiririz. Afiyet olsun..
Mahlepli Kandil Simidi Tarifi
• 4.5 su bardağı un
• 125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin
• 1 çay bardağı sıvı yağ
• 1 yumurta
• 1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt
• 1 paket kabartma tozu
• 1 tatlı kaşığı mahlep
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 2 tatlı kaşığı şeker
Üzeri için
• Yumurta
• Susam
Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri ekleyelim. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyelim ve yoğuralım. Kulak memesi yumuşaklığında olmalı. Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirelim. Bu arada yumurta ve susamı kaselerde hazırlayalım. Elimizle hamura simit şekli verelim ve yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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