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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Lezizz >Lezizz Haberler>Yakın gelecekte tükeneceği tahmin edilen 8 yiyecek ve içecek
Lezizz Haberler

Yakın gelecekte tükeneceği tahmin edilen 8 yiyecek ve içecek

Küresel ısınma sebebiyle günümüzde çok sevilen yiyecek ve içeceklerin bir kısmının geleceği tehdit altında. İşte onlardan bazıları...

Fotoğraflar: Alamy
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Küresel ısınmanın sebep olduğu iklim değişikliği sebebiyle günümüzde severek tüketilen pek çok yiyeceği yakın gelecekte bulamayabiliriz. Bu yiyeceklerin, hammaddelerini veren ağaçların iklim değişikliği etkisiyle verimsiz kalmasından dolayı, herkes tarafından ulaşılabilir olmayacakları öngörülüyor. İşte iklim değişikliğinin önüne geçmek için üzerimize düşeni yapmazsak, gelecekte mahrum kalacağımız o lezzetlerden bazıları…

Fotoğraflar: Alamy
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Çikolata

Çikolatanın hammaddesi olan kakaonun toplam küresel üretiminin yüzde 70’i Afrika'da gerçekleştiriliyor. Hava sıcaklıklarının giderek artması, bölgede yetiştirilen kakao ağaçlarının verimini düşürüyor, hatta yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Dünyanın en büyük çikolata üreticisinin geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamaya göre yakın gelecekte dünyada çikolata olmayacak.

Fotoğraflar: Alamy
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Kahve

Güney Amerika'da yetiştirilen kahve ağaçlarının da iklim değişikliğinden oldukça etkileneceği ön görülüyor. Bu nedenle en çok tercih edilen, en kaliteli kahve cinsi olarak bilinen arabika kahvelerinin üretim sıkıntısına gireceği, hammaddenin giderek azalmasıyla kahve tüketiminin bir lükse dönüşeceği düşünülüyor.

Fotoğraflar: Alamy
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Muz

Muz, gelişmekte olan ülkelerde, kahvenin ardından ikincil ürün olarak üretiliyor. Üretimin zorlaşması sonucu kahvenin fiyatının artmasıyla, çiftçilerin muz üretiminden vazgeçmesi bekleniyor. Üstelik yüksek sıcaklıkların muz ağaçlarını zararlı bitki ve hayvanlara karşı daha dayanıksız hale getireceği belirtiliyor.

Fotoğraflar: Alamy
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Balık

Balıkların boyutları büyüdükçe oksijene olan ihtiyaçları artar. İklim dengesizliği ve çevre kirliliği gibi nedenler denizdeki oksijen oranını ciddi anlamda düşüreceği için balıklar oksijenin daha yoğun olduğu okyanuslara çekilecek. Bu nedenle gelecekte balık yemek de lüks haline gelecek.

Fotoğraflar: Alamy
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Bal

Bal arıları iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek türlerin başında geliyor. Günümüzde bile ulaşılması bir hayli zor olan doğal bal, yakın zaman içinde vedalaşmak zorunda kalacağımız besinlerden biri olarak gösteriliyor.

Fotoğraflar: Alamy
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Yer Fıstığı

Fıstık tarlalarından alınan verimin hızla düşmesiyle fıstık fiyatları yükselişe geçti. Tahminlere göre yakın gelecekte yer fıstığı üretilemeyecek.

Fotoğraflar: Alamy
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Elma

Elma ağaçlarından verim alabilmek için çok sert geçen soğuk kış mevsimleri gerekiyor. Ancak günümüzde kışlar neredeyse baharmış gibi geçtiği için ağaçlardan yeterli verim alınamıyor.

Fotoğraflar: Alamy
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Üzüm

Bir sıcak bir soğuk geçen mevsimler üzüm asmalarını da kötü etkiliyor. Amerikan şarap üreticileri mevsimler bu şekilde devam ederse yakın gelecekte üzüm ve şarap bulmanın imkânı olmayacağını belirtiyor.

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