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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Profiller
31 Ocak 2019 - 14:56,

"Bugün ne pişirsem?" diyenler için leziz yemek tarifleri...

Haftanın sondan bir önceki gününe geldik, geçtiğimiz hafta sonundan hazırladığımız yemekleri bitirdik, el altında beklettiğimiz pratik seçenekleri de tükettik. Doğal olarak şimdi herkesin aklında aynı soru var: "Akşama ne pişirsem?" Siz de bu durumdaysanız, hazırladığımız günün menüsü sizi aşağıda bekliyor. Üstelik hepsinin yapılışı çok kolay ve pratik. Gelsin öyleyse "Bugün ne pişirsem?" diyenler için leziz yemek tarifleri...

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Lezzeti damağınızdan uzun süre gitmeyecek, faydalı ve pratik karnabahar çorbasını çok seveceksiniz. Üstelik içinde bulunan közlenmiş kırmızı biberler bu çorbaya hem lezzet hem de vitamin ve mineral katıyor. İşte kısa sürede yapıp zevkle tüketeceğiniz köz biberli karnabahar çorbası tarifi...

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Ciğeri herkes sevmez ama aslında sakatatların en besleyicilerinden olan bu lezzeti ara ara sofranızda mutlaka misafir etmelisiniz. Lezzetini hafifletmek isterseniz yapabileceğiniz en iyi şey de ciğeri soğan, biber ve baharatlarla bir araya getirip böyle enfes bir sote yapabilirsiniz. İşte tarifi...

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Bulgur mutfağımızın en vazgeçilmez malzemelerinden. Lifli yapısı nedeniyle çok sağlıklı aynı zamanda çok da doyurucu olan buğdayın tüketilmesini beslenme uzmanları ve diyetisyenler de tavsiye ediyor. Bulgurun en yaygın hali bulgur pilavı, bulgur pilavının en kolay hali ise salçalı bulgur pilavı. Siz de bu lezzeti sofranızda misafir etmek isterseniz, tarifimize bir göz atmalısınız.

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Hemen hemen her tencere yemeğinin yanına yakışan cacık, hem doyurucu hem de yapımı çok kolay bir meze. Arzuya göre sarımsaklı ya da sarımsaksız yapabileceğiniz cacık kalorisinin düşük olmasıyla da diyetçilerin gözdesi. Yaz aylarında tükettiğinizde içinizi de ferahlatan cacığın tarifini hemen aşağı bırakıyoruz. Kolay gelsin.

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Un helvası mutfağımızın en klasik ve en kurtarıcı lezzetlerinin başında geliyor. Kısa sürede ve az malzemeyle yapılmasıyla tatlı krizlerinin de kurtarıcılarından olan un helvasını akşam yemeğinden sonra birkaç dakika içinde kavurup çayın yanında afiyetle yiyebilirsiniz. Cevizin lezzet kattığı bu un helvası tarifimizde süt yok, yani laktoz tüketmeyenlere de uygun. Afiyet olsun!

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Pekmezli lahanalı tavuk bonfile nasıl yapılır? Pekmezli lahanalı tavuk tarifi

Tavuk yemeklerinde farklı bir alternatif arayanlar için farklı bir o kadar da şık sunumlu önerimiz var: Pekmezli lahanalı tavuk bonfile. Pekmezle marine edilen tavuk bonfile parçaları, lahanayla buluşuyor tadına doyum olmuyor. Peki, pekmezli lahanalı tavuk bonfile nasıl yapılır?

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Kapuska nasıl yapılır? Etli - etsiz kapuska tarifi

Lahana yemeği denilince ilk olarak onun adı akla geliyor: Kapuska. Kış mevsiminde sık sık sofralarımızda yer verdiğimiz kapuska, farklı şekillerde tüketilebiliyor: Etli, tavuklu, kıymalı veya sade. İşte, B, C, E vitaminlerini içeren lahananın faydalarını sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için kapuska tarifi ve bu yemeğin ortaya çıkışıyla ilgili kısa bir bilgi.

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Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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