1912'de 30 metrekare bir dükkanda başladı... Bugün 12 şubede 1000 kişi çalışıyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Akşam yemeği için henüz ne yapacaklarını bulamamış olanlar için enfes bir ikilimiz var: Sebzeli köfte şiş ve zerdeçallı bademli pilav. Hint safranı olarak da bilinen zerdeçal ile renklenen pilav, sebzeli köfte şiş ile sunuma hazırlanıyor, tadına doyum olmuyor. Peki, sebzeli köfte şiş ve zerdeçallı bademli pilav nasıl yapılır?
UNESCO'nun gastronomi ve kültürel değerlerini tescillediği şehirlerden Gaziantep'te 40 yıldır aşçılık yapan Mehmet Ali Durak, kente özgü lezzetleri hem pişiriyor hem de onlarla ilgili şiirler yazıyor. Durak, yetkililerden alacağı destekle yemeklerin hikayelerini şiirlerle birleştirdiği kitap hazırlamak istiyor.